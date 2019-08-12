 В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Патрульные обнаружили на дороге поврежденный автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители осмотрели машину и попытались опросить мужчину, который находился в салоне. Понятных объяснений предоставить он не смог, поэтому его доставили в управление полиции, где задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения. Он работает на станции технического обслуживания автослесарем, имеет положительную характеристику и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Читайте: В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови. ФОТО

После окончания ремонта мужчина должен был доставить автомобиль на специальную стоянку, но вместо этого поехал в противоположную сторону и попал в ДТП.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, на мужчину составлены протоколы по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме уплаты штрафов, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите: В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж