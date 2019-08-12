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 В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция. ФОТО

В Подольском районе Киева нетрезвый сотрудник СТО на чужом автомобиле попал в ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция 01

Патрульные обнаружили на дороге поврежденный автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители осмотрели машину и попытались опросить мужчину, который находился в салоне. Понятных объяснений предоставить он не смог, поэтому его доставили в управление полиции, где задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения. Он работает на станции технического обслуживания автослесарем, имеет положительную характеристику и ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция 02

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После окончания ремонта мужчина должен был доставить автомобиль на специальную стоянку, но вместо этого поехал в противоположную сторону и попал в ДТП.

В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция 03

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, на мужчину составлены протоколы по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме уплаты штрафов, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите: В Киеве пьяный прокурор бросил автомобиль и скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142545
 
 
 Топ комментарии
 
Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения Источник: https://censor.net.ua/n3142545
Уж должно бы у мужика мозгов то к 48 годам добавиться, ан нет...
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А по теме можешь что-то сказать? В Киеве пьяный автослесарь поехал кататься на отремонтированном автомобиле и попал в ДТП, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 310
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Возраст - не критерий ума. Это просто статистика.
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Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения Источник: https://censor.net.ua/n3142545
Уж должно бы у мужика мозгов то к 48 годам добавиться, ан нет...
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Возраст - не критерий ума. Это просто статистика.
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вы абсолютно правы.
это наглядный пример клинического идиотизма.
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шо, соль нєсвєжая? Так Порошенко тут прі чом? Іщі ділєра...
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Видал мужика, орущего "Зеля *идор, петя сила". Пьяное, оборванное, нигде не работающее, без зубов, сидевшее. С ним такого же формата дама. Лекторат петра однако.
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Цікаво, до "ремонта" авто краще виглядало?
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По моему его можно поздравить с покупкой автомобиля.
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Из разряда: «Будете смеяться» (с)
Автослюсарі вони, ****, такіє...

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Небось, и водку чужую выпил, и СТО краденная.
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Тут нужно еще узнать во что он врезался, сумма ущерба может существенно вырасти.
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Ото буде смєщно, коли виявитья, що на другому авто теж був слєсарь...

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