 Полиция проверяет информацию о минировании 52 объектов инфраструктуры в Харькове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 21 жилого дома, 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции 12 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Как сообщается, в настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

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