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Все про:минирование (830) Харьков (4389)

 Полиция проверяет информацию о минировании 52 объектов инфраструктуры в Харькове

В Харькове правоохранители проверяют информацию о заминировании 52-х объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 21 жилого дома, 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции 12 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Как сообщается, в настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Также читайте: В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании ряда объектов

Источник: https://censor.net.ua/n3142544
 
 
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Я думал, что уже поумнели - не вестись на подобные сообщения. Ежу понятно - если б хотели взорвать, то не предупреждали бы..
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Відключіть електрону пошту поліції.
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Сделать огромный штраф за такие сообщения
Реально огромный
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Только этих "минеров" нужно выявлять. А как это сделать? Только так чтобы ввести жесткий контроль над интернетом как в *********....
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Ну я вот уверена что если я решу так «пошутить» тут, меня выловят как нефиг делать
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А вот что у нас тут полиция читает всю переписку нашу, не верю
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Есть очень много способов абсолютно анонимно написать или позвонить в полицию и тебя никогда не смогут найти , единственный вариант просто не ездить на звонки о минировании т.к все равно никто никогда не звонит наперед о том что он что-то заминировал
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Они обязаны ездить по вызовам
Звонки в полицию записываются вообще-то
Пару лет назад у нас запретили симки без реги

Вероятность что найдут довольно высокая особенно если делать это не один, а пару раз
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Но видишь? А у нас незапретили, у нас симки анонимные. Но так они эти минеры этого и добиваются чтобы все было зарегестрировано, по паспортам, за заборами с колючей проволкой.
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Ну я в Германии живу какая тут колючая проволока
Запретили из-за угрозы терроризма
Открывала новый ящик на Web.de потребовали Домашний адрес

Согласна что лучше бы без всего этого, но безопасности тоже хочется, чегоужтам
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Не умееш конспирироваться!
Не получится с тебя партизана.
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Если через телефон то да. а если электронной почтой то маловероятнее...
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По электронной почте тут отлавливали тероррюг
Кстати не знаю, принимает ли полиция вызовы по мылу здесь
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Взагалі то за це є стаття в КК, з реальними строками.
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Гепа развлекается. В Киеве Петя развлекался когда нажирался возле корыта. Кстати минера Шегини и 7 станций метро вокруг центра Киева так и не нашли?
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