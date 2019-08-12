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 Политика Украины
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 Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте по вопросам гражданства.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В комиссию входят 14 человек. Председателем комиссии назначен руководитель Аппарата Офиса Президента Алексей Днепров.

В состав комиссии вошли:

Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.

Руслан Баранецкий - первый замглавы СБУ.

Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).

Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласию).

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Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.

Андрей Заяц - государственный секретарь МИД.

Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.

Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).

Наталья Науменко - первый замглавы Государственной миграционной службы.

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Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обухивщини "Союз свободных духом" (по согласию).

Иван Руснак - первый замминистра обороны.

Елена Сукманова - первый замминистра юстиции.

Алексей Тахтай - государственный секретарь Министерства внутренних дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142543
 
 
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Зе сегодня трошки почистил Украину от токсичной , порошенковской заразы . Сколько он там сегодня поувольнял ? пороховня , дальше будет не менее интересно , особливо коли плокулола кышнут Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства - Цензор.НЕТ 9854
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Ото ти упороте, порохозалежне. Що з приводу складу Комісії з питань громадянства?
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Не перетрудился случаем бедолашный??
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А что не так?
Вы же орали, что он должен работать, а не шаурму жрать!
Вот он работает...
Скоро и мынстэцьковых разгонят Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Цензор.НЕТ 3384
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по ходу в этой комиссии ни одного украинца... Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства - Цензор.НЕТ 2617
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