 Суд признал главу секретариата ВСП Пушкаря виновным в коррупции

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение суд принял сегодня, 12 августа, передают Українські Новини.

Ранее НАПК обвинило в коррупции и незаконном использовании информации с целью победы в конкурсе,

В частности, постановлением суда Пушкарь был признан виновным в незаконном использовании им информации и подтасовке результатов конкурса на должность главы ГСА.

Напомним, протокол о коррупции в отношении Пушкаря НАПК составило еще 2 июля. По этому протоколу, чиновнику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 172-8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о незаконном использовании информации, которая стала известна Пушкарю во время выполнения им служебных полномочий. Информация об этом была обнародована на сайте НАПК 10 июля 2019 года.

В протоколе идет речь о том, что Сергей Пушкарь незаконно использовал информационные материалы, в которых были ответы на задания для проверки квалификационного требования для прохождения конкурса на должность главы ГСА.

Протокол был направлен в суд.

Санкция статьи 172-8 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от ста до ста пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также не исключено, что суд установит дополнительные ограничения, касающиеся государственной службы.