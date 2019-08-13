EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  2010  9
Материалы по теме:
Все про:коррупция (7474) НАПК (716) Высший совет правосудия (287)

 Суд признал главу секретариата ВСП Пушкаря виновным в коррупции

Руководитель секретариата Высшего совета правосудия Сергей Пушкарь, которого Национальное агентство по предотвращению коррупции обвиняло в коррупционных действиях,был признан виновным решением Шевченковского районного суда столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение суд принял сегодня, 12 августа, передают Українські Новини.

Ранее НАПК обвинило в коррупции и незаконном использовании информации с целью победы в конкурсе,

В частности, постановлением суда Пушкарь был признан виновным в незаконном использовании им информации и подтасовке результатов конкурса на должность главы ГСА.

Напомним, протокол о коррупции в отношении Пушкаря НАПК составило еще 2 июля. По этому протоколу, чиновнику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 172-8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о незаконном использовании информации, которая стала известна Пушкарю во время выполнения им служебных полномочий. Информация об этом была обнародована на сайте НАПК 10 июля 2019 года.

В протоколе идет речь о том, что Сергей Пушкарь незаконно использовал информационные материалы, в которых были ответы на задания для проверки квалификационного требования для прохождения конкурса на должность главы ГСА.

Протокол был направлен в суд.

Санкция статьи 172-8 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от ста до ста пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также не исключено, что суд установит дополнительные ограничения, касающиеся государственной службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3142542
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
штраф в размере от ста до ста пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов гражданИсточник: https://censor.net.ua/n3142542 !!!!!!!!!!!!!! Ни слов Ни МАТА
 показать весь комментарий
 
 
- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (c)
 показать весь комментарий
 
 
З таким "покаранням" у вигляді мізерного штрафу цей суддя може купити "абонемент" на 10 років.
 показать весь комментарий
 
за коррупционные действия чиновнику - "админпротокол"...жесть! "реформы" порошенки в действии!
 показать весь комментарий
 
не виключено, що суд встановить додаткові обмеження щодо Керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Гармаша Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції - Цензор.НЕТ 8339

Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції - Цензор.НЕТ 592
 показать весь комментарий
 
оце вам реформа судової системи від брехливого покидька парашенки!! це падло і тут торгувалося зі суддівською мафією виключно інтересами держави в замін на виключно власні інтереси.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх