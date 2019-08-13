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 Экономика
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Все про:зерно (288) Укрзализныця (1671)

 Часть урожая будет утеряна: эксперт рассказал о серьезных проблемах с "Укрзализныцей"

Из-за проблем с "Укрзализныцей" и дефицит локомотивной тяги в стране может быть сорван сбор урожая – значительная его часть сгниет в полях, потому что ее не доставят на элеваторы.

Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации, бывший вице-премьер Леонид Козаченко для "Апострофа".

По его мнению, сбор рекордного в истории страны урожая может быть сорван из-за проблем с логистикой, ведь перевозка станет слишком дорогой для аграриев.

"В этом году ожидается рекордный урожай зерновых (порядка 70 млн тонн, - ред.). Но значительная часть урожая может быть потеряна. Главная причина - проблемы с логистикой, и, в частности, с железнодорожным транспортом, который является главным перевозчиком аграрной продукции с долей порядка 63%... Проблема – в серьезном дефиците локомотивной тяги, из-за чего многие производители сельхозпродукции не успевают перевезти ее в срок", - заметил Козаченко.

Глава федерации рассказал о возможных убытках агропроизводетелей, которые по его мнению, могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

"Потери аграриев могут достигнуть 5 млн тонн зерновых и масличных культур. Страдают пшеница, ячмень, гречка, потери которых могут составлять до 1% в день, за счет того, что они просто не могут быть своевременно перевезены на полностью загруженные элеваторы, остаются в полях не обмолоченные, при этом осыпаются из колосьев или гниют, выгруженные на открытые площадки из-за отсутствия возможности транспортировки. В денежном выражении, если учесть среднюю стоимость тонны зерновых порядка $160, цифра набирается до сотен миллионов долларов", - добавил эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" должна создать оперативный штаб, чтобы вывезти урожай, - глава аграрной конфедерации Козаченко

Источник: https://censor.net.ua/n3142541
 
 
 Топ комментарии
 
Нагнітання.. Ємкість елеваторів України складає 49 349 тис. тон - ці дані наведені на сайті elevatorist.. На лінійні елеватори зерно доставляється автомобільним транспортом - проблем ніяких в цьому не бачу.. Частина врожаю вже з лінійних елеваторів транспортується в портові елеватори автомобільним, залізничним та річковим транспортом.. Збирання врожаю йде в декілька етапів: вже зібрані ранні зернові - пшениця, ячмінь, ріпак, жито, гірчиця, горох.. Пізні зернові розпочнуть збирати десь в кінці серпня, кукурудзу збирають і взимку - вона добре стоїть і висушується на морозах.. У зв'язку з тим, що кожен елеватор за рік робить два-три оберти - тобто переробляє й продає дві-три своєї ємкості по зерну - то взагалі не бачу жодної проблеми , тим більш - загибель врожаю.. До того ж - частина збіжжя буде роздана власникам земельних паїв , як орендна плата і якась частина врожаю буде зберігатись в коморах фермерів для реалізації по кращій ціні.. Десь так.
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В нормальных странах большой урожай это прибыль, а у нас проблемы и потери.
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так продайте покупателям за бугор со своим транспортом и тарой не?
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так продайте покупателям за бугор со своим транспортом и тарой не?
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По его мнению, сбор рекордного в истории страны урожая может быть сорван из-за проблем с логистикой, ведь перевозка станет слишком дорогой для аграриев. Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 6335 Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 5231 У меня вопрос неужели ГОЛОД ИЛИ ВПРОГОЛОДЬ И СГНИВШИЙ УРОЖАЙ ДЕШЕВЛЕ Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 7396 Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 7396

Источник: https://censor.net.ua/n3142541
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Почему кому-то, если этот "кто-то" известен?
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попросите Китайскую народную республику , чтоб она вывезла урожай в свою страну за нормальную цену которая устроит всех, генсек КНР по любому договорится с ****** и ***** разрешит им пустить поезда через рашку.
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В нормальных странах большой урожай это прибыль, а у нас проблемы и потери.
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Да неужели? И латифундисты-олигархи это допустят? Это отмазка для повышения цен. Стоит вспомнить, после какого разговора Сталин раскулачивание начал.
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30 лет в этой стране ничего не вкладывалось в закупку тепловозов.Это правительство практически первое стало их закупать.Но все равно виновато оно и мародер Порох,а не папередники за прошедшие 25 лет
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А скільки тяги залишилось на окупованих територіях включаючи Крим? Дохрена.
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Порошенко был у власти не только последние 5 лет
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Нагнітання.. Ємкість елеваторів України складає 49 349 тис. тон - ці дані наведені на сайті elevatorist.. На лінійні елеватори зерно доставляється автомобільним транспортом - проблем ніяких в цьому не бачу.. Частина врожаю вже з лінійних елеваторів транспортується в портові елеватори автомобільним, залізничним та річковим транспортом.. Збирання врожаю йде в декілька етапів: вже зібрані ранні зернові - пшениця, ячмінь, ріпак, жито, гірчиця, горох.. Пізні зернові розпочнуть збирати десь в кінці серпня, кукурудзу збирають і взимку - вона добре стоїть і висушується на морозах.. У зв'язку з тим, що кожен елеватор за рік робить два-три оберти - тобто переробляє й продає дві-три своєї ємкості по зерну - то взагалі не бачу жодної проблеми , тим більш - загибель врожаю.. До того ж - частина збіжжя буде роздана власникам земельних паїв , як орендна плата і якась частина врожаю буде зберігатись в коморах фермерів для реалізації по кращій ціні.. Десь так.
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Між 50 та 72 різниця у 22млн.т!
Просто працює зєКоМанда.
Перевагу у перевезеннях мають фірмочки що належать євреям. Якщо продати за безцінь євреям - проблем не буде. Все дуже просто.
Торік безпроблемно зібрали та перевезли 70,8 млн. т. Цьогоріч 72млн.т стали нездоланною проблемою!
Це не просто так сталося, а за гроші! Для того і прибрали Пороха, щоб євреї могли безперешкодно наживатися!
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мавпо що ты мэлэш? Чый кабмин зараз **********? звэртайтэсь по адрэси до свыночолого гидранта Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 1850
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Частина врожаю "не пропаде", а спиз...ть як завжди. Не треба когось робити винним.
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Леонид Козаченко звичайний кретин... З поля на елеватор зерно доставляється автотранспортом... Чи може вже залізничні колії позаводили прямо в поля?
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На елеватори все не влізе. ємність елеваторів в районі 50млн.т. при тому, що їх будують зі швидкістю 3-4млн.т на рік, все одно їх ще довго не вистачатиме. В принципі Україна уже зараз могла б збирати по 100млн.т, але складати це зерно нікуди і вивезти швидко таку кількість неможливо.
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Хех! Як би ж тільки це. Через залізницю фури порозбивали всі дороги.
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Так хай піндосівський чл..сос Омелян ************ возить або чудовими дорогами.
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Да нету никаких попередников. это все одна и таже власть жуликов и воров все 27 лет грабит Страну.

Просто периодически меняют портрет (икону) Кравчука на Кучму, Кучму на Ющенко, Ющенко на Овоща, Овоща на Пети, Петю на Зеленского.

Вопрос!!! Кто из них не лобировал интересы жуликов и воров??? Каждый привязян к какой-то группировке которая выгоняет деньги из Украины в Офшоры.
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А що ж міністр?! Потягів немає, вагонів теж, сам їздить на автомобілі брата,житло, взагалі, невідомо чиє.Може чимось допоможемо....
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Афигеть. Загадочная душа украинского жлоба. Несмотря на рекордный урожай, хлеб в Украине продолжают печь из половы и говна что есть не возможно. Лучше на полях урожай сгноят твари чем украинцам подешевле продать. Да не жлобитесь твари а продайте дешевле фермерам и ЧП выращивающим животных и пекущим хлеб.
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