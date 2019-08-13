 Часть урожая будет утеряна: эксперт рассказал о серьезных проблемах с "Укрзализныцей"

Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации, бывший вице-премьер Леонид Козаченко для "Апострофа".
По его мнению, сбор рекордного в истории страны урожая может быть сорван из-за проблем с логистикой, ведь перевозка станет слишком дорогой для аграриев.
"В этом году ожидается рекордный урожай зерновых (порядка 70 млн тонн, - ред.). Но значительная часть урожая может быть потеряна. Главная причина - проблемы с логистикой, и, в частности, с железнодорожным транспортом, который является главным перевозчиком аграрной продукции с долей порядка 63%... Проблема – в серьезном дефиците локомотивной тяги, из-за чего многие производители сельхозпродукции не успевают перевезти ее в срок", - заметил Козаченко.
Глава федерации рассказал о возможных убытках агропроизводетелей, которые по его мнению, могут исчисляться сотнями миллионов долларов.
"Потери аграриев могут достигнуть 5 млн тонн зерновых и масличных культур. Страдают пшеница, ячмень, гречка, потери которых могут составлять до 1% в день, за счет того, что они просто не могут быть своевременно перевезены на полностью загруженные элеваторы, остаются в полях не обмолоченные, при этом осыпаются из колосьев или гниют, выгруженные на открытые площадки из-за отсутствия возможности транспортировки. В денежном выражении, если учесть среднюю стоимость тонны зерновых порядка $160, цифра набирается до сотен миллионов долларов", - добавил эксперт.
Источник: https://censor.net.ua/n3142541
Просто працює зєКоМанда.
Перевагу у перевезеннях мають фірмочки що належать євреям. Якщо продати за безцінь євреям - проблем не буде. Все дуже просто.
Торік безпроблемно зібрали та перевезли 70,8 млн. т. Цьогоріч 72млн.т стали нездоланною проблемою!
Це не просто так сталося, а за гроші! Для того і прибрали Пороха, щоб євреї могли безперешкодно наживатися!
Просто периодически меняют портрет (икону) Кравчука на Кучму, Кучму на Ющенко, Ющенко на Овоща, Овоща на Пети, Петю на Зеленского.
Вопрос!!! Кто из них не лобировал интересы жуликов и воров??? Каждый привязян к какой-то группировке которая выгоняет деньги из Украины в Офшоры.