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 В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Относительно заявлений от одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142540
 
 
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ОБСЄ - Африка! Щось є в цьому порівнянні...
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Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева. Источник: https://censor.net.ua/n3142540

Надо его депортировать
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СБУ зайняте "чєртямі", тому їм не до Алєксєєва. Які заходитщодо Алєксжєва могли застосувати сліпо-глухо-німі "товарісчі" по "посідєлкі" у донецьких бадиках з сепаратистами, можна лише здогадуватись. Можу лише спрогнозувати, що відлучать від Вай-Фаю.
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Ти що собі дозволяєш, "чьорт"? Хочеш, щоб Головний друга на тебе натравив? 😊 І чим тобі "баби" не подобаються? Ти сексист, чи просто ... "мальчікі" подобаються? ☺
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Сказали коля не пали контору. Из за тебя и нас узнают .
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А толку?
От этого только мордокниге бонус будет, но точно не для Украины...
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Ватобук - контора антиукраинская. Враги Украины там за своих.
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Нормальные наблюдатели. И с помощью этих типа наблюдателей будут проводить выборы????
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Да. Таков план действий против Украины.
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ОБСЕ странная контора вообще... нихрена не видно толку с них, ну окромя понтов на белых лендкрузерах
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Почему не запретили на законодательном уровне граждан россии в составе обсе в Украине?
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_Эта проклятая ОБСЕ назвала Грузию виновником войны (!) с расией! Чего вы ждали от этих тварей?
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