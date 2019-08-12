 В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.
"Относительно заявлений от одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе.
Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.
Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.
Сказали больше так не делать
Надо его депортировать
Хуже бабы...
От этого только мордокниге бонус будет, но точно не для Украины...