 В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Относительно заявлений от одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.

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