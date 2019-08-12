EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  486  6
Все про:Гонконг (20) МИД (5092)

 МИД предостерегает украинцев от участия в протестах в Гонконге

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины не участвовать в собраниях, демонстрациях и протестах в Гонконге.

Как  передает Цензор.НЕТ, соответствующие рекомендации обнародованы на странице Департамента консульской смлужбы МИД в Facebook .

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, при массовых акциях протеста, которые привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины ... ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях ", - говорится в сообщении.

Украинцам также рекомендуется отслеживать сообщения СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142538
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
от блін, а я вже квиток на маршрутку купив... )
 показать весь комментарий
 
 
Не-е, Сёма Семкин не поедет, балаклаву моль сьела, да и по гонконгски он ни бельмеса...
 показать весь комментарий
 
 
Кетай готовится использовать армию. Нехорошо события развиваются. Совсем нехорошо!
 показать весь комментарий
 
народ бунтует. В основном молодежь. Координируются через соцсети. Полиция жестко куярит.
Многие уверены, что с материка завезли армейских ибо нередки случаи когда якобы гражданские ломают якобы гражданских.
Сегодня кстати очень долго были траблы с инетом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх