 Экс-замглавы АП Филатов считает претензии по продаже УМХ политически мотивированными

"Претензии к этому соглашению имеют очевидно политическую подоплеку, о чем свидетельствует не только их явная несостоятельность, но и время, когда они были заявлены – непосредственно перед первым туром президентских выборов", - заявил адвокат в понедельник перед визитом в Генпрокуратуру, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

Он также обратил внимание на то, что эти претензии первым выдвинул прокурор Константин Кулик, личность которого "привлекает внимание".

Филатов не считает себя подозреваемым по делу УМХ, так как в "сообщении о подозрении", которое Кулик опубликовал еще в марте, отсутствуют сведения о совершении им любых уголовно наказуемых деяний.

Адвокат подчеркнул, что сделка по продаже УМХ соответствовала нормам английского права и прошла комплаенс-проверку в международных банках. Всего эту сделку обслуживали более 30 юристов из нескольких украинских и зарубежных компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы АП Филатов заявил, что не является подозреваемым в деле о продаже УМХ

Как сообщалось, в 2013 году UMH Group, основным совладельцем которого выступал Борис Ложкин, был подан холдингу ВЕТЕК Сергея Курченко. Одной из юридических компаний, сопровождавших сделку, было адвокатское объединение "Василь Кисиль и партнеры", где на тот момент работал Алексей Филатов.

По оценке издания Forbes Украина, продажа UMH Group вошла в ТОП-10 крупнейших M&A-сделок первого полугодия 2013 года.

После избрания Петра Порошенко в мае 2014 года Президентом Украины его Администрацию возглавил Борис Ложкин. На посту замглавы АП Алексей Филатов курировал разработку и внедрение судебной реформы.

Первая попытка юридического преследования Филатова произошла накануне первого тура президентских выборов в марте 2019 года: прокурор Кулик заявил о том, что экс-замглавы АП получил сообщение о подозрении. Но в Генпрокуратуре открестились от заявлений Кулика, а генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Филатов не является подозреваемым.

"В деле УМХ я так и не смог добиться от прокурора Кулика объяснений, в каких действиях есть признаки уголовных нарушений", - заявил Юрий Луценко.

После этого Кулика вывели из группы, которая занималась делом Курченко, а Генеральная инспекция ГПУ занялась проверкой инцидента с "сообщением о подозрении".

При этом сам прокурор Кулик официально обвинялся в незаконном обогащении. Было установлено, что семья Кулика владеет состоянием, которое значительно превышает официально задекларированные доходы.