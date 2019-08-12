 95% крымских татар в оккупированном Крыму не признает юрисдикции России, даже если молчат об этом, - Умеров

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"Сейчас в Крыму для оккупантов главное – добиться лояльности населения. Когда любви не получается, тогда надо запугать. Например, мой случай, очевидно, должен заставить задуматься, что если члена Меджлиса, который занимал высокие должности и руководил районом, судят за экстремизм из-за высказываний, то что же будет с обычным человеком.
Проблем, которые сейчас создают крымские татары, в России нет с 90-х. А тут после так называемого присоединения Крыма в 2014 году большая этническая группа – крымские татары – преимущественно не признают юрисдикции России", – сказал Умеров.
Он добавил, что хотя митингов татар почти нет, это не является свидетельством покорности.
"Даже если они молчат, не выходят на митинги, что сейчас невозможно в Крыму, то на уровне кухонной политики уверен: 95% крымских татар не признают", – считает Умеров.
Против! Но молчат!
Дядя, ты дибил?
Ты сейчас сказал, что татары предатели!!!
Да и то, у татар своего гос-ва нету и даже автономии(именно у крымских), так что и тут немного спорно.
Как и в совке - если ты не влияешь на власть(совковую, нет выборов), то никакой ты не коллаборант, так как тебя завоевали.
Это это тип так выразился...
Крым это Украина ты вроде как гражданин Украины.
Имеешь полное право.
Татары сами решат с кем быть - с Россией, Украиной, или Турцией.
Это сродни *******-Сиярто. Хотя еще более нагло. Сиярто все-таки за границей визжит и гадит, а этот(он, либо какой-то такого же ранга, но конечно не Мустафа Дж.) прямо тут.
Перед кем?
Открой Конституцию.
Там написано что ты как гражданин Украины имеешь право митинговать где угодно и когда угодно.
В Европах смотрят ты про тарифы митингуешь и про коррупцию порошенки,а в Крыму тебя нет.
Вот и думают что Крым тебе не нужен.
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Кримські татари не можуть і не сприймуть російську владу, бо та депортація 1944 року зробила це неможливим. Але на жаль в Україні теж є бажання будувати тоталітарне суспільство і заборонити свободу слова, почати репресії...
Турков у вас больше чем немцев.
Я имею ввиду настоящих немцев,без всяких русских немцев.
Лучше реально смотреть на мир имхо
Так что, есть там этот миллион или нет, погоды не сделает...
Потому там и бардак такой произошёл...
Почему то у нас в Николаеве (якобы русскоязычному городу) этого не произошло в 14-м году! Собрали тогда колоборантов и дали им звиздюлей по полной...
И все эти ушлёпки как раз в Крым умотали...
Как-то так...
только никакой татарам автономии, после возвращения Крыма в Украину - Крым должен стать просто областью..
автономии - это повод к сепаратизму, хватит создавать предпосылки к расколу Украины..
Бесправными на своей земле.
За то отдали их землю бандюкам и сепарью.
Может анексия и война это наказание?
а ви так козлами і лишились.
не доросли до Майдану.
раби...
Только они имеют право ставить вопрос о самоопределении.
Для этого мы должны признать их автономию,а не народа Крыма как нам подсунул Кучма.
Татары - приспособленцы. Кацапов они конечно не любят, это факт. Но только вот не надо питать иллюзий - никакого патриотизма к Украине у них и близко нет.
Украинцы за евробляху могут и Украину путину сдать.
Так что хватит уже)))