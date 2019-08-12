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 Политика Украины
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 95% крымских татар в оккупированном Крыму не признает юрисдикции России, даже если молчат об этом, - Умеров

Крымские татары не признают оккупационные власти РФ в Крыму.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал

"Сейчас в Крыму для оккупантов главное – добиться лояльности населения. Когда любви не получается, тогда надо запугать. Например, мой случай, очевидно, должен заставить задуматься, что если члена Меджлиса, который занимал высокие должности и руководил районом, судят за экстремизм из-за высказываний, то что же будет с обычным человеком.

Проблем, которые сейчас создают крымские татары, в России нет с 90-х. А тут после так называемого присоединения Крыма в 2014 году большая этническая группа – крымские татары – преимущественно не признают юрисдикции России", – сказал Умеров.

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Он добавил, что хотя митингов татар почти нет, это не является свидетельством покорности.

"Даже если они молчат, не выходят на митинги, что сейчас невозможно в Крыму, то на уровне кухонной политики уверен: 95% крымских татар не признают", – считает Умеров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142536
 
 
 Топ комментарии
 
Врет, большинству плевать, и все они получили паспорта с курицей.
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Ну фактически их захватили, так что не предатели. Предатель тот кто против Украины делает что-то на службе у оккупанта.
Да и то, у татар своего гос-ва нету и даже автономии(именно у крымских), так что и тут немного спорно.

Как и в совке - если ты не влияешь на власть(совковую, нет выборов), то никакой ты не коллаборант, так как тебя завоевали.
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Проведи завтра там референдум Украина или Турция, имхо результат бы был не в пользу Украины
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Афигеть!!!
Против! Но молчат!
Дядя, ты дибил?
Ты сейчас сказал, что татары предатели!!!
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Ну фактически их захватили, так что не предатели. Предатель тот кто против Украины делает что-то на службе у оккупанта.
Да и то, у татар своего гос-ва нету и даже автономии(именно у крымских), так что и тут немного спорно.

Как и в совке - если ты не влияешь на власть(совковую, нет выборов), то никакой ты не коллаборант, так как тебя завоевали.
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Так я и не говорю, что они предатели...
Это это тип так выразился...
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Врет, большинству плевать, и все они получили паспорта с курицей.
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А не подскажешь как жить в крыму без паспорта с курицей?
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Запитай його як жили його родичі з аусвайсами під німецькою окупацією🤔
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Почитай про партизанское движение под немецкой оккупацией, много чего для себя узнаешь, но в Крыму даже намека на такое нет.
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А ты почему не в партизанском движении в Крыму?
Крым это Украина ты вроде как гражданин Украины.
Имеешь полное право.
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Я більше тебе про це знаю, навіть бачив живих упівців, радянських партизан і бандитів... Тобі скільки років, хлопчик?
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Понятно что многое приврали, но тем не менее партизанских отрядов было множество и крови они немцам пустили немало.
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Не було їх багато. У Києві були лише націоналісти, яких стратили. У лісах трохи було, особливо у Ковпака (моя мати особисто його бачила). Запитай людей і почуєш, що більшість з них були звичайними бандитами, а справжніх партизан було мало. І то були не партизани, а диверсійні групи.
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Это не тот что высрал(тут было):
Татары сами решат с кем быть - с Россией, Украиной, или Турцией.

Это сродни *******-Сиярто. Хотя еще более нагло. Сиярто все-таки за границей визжит и гадит, а этот(он, либо какой-то такого же ранга, но конечно не Мустафа Дж.) прямо тут.
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Він добре розуміє як треба брехати. Але твій коментар про паспорти не кращий.
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А что не так, это правда. Татары и налоги платят и все документы оформляют, протестов за 5 лет около нуля, я уже молчу про партизанские действия.
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Правда в тому, що їх арештовують і вбивають. Звичайно, що на стіну вони не лізуть, бо тоді їх масово депортують. Вам не зрозуміти їх почуття і ту ситуацію. Вам відомо як більшість мовчала за часів СРСР? А про Арабатську Стрілку 1945 року все знаєте?
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Али,хватит оправдываться.
Перед кем?
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А я не виправдовуюся перед ним. Я говорю про події, які йому зараз невідомі.
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Где хоть какие то митинги с протестами, в ЕС смотрят и думают а чего мы должны бороться за их права если там тишь да гладь, все получается довольны. А ведь всего один митинг и мировые СМИ такую бы шумиху подняли.
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Є протести і арештовані. Читай і цікався. Але вони під окупацією, тому обмежені у правах. Не вимагай неможливого, а дивися як б'ють на москві.
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Тебя ждут.
Открой Конституцию.
Там написано что ты как гражданин Украины имеешь право митинговать где угодно и когда угодно.
В Европах смотрят ты про тарифы митингуешь и про коррупцию порошенки,а в Крыму тебя нет.
Вот и думают что Крым тебе не нужен.
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Например, мой случай, очевидно, должен заставить задуматься, что если члена Меджлиса, который занимал высокие должности и руководил районом, судят за экстремизм из-за высказываний, то что же будет с обычным человеком. Источник: https://censor.net.ua/n3142536
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Кримські татари не можуть і не сприймуть російську владу, бо та депортація 1944 року зробила це неможливим. Але на жаль в Україні теж є бажання будувати тоталітарне суспільство і заборонити свободу слова, почати репресії...
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к сожалению не аргумент.нас поволжских немцев также депортировали ,убивали,морили голодом,лишали всех прав,причём свою республику после развала совка мы обратно не получили...что в итоге:ваты столько что не описать...
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Саме так, але буле ще депортовані народи: чеченці, турки-месхетинці, калмики... А також треба визнати такими українців, бо із ЗУ їх близько мільйона вивезли у Сибір.
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Проведи завтра там референдум Украина или Турция, имхо результат бы был не в пользу Украины
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В Германии если провести то же сомнение есть.
Турков у вас больше чем немцев.
Я имею ввиду настоящих немцев,без всяких русских немцев.
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Как это не противно звучит, но это реально так...
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Не вижу смысла придумывать себе сказки
Лучше реально смотреть на мир имхо
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Звичайно, бо там зараз референдум неможливий. Останнім часом привезли близько мільона кацапів.
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Большая часть крымчан всегда себя считали кацапами...
Так что, есть там этот миллион или нет, погоды не сделает...
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Так їх теж привезли до Криму після депортації.
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Так же само как лугандонцев...
Потому там и бардак такой произошёл...
Почему то у нас в Николаеве (якобы русскоязычному городу) этого не произошло в 14-м году! Собрали тогда колоборантов и дали им звиздюлей по полной...
И все эти ушлёпки как раз в Крым умотали...
Как-то так...
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молчат, вылезут, когда Украина освободит Крым..
только никакой татарам автономии, после возвращения Крыма в Украину - Крым должен стать просто областью..
автономии - это повод к сепаратизму, хватит создавать предпосылки к расколу Украины..
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не набридло тобі ? все одно на шкварки підеш
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Это очень смелые люд. Как они не боятся молчать.
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95% по барабану и воевать за Крым они не будут это исторический факт - приспособленцы- крепостные при любой власти...
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прпукинец, ты шо заблудилось?? а ну пнх за поребрик, в тухлый пукинстан))
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Где татарские партизанские отряды сегодня их нет и не было в 42 когда немцы топтали их землю...
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В смысле, как тот миллион кацапов, что за немцев в РОА и других немецких формированиях воевал?
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А вы их крепостными и сделали.
Бесправными на своей земле.
За то отдали их землю бандюкам и сепарью.
Может анексия и война это наказание?
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Доки Крим в окупації, спокійного життя у кримських татар не буде. Їх будуть змушувати підкорятись, потім взагалі депортують, як то зробив сралін. На расеі історія завжди повторюється .
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ми відчуваємо себе людьми.
а ви так козлами і лишились.
не доросли до Майдану.
раби...
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А почему именно Татары не признают юрисдикции Украины? Чем в своих правах они отличаются от остальных граждан полуострова?
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Татари у вас на Казані, хоча вони булгари.
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Они коренной народ на полуострове,а все остальные гости.
Только они имеют право ставить вопрос о самоопределении.
Для этого мы должны признать их автономию,а не народа Крыма как нам подсунул Кучма.
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Ага, не признают, как же ! Только вот паспорта получили все. Свои старые машины они спулили в Херсонской области или Запорожье, а себе купили где-нибудь в Краснодаре посвежее в те же деньги (на рашке машины сильно дешевле, если кто не в курсе). Гордые татары-пенсионеры тоже не признали оккупации, но всё равно зарегистрировались в пенсионном фонде, и теперь получают пенсию от оккупантов.

Татары - приспособленцы. Кацапов они конечно не любят, это факт. Но только вот не надо питать иллюзий - никакого патриотизма к Украине у них и близко нет.
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Ну у них же нет евроблях?
Украинцы за евробляху могут и Украину путину сдать.
Так что хватит уже)))
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Могли бы по партизанить против московской Орды,только гены не дают
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Всё так. В 1941-1945 поддерживали немецких оккупантов, сейчас рашистских.
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95% крымских татар в оккупированном Крыму выбрали тайно себе крымского Хана и хотят ,чтобы Московия возобновила платёж дани, которую сплачивала когда то 95% кримських татар в окупованому Криму не визнають юрисдикції Росії, навіть якщо мовчать про це, - Умеров - Цензор.НЕТ 9488
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Каждый раз выбирают проигравшую сторону, или приносят неудачу.
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