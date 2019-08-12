 Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Объединения Украинской Франции Богдан Билот (Билогоцкий) в Фейсбуке.

"Как французский гражданин и председатель Объединения украинсцев Франции, я бы хотел выразить наше беспокойство по поводу вашей будущей встречи с Путиным. Особенно в центре нашего беспокойства являются репрессивные действия Путина", - говорится в обращении.

Кроме того, глава ОУФ напомнил Макрону о всех нарушениях международного права, преступления и репрессии, которые осуществляет нынешний кремлевский режим. В частности, о незаконной аннексии Крыма, войну на Донбассе, нарушение международного морского права и выдача российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины.

"Объединение украинцев Франции (которое отмечает свое 70-летие) настоятельно призывает вас, господин президент, способствовать освобождению всех украинцев, противоправно заключенных в России и в оккупированном Крыму, а также российских протестующих, которые стремятся ск праведливым выборам", - подчеркнул Билот.