 Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Объединения Украинской Франции Богдан Билот (Билогоцкий) в Фейсбуке.
"Как французский гражданин и председатель Объединения украинсцев Франции, я бы хотел выразить наше беспокойство по поводу вашей будущей встречи с Путиным. Особенно в центре нашего беспокойства являются репрессивные действия Путина", - говорится в обращении.
Кроме того, глава ОУФ напомнил Макрону о всех нарушениях международного права, преступления и репрессии, которые осуществляет нынешний кремлевский режим. В частности, о незаконной аннексии Крыма, войну на Донбассе, нарушение международного морского права и выдача российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины.
"Объединение украинцев Франции (которое отмечает свое 70-летие) настоятельно призывает вас, господин президент, способствовать освобождению всех украинцев, противоправно заключенных в России и в оккупированном Крыму, а также российских протестующих, которые стремятся ск праведливым выборам", - подчеркнул Билот.
«Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.
В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», - сказал постпред.»
***** перед встречей
Макрон и микрон (президент в костюме и х.ло в топорщащемся из-под пиджачка бронике)))
архивное фото прошлой доверительной и душевной встречи)))))