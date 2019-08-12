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 Политика Украины
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 Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным

Объединение украинцев Франции выразило обеспокоенность в связи со встречей президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным 19 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Объединения Украинской Франции Богдан Билот (Билогоцкий) в Фейсбуке. 

"Как французский гражданин и председатель Объединения украинсцев Франции, я бы хотел выразить наше беспокойство по поводу вашей будущей встречи с Путиным. Особенно в центре нашего беспокойства являются репрессивные действия Путина", - говорится в обращении.

Кроме того, глава ОУФ напомнил Макрону о всех нарушениях международного права, преступления и репрессии, которые  осуществляет нынешний кремлевский режим. В частности, о незаконной аннексии Крыма, войну на Донбассе, нарушение международного морского права и выдача российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины.

"Объединение украинцев Франции (которое отмечает свое 70-летие) настоятельно призывает вас, господин президент, способствовать освобождению всех украинцев, противоправно заключенных в России и в оккупированном Крыму, а также российских протестующих, которые стремятся ск праведливым выборам", - подчеркнул Билот.

Источник: https://censor.net.ua/n3142530
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, що Макрону нагадуть українці Франції те, що він повинен знати з Мінських угод🤔
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Деякі, неафішовані результати візиту Вови Термоса, до Вселенського патріярха Варфоломія:
Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 1974
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Цікаво, що Макрону нагадуть українці Франції те, що він повинен знати з Мінських угод🤔
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Деякі, неафішовані результати візиту Вови Термоса, до Вселенського патріярха Варфоломія:
Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 1974
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ну конечно, ему православие по фигу, он по просьбе куйла в объединительные соборы решил поиграться!
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Vetalik Morozko слышь, быдло "ватное", всех твоих "хероев" наши хлопцы из ВСУ уже зашкварили, езжай встречай твоих "ихтамнетов" и "впопучленцев" в твою Рашку и в твой гребаный опущенный ЛуганДон Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 3687 И запомни, сепарская шваль, люди из Донбасса уже уехали на территорию независимой свободной Украины, а в твоем гребаном ЛуганДоне (в ОРДИЛОСОСИи) осталось в основном сепарское тупорылое быдло, такое, как ты... Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 7994
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Угу, ну а он им в ответ напомнит, что французская Engie является инвестором северного потока 2
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В тоже время, Engie является крупным поставщиком(ну по крайней мере на бумаге),газа в Украину. Так шо платя за газ по 8 тыс.гр. мы вносим свою лепту в строительство СП-2.
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Eustream словацкая вроде основной поставщик, хотя не помню точно
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Политикам не нужна шумиха вокруг того, что они знают...
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ХуцпІ кацапів, нема границь :
«Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.
В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», - сказал постпред.»
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Пора на Перешейке канал рыть ,а то вороватая Московия ещё Днепровской воды попросит для о. Крым Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 4461
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Звичайно, що перемовини можливі, але після повернення Криму в Україну і попередній оплаті транзита води за ціною 4 долара куб за кожні 100 км транзиту.
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А за транзит хто будет платить,товаищ Мурадов? Нехорошо.
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На оккупированном Донбассе обнаружен новый тип российской техники , наверное с новой кремлёвской угольной шахты подняли на верх Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 6206 Эта гибридная война России и нейтралитет граждан Украины как то настораживает,ведь наши Украинские солдаты в лицо видят врага,.а за спиной может быть предательство и нож в спину
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Українці Франції нагадали Макрону про злочини Кремля перед його зустріччю з Путіним - Цензор.НЕТ 318

Макрон и микрон (президент в костюме и х.ло в топорщащемся из-под пиджачка бронике)))
архивное фото прошлой доверительной и душевной встречи)))))
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этот патриарх не дал использовать свое имя в шоу - Единство церквей это единство народа. поэтому необходимо создать условия для того, что бы УПЦ полностью поглотила церковь рф. шоу это хорошо конечно, но они только эмоции и больше ничего. поп заморский справедлив - не катайтесь на костях. ему респект.
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