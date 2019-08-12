 Супрун о вакцинации в стране: Ситуация требует оперативного вмешательства. СНБО может поднять этот вопрос на национальный уровень

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Супрун отметила: "Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения Украины было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли.
Первыми письмами новому Президенту Владимир Зеленский и секретарю СНБО Aлександру Данилюку тоже были призывы созвать заседание СНБО на эту тему. До сих пор мы не получили ответа и определенной даты заседания.
Похоже, что до сих пор нет понимания, что вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО. Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями.
Это хорошо понимают наши западные партнеры. Поэтому вопрос вакцинации широко общаются, а первые лица активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться. Для всего цивилизованного мира сегодня серьезным вызовом является противодействие мощным антивакцинаторським кампаниям и недоверие к государственным системам здравоохранения.
У нас же этот вопрос игнорируется. Несмотря на это, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации. Вот несколько примеров, как это происходит.
В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно. Теперь имеем не самую лучшую статистику охвата прививками, а уровень заболеваемости инфекционными болезнями стабильно высок.
К примеру, показатели вакцинации среди детей снизились более чем 90% в 1990-х до 70% в 2000-х и менее чем до 50% в 2014 году. В частности в течение последних шести лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекции в 10 раз, коклюшем в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - в 2 раза. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В.
Теперь имеем самый высокий за время независимости Украины подъем заболеваемости корью. Так в 2017 году было сообщено о 4782 случаях, в 2018 - о 54 810 случаев. По состоянию на середину 2019 сообщено о более 54 000 случаев. С начала вспышки умерло 39 человек. Игнорировать такую ситуацию опасно.
Мы постепенно начали исправлять ситуацию:
Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть. Они качественные, безопасные и эффективные. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.
￼Провели спецоперации против кори в западных регионах - на Львовщине и Хмельницкой (это области, где был самый высокий уровень заболеваемости). По завершению этих дополнительных мероприятий по вакцинации имеем хорошие результаты.
￼Сняты все возрастные ограничения в отношении вакцинации против кори. Взрослые любого возраста могут вакцинироваться против кори бесплатно. До сих пор такую возможность имели взрослые, принадлежащие к группам риска (медики, педагоги, студенты, военные и участники Операции объединенных сил) или же люди, которые контактировали с больными корью.
Вакцинацию против кори можно делать детям от 6 месяцев. Ранее от этой болезни дети получали первую прививку с 12 месяцев. К этому времени их должен защищать коллективный иммунитет, но он действует, если привиты не менее 95% населения. В условиях вспышки тем более рисковать опасно.
Без справки о соответствующих прививках детям запрещено посещать школы и детские сады. Впоследствии Верховный суд Украины принял решение в пользу обязательной вакцинации и признал, что запрет посещать детские сады невакцинированным детям законен.
￼Запустили кампанию по вакцинации против дифтерии и столбняка "Вакцинированы - значит защищены". Сейчас эпидемиологическая ситуация из этих болезней достаточно опасна.
В целом, начиная с 2016 года показатели охвата вакцинами улучшаются. Но этого недостаточно для формирования прочного коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы уровень вакцинации населения составлял 95%.
Вакцины. Но чтобы поднять уровень вакцинации до высокого уровня, нужна консолидация усилий всего государства и его партнеров как внутри, так и снаружи. Прежде всего важно информационно поддержать запланированные мероприятия по иммунизации среди населения и максимально стимулировать мероприятия по вакцинации на разных уровнях.
Только своими усилиями МОЗ Украины значительно труднее сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Но поднять этот вопрос на национальный уровень может заседания СНБО.
Ситуация требует оперативного вмешательства. Сейчас мы имеем еще немного времени, чтобы запланировать необходимые меры и начать их реализию. Ведь осенне-зимний период - время повышения количества случаев инфекционных заболеваний.
"Сделаем их вместе" может стать прекрасным лозунгом относительно прививок, а не только предвыборным обещанием. Если здоровье украинцев - это реально приоритет, нельзя продолжать игнорировать эту тему".
выдержка из ссылки :
Долго описывать не буду, т.к. каждый может набрать в любом поисковике слово «АКДС» и найти шокирующую информацию об этой прививке. Я не агитирую отказаться от прививок, но и не соглашусь делать их ребенку только для того, что так делают все, что прививки должны быть сделаны по плану, который утвердило наше Здравоохранение. В поликлинике нам педиатр говорит «Вам нужно сделать такую-то прививку», мы все идем и делаем. Потому что мы привыкли доверять врачам. И никто не задумался: а как эта прививка повлияет на моего ребенка? Советую всем почитать статистику осложнений от этой вакцины! Вы будете в шоке! У меня, например, просто волосы на голове дыбом встали! Кроме температуры, аллергических реакций (и это еще самая легкая побочка!), возможны судороги, потеря сознания, дерматит, пиелонефрит, пневмония, потеря голоса и слуха, паралич ножки и т.п., а также детки становятся инвалидами на всю жизнь. Кроме всего прочего, в вакцине АКДС содержится 100 мкг/мл мертиолята-ртуть органической соли и 500 мкг/мл формалина (сильнейшего мутагена и аллергена). Нет никаких данных о действии мертиолята и формалина, никто не изучал на детенышах животных в плане непосредственных реакций и отдаленных последствий! Ребенок может прививку перенести хорошо, но в будущем никто не застрахован от осложнений после прививки. Все новорожденные, п
Источник: https://www.babyblog.ru/community/post/01medicina/760359 © BabyBlog.ru
Кликни на инфорамцию "соль" в гугле и ты найдешь кучу шокирующей информации о вреде соли.
выдержка по последней ссылке по Житомиру. Материалов в Инете и по РФ и по Укр МАССА .
Анна Д. «Когда моему сыну было два месяца мы сделали ему АКДС (производителя не знаю)в 2007году. На вечер ребенок ни с того ни с сего начал сильно кричать, (до этого спал)он кричал не по детски, перепугал всех. Когда я к небу подбежала и сняла одеяло у него была вздутая, твердая и красная ножка. Ребенок без остановки кричал 2.5 часа не на секунду не останавливаясь. Когда приехали врачи они сказали что это реакция на прививку и они ничем помочь не могут, разве что забрать в больницу понаблюдать. Был сентябрь. Пока одели, пока спустились с 10, ребенок слава Богу успокоился и мы вернулись домой. На следующий день пришла наша детская врач, она была очень напугана. Позже я почитала про прививки АКДС, реакции и побочки, так вот этих 2.5 часа это одно с побочек. Это нарушение центральной нервной системы. Никто из врачей мне этого не сказал».
У нас была медреформа или нет?!
Почему Турчинов не прислушался к пани Уляне?
2. Дослідження всіх вакцин робилися в обов'язковому порядку.
3. Схоже, хтось сплутав улюблену страшилку антиваксерів - аутизм з ДЦП. Наразі дуже масштабні дослідження не виявили підвищення ризику розвитку аутизму у щеплених.
С2-х до 5-ти???
Дыма без огня не бывает.
Без шуток, я серьезно, на самом деле.
Владимир Александрович сделал бы прививки, за ним Богдан, Разумков, Данилюк и так далее.
По примеру императоров, которые первыми свои семьи прививали от оспы, подавая всем пример (а тогда прививка от оспы была опасна).
Слабый Владимир А;лександрович "наполеон", никудышний. Пародия на императора.
Источник: https://censor.net.ua/n3142527
Антивакцинаторы - это паразиты, паразитируюие на остальной части населения и полагающиеся на то, что большая часть населения прививки таки сделает, и потому эпидемий инфекционных болезней не будет. Антивакцинаторы не учли умственного развития популяции, и, принимая во внимание, насколько сильно на постсоветском пространстве "расцвела" дремучесть народная, тот предел невакционированных, который небходим для развития эпидемий, скорее всего, уже достигнут.
Правда, по слухам, те, кто переболел, получают иммунитет к заболеванию.
Если выживут, конечно.
И не останутся инвалидами.