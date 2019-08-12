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Все про:вакцина (388) СНБО (3249) Супрун Ульяна (555)

 Супрун о вакцинации в стране: Ситуация требует оперативного вмешательства. СНБО может поднять этот вопрос на национальный уровень

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о том, что СНБО Укаины не реагирует на ее обращения о том, что ситуация с вакцинацией в стране имеет угрожающий характер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения Украины было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли. 

Первыми письмами новому Президенту Владимир Зеленский и секретарю СНБО Aлександру Данилюку тоже были призывы созвать заседание СНБО на эту тему. До сих пор мы не получили ответа и определенной даты заседания.

Также читайте: В Украину поставят около полумиллиона доз вакцин против гриппа, – Минздрав

Похоже, что до сих пор нет понимания, что вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО. Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями.

Это хорошо понимают наши западные партнеры. Поэтому вопрос вакцинации широко общаются, а первые лица активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться. Для всего цивилизованного мира сегодня серьезным вызовом является противодействие мощным антивакцинаторським кампаниям и недоверие к государственным системам здравоохранения.

У нас же этот вопрос игнорируется. Несмотря на это, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации. Вот несколько примеров, как это происходит.

В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно. Теперь имеем не самую лучшую статистику охвата прививками, а уровень заболеваемости инфекционными болезнями стабильно высок.

К примеру, показатели вакцинации среди детей снизились более чем 90% в 1990-х до 70% в 2000-х и менее чем до 50% в 2014 году. В частности в течение последних шести лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекции в 10 раз, коклюшем в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - в 2 раза. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В.

Теперь имеем самый высокий за время независимости Украины подъем заболеваемости корью. Так в 2017 году было сообщено о 4782 случаях, в 2018 - о 54 810 случаев. По состоянию на середину 2019 сообщено о более 54 000 случаев. С начала вспышки умерло 39 человек. Игнорировать такую ​​ситуацию опасно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине стартует кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка, - Супрун. ВИДЕО

Мы постепенно начали исправлять ситуацию:

Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть. Они качественные, безопасные и эффективные. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. 

￼Провели спецоперации против кори в западных регионах - на Львовщине и Хмельницкой (это области, где был самый высокий уровень заболеваемости). По завершению этих дополнительных мероприятий по вакцинации имеем хорошие результаты. 

￼Сняты все возрастные ограничения в отношении вакцинации против кори. Взрослые любого возраста могут вакцинироваться против кори бесплатно. До сих пор такую ​​возможность имели взрослые, принадлежащие к группам риска (медики, педагоги, студенты, военные и участники Операции объединенных сил) или же люди, которые контактировали с больными корью. 

Вакцинацию против кори можно делать детям от 6 месяцев. Ранее от этой болезни дети получали первую прививку с 12 месяцев. К этому времени их должен защищать коллективный иммунитет, но он действует, если привиты не менее 95% населения. В условиях вспышки тем более рисковать опасно.

Без справки о соответствующих прививках детям запрещено посещать школы и детские сады.  Впоследствии Верховный суд Украины принял решение в пользу обязательной вакцинации и признал, что запрет посещать детские сады невакцинированным детям законен.

￼Запустили кампанию по вакцинации против дифтерии и столбняка "Вакцинированы - значит защищены". Сейчас эпидемиологическая ситуация из этих болезней достаточно опасна. 

В целом, начиная с 2016 года показатели охвата вакцинами улучшаются. Но этого недостаточно для формирования прочного коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы уровень вакцинации населения составлял 95%. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун. ИНФОГРАФИКА

Вакцины. Но чтобы поднять уровень вакцинации до высокого уровня, нужна консолидация усилий всего государства и его партнеров как внутри, так и снаружи. Прежде всего важно информационно поддержать запланированные мероприятия по иммунизации среди населения и максимально стимулировать мероприятия по вакцинации на разных уровнях.

Только своими усилиями МОЗ Украины значительно труднее сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Но поднять этот вопрос на национальный уровень может заседания СНБО.

Ситуация требует оперативного вмешательства. Сейчас мы имеем еще немного времени, чтобы запланировать необходимые меры и начать их реализию. Ведь осенне-зимний период - время повышения количества случаев инфекционных заболеваний.

"Сделаем их вместе" может стать прекрасным лозунгом относительно прививок, а не только предвыборным обещанием. Если здоровье украинцев - это реально приоритет, нельзя продолжать игнорировать эту тему".

Также читайте: Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3142527
 
 
 Топ комментарии
 
а мне не верили, что она дилер фармкомпаний..кроме вакцин практически ничего не волнует..
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валодя ля , та звільни вже ту бабу Ягу нарешті.
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никто не знает отдаленных последствий для организма от этих вакцин)) эта санитарка супрун - преступница, и не имеет право занимать пост исп. министра ЗО..
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валодя ля , та звільни вже ту бабу Ягу нарешті.
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урину готовь, дохтар камарозкий все зеленой уриной тибе палечит
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урина у тебя в голове вместе со стекломоем ! Скажыка у тебя деды воевали ? Хотя можешь не отвичать и так понятно что за власова ...
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а твои дилды за сралена и членина ваивале?
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ради интереса гугнула одной кнопкой - это по РФ, у нас колят тоже самое : https://www.babyblog.ru/community/post/01medicina/760359
выдержка из ссылки :
Долго описывать не буду, т.к. каждый может набрать в любом поисковике слово «АКДС» и найти шокирующую информацию об этой прививке. Я не агитирую отказаться от прививок, но и не соглашусь делать их ребенку только для того, что так делают все, что прививки должны быть сделаны по плану, который утвердило наше Здравоохранение. В поликлинике нам педиатр говорит «Вам нужно сделать такую-то прививку», мы все идем и делаем. Потому что мы привыкли доверять врачам. И никто не задумался: а как эта прививка повлияет на моего ребенка? Советую всем почитать статистику осложнений от этой вакцины! Вы будете в шоке! У меня, например, просто волосы на голове дыбом встали! Кроме температуры, аллергических реакций (и это еще самая легкая побочка!), возможны судороги, потеря сознания, дерматит, пиелонефрит, пневмония, потеря голоса и слуха, паралич ножки и т.п., а также детки становятся инвалидами на всю жизнь. Кроме всего прочего, в вакцине АКДС содержится 100 мкг/мл мертиолята-ртуть органической соли и 500 мкг/мл формалина (сильнейшего мутагена и аллергена). Нет никаких данных о действии мертиолята и формалина, никто не изучал на детенышах животных в плане непосредственных реакций и отдаленных последствий! Ребенок может прививку перенести хорошо, но в будущем никто не застрахован от осложнений после прививки. Все новорожденные, п

Источник: https://www.babyblog.ru/community/post/01medicina/760359 © BabyBlog.ru
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типичная истеричка.
Кликни на инфорамцию "соль" в гугле и ты найдешь кучу шокирующей информации о вреде соли.
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Законодавство почитай, ЗЁбіку. Твій "вальодя" - підтанцьовка у Верховної ради. Так само, як і Кабмін.
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сам ти зебик а може і порохобот, шо того що того на .|. вертів
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Кого ти там "вертів", верчений... А законодавство України почитай, ЗЁбіку.
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гугл в один момент по РФ :https://www.youtube.com/watch?v=7nIcr9yHvTA , по Украине https://poltava.to/news/40696/ Житомир https://zhitomir.life/blogy/mamy-zhitomira-rasskazali-pro-ser-eznye-problemy-so-zdorov-em-posle-vaktsinatsii-detej-pryamaya-rech.html

выдержка по последней ссылке по Житомиру. Материалов в Инете и по РФ и по Укр МАССА .

Анна Д. «Когда моему сыну было два месяца мы сделали ему АКДС (производителя не знаю)в 2007году. На вечер ребенок ни с того ни с сего начал сильно кричать, (до этого спал)он кричал не по детски, перепугал всех. Когда я к небу подбежала и сняла одеяло у него была вздутая, твердая и красная ножка. Ребенок без остановки кричал 2.5 часа не на секунду не останавливаясь. Когда приехали врачи они сказали что это реакция на прививку и они ничем помочь не могут, разве что забрать в больницу понаблюдать. Был сентябрь. Пока одели, пока спустились с 10, ребенок слава Богу успокоился и мы вернулись домой. На следующий день пришла наша детская врач, она была очень напугана. Позже я почитала про прививки АКДС, реакции и побочки, так вот этих 2.5 часа это одно с побочек. Это нарушение центральной нервной системы. Никто из врачей мне этого не сказал».
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Такими темпами і до бубонної чуми недалеко
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естественный отбор, когда пару тысяч особо упоротых помрёт от эпидемии, только тогда поймут важность вакцинации.
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Парой тысяч не отделаемся. Пол страны не привито.
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ну и хрен с ними, чем больше дебилов вымрет тем лучше.
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ага..наляканого лоха легше розводити..забули про проказу..це теж страшно..більше трешу..
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Так я не понял!
У нас была медреформа или нет?!
Почему Турчинов не прислушался к пани Уляне?
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Ну прислушался и что он может сделать? Ну хоть пару разумных действий которые может просить Супрун в СНБО. Она бред несет как сектантка отупевшая.
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Уколоться (детям) - и забыться (родителям). Тот самый случай, когда следует сесть на иглу наследникам во имя их здоровья.
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Яка ще вакцинація? Криворізька шпана перерозподіляє грошові потоки за бурштин.
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Ты как то возмущался, что не соевый??? Почитай свой опус. Просто оскорбления Зели. Всё как у соево-свинячих....
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Бредятина популистская, что может сделать СНБО? Войска послать детей ловить в Египтах и Турциях и насильно прививки делать? Законодательно нужно решать, в Верховной Раде. Езжай уже домой, гражданство же США оставила "патриотка". Тебе же ясно сказали всех нах.
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балодя, пассы наріду в глаза, вахцинируй!!!
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Дети антипрививочников как мотыльки - долго не живут.
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Вакцину яку пропоную Уляна не запатентована в Україні, ніхто не робив ніяких досліджень, тобто ніхто не дасть тобі гарантії що будь-яка дитина не захворіє після неї, наприклад на ДЦП. Якщо ви не медик то краще обійдіть стороною цю тему.
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прививок нужно делать не одну, а пару штук, и что, все они "неправильные"?
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так и воровать не нужно и на Мальдивы не летать во время войны, давай построй всех и пусть делают не как хочется Пете Сене а как нужно всем
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Да и вообще, не хотите бесплатную прививку, что мешает пойти в клинику и сделать ту, которая вам нравится? Я недавно обновлял прививку от желтой лихорадки, отдал 1800 грн за укол и не жалею. А вы дальше бойтесь "плохих" вакцин. Горбатого, как говориться, могила исправит.
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1. Факт патентного захисту до безпеки вакцини не має жодного відношення.
2. Дослідження всіх вакцин робилися в обов'язковому порядку.
3. Схоже, хтось сплутав улюблену страшилку антиваксерів - аутизм з ДЦП. Наразі дуже масштабні дослідження не виявили підвищення ризику розвитку аутизму у щеплених.
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Господи когда уйму эту дурочку???? Эта дебилка три года проводила реформы в такой способ, что ни медицины, ни реформ уже не наблюдается. А теперь эта умственная калека пытается свою тупость переложить на кого то....
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На практиці все зовсім по іншому!У вас є пруфи по 1 і 2 пункту?
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когда закроют эту придурошную спирохету супруншу?
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никто не знает отдаленных последствий для организма от этих вакцин)) эта санитарка супрун - преступница, и не имеет право занимать пост исп. министра ЗО..
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Многие знают. Но как правило поздно. А она не санитарка, а рентгенолог женской груди. Я так понимаю своей как то нет
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уровень знаний этой бледной поганки - уровень санитарки)) ничего против санитарок не имею, но они не должны быть на руководящих постах..
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Зато все умные знают, что случается, когда люди не прививаются. Почитай про пандемии в средних веках.
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Дуже добре знаємо - мій батько після вакцинації на роботі вже 10 років страждає від алергії Квінке (дуситься). Собі таке коліть,Іроди!
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какая вакцинция? только лучина, икона, молитва, лбом об пол да покрепче.
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а мне не верили, что она дилер фармкомпаний..кроме вакцин практически ничего не волнует..
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да я теж просік шо вона жопу рве за західних партнерів .притом нагло і настойчиво
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може це і не було так помітно, але у країні довгий час була відсутня сироватка від ботулізму і реально гинули люди..не було вакцини від сказу..роками..нікого це не піпчило..тому що не масове, не заробиш на декількох сотнях доз..а наприклад кір, то інша справа..купили сотні тисяч доз і хвороба стає найстрашнішою з усіх відомих людству..
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так так . діткам нашим шо тільки не вводят . бо не можуть нах послати. хоча як педіатр може розумітись в мікробіологї.. . це ж дві різних науки
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"заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза"

С2-х до 5-ти??? Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень, - Супрун про вакцинацію в країні - Цензор.НЕТ 3631
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<<Так, на своей странице в Facebook он заявил, что в Украине "работают 15 (!) лабораторий, в которых американские военные создают смертоносные вирусы". По его словам, именно эти лаборатории являются причиной "распространение в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии к африканской чумы свиней". По словам Кузьмина, куратором этого "американского военно-бактериологического проекта" США назначили Ульяну Супрун. Именно этим объясняется назначение ее на должность Министра здравоохранения Украины, - пишет Кузьмин.>>

Дыма без огня не бывает.
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браво. только вероятно не куратором а агентом прикрытия.
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"кузьмин",походу,свой вирус уже таки хапанул..
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Прямо дежавю. Порошок перед выборами с военным положением.
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Для чого зеленськім та данилюкам здоровя украінців менше людей менше проблем
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В минулому році було 10 випадків дифтерії, в цьому за півроку лише один. Це ріст в 2,5 рази? Вона не тільки в медиціні нічого не петрає, але й з математикою початкової школи має проблеми.
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"*********"(С) могла бы подать пример и привиться (от бешенства, как минимум Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень, - Супрун про вакцинацію в країні - Цензор.НЕТ 8227 ).
Без шуток, я серьезно, на самом деле.
Владимир Александрович сделал бы прививки, за ним Богдан, Разумков, Данилюк и так далее.
По примеру императоров, которые первыми свои семьи прививали от оспы, подавая всем пример (а тогда прививка от оспы была опасна).
Слабый Владимир А;лександрович "наполеон", никудышний. Пародия на императора.
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"Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину."
Источник: https://censor.net.ua/n3142527

Антивакцинаторы - это паразиты, паразитируюие на остальной части населения и полагающиеся на то, что большая часть населения прививки таки сделает, и потому эпидемий инфекционных болезней не будет. Антивакцинаторы не учли умственного развития популяции, и, принимая во внимание, насколько сильно на постсоветском пространстве "расцвела" дремучесть народная, тот предел невакционированных, который небходим для развития эпидемий, скорее всего, уже достигнут.
Правда, по слухам, те, кто переболел, получают иммунитет к заболеванию.
Если выживут, конечно.
И не останутся инвалидами.
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Если в Украине люде не БАРАНЫ или ОВЦЫ, то нужно спрашивать у низ РАЗРЕШЕНИЕ на вакцинацию, ну а если СТАДО ЖИВОТНЫХ, то чего из спрашивать, поГОЛОВная вакцинация!
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100%. Крім того, тим хто привитий якои нічого боятися, то чого вони панікують, дайте людям право вибору.
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Зарази, заражають дітей тими вакцинами дешевими які нам списують як гуманітарний непотріб. Ще сміють сіяти паніку. Хто боїться - прививайте добровільно і не заставляйте інших, вам то чого боятися? Якщо ви вірите що прививання спасає то вам боятися нічого.
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Я никто, чтобы рассуждать о пользе вакцинации в мировом масштабе, но точно уверен, что в Украине вакцинировать своих детей могут только отбитые на голову родители
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