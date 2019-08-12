 Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Указанные лица… умышленно по согласованию с руководителями террористической организации "ДНР" и неустановленными в настоящее время представителями власти РФ и ВС РФ… создали т.н. военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки" общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении.
По данным ГПУ, подозреваемые "вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС".
Подозрение злоумышленникам выдвинуто по ч.1 ст.258-3 (организационное и иное содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст.260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч.3 ст.260 (руководство не предусмотренным законами Украины военизированными формированиями), ч.2 ст.438 (нарушение по предварительному сговору группой лиц законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.
Такое заявление было сделано на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.
Как уточняется, власти Крыма хотят попросить Киев пропустить воды Днепра, принадлежащие не Украине, а протекающие с территории России...» (С)
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Ой, я забыл, а новые власти ведь могут и прислушаться, не?
🤔
Просто они в процессе доставки из раши.
Карта пожаров в России, которые до начала тушения охватили площадь 2,7 млн га, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.
На этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».
.... ...
І всіх одягали у військову форму???
В
украинском «патриотическом» лагере, организованном морской пехотой в
Черкассах, журналисты обнаружили у одного из наставников на форме шеврон
дивизии СС «Мертвая голова».
Нацист был замечен в сюжете «5 канала», принадлежащего экс-президенту Украины Порошенко.
Напомним,
в ноябре прошлого года украинский пропагандист назвал пребывание детей в
нацистских лагерях «патриотическим воспитанием».