 Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Указанные лица… умышленно по согласованию с руководителями террористической организации "ДНР" и неустановленными в настоящее время представителями власти РФ и ВС РФ… создали т.н. военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки" общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении.

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По данным ГПУ, подозреваемые "вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС".

Подозрение злоумышленникам выдвинуто по ч.1 ст.258-3 (организационное и иное содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст.260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч.3 ст.260 (руководство не предусмотренным законами Украины военизированными формированиями), ч.2 ст.438 (нарушение по предварительному сговору группой лиц законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

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В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.