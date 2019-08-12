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Все про:ГПУ (9265) дети (3657) Донецкая область (4333) вербовка (126)

 Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении руководителям "военно-патриотических клубов", которые на оккупированных территориях Донецкой области вербовали несовершеннолетних для участия в террористической деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом военно-патриотических клубов готовят детей воевать за ДНР, - ГПУ 01

"Указанные лица… умышленно по согласованию с руководителями террористической организации "ДНР" и неустановленными в настоящее время представителями власти РФ и ВС РФ… создали т.н. военно-патриотические клубы "Спартанцы" и "Амазонки" общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом военно-патриотических клубов готовят детей воевать за ДНР, - ГПУ 02

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По данным ГПУ, подозреваемые "вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС".

Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом военно-патриотических клубов готовят детей воевать за ДНР, - ГПУ 03

Подозрение злоумышленникам выдвинуто по ч.1 ст.258-3 (организационное и иное содействие деятельности террористической организации), ч.1 ст.260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч.3 ст.260 (руководство не предусмотренным законами Украины военизированными формированиями), ч.2 ст.438 (нарушение по предварительному сговору группой лиц законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

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В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Источник: https://censor.net.ua/n3142526
 
 
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Зебіли в загончику. Всьо путьом Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 8326
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Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3880

Карта пожаров в России, которые до начала тушения охватили площадь 2,7 млн га, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.
На этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».
.... Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3600...
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Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 4380 Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 5067
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Мне больше не на зоопарк,а на конц.лагерь похоже.
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Да какой же это концлагерь? Они ж сами туда залезли🤔
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Мокша, у вас державний прапор власовський.
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«Крымские Власти собираются попросить руководство России инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет министров Крыма.

Такое заявление было сделано на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Как уточняется, власти Крыма хотят попросить Киев пропустить воды Днепра, принадлежащие не Украине, а протекающие с территории России...» (С)
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Ой, я забыл, а новые власти ведь могут и прислушаться, не?
🤔
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Это нам воды принадлежат.
Просто они в процессе доставки из раши.
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Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3880

Карта пожаров в России, которые до начала тушения охватили площадь 2,7 млн га, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.
На этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».
.... Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3600...
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Ми ВСІ до 1991 року там були. Це я для тих, хто народився до 1991 року.
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Та ти шо?
І всіх одягали у військову форму???
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Журналисты обнаружили в украинском «патриотическом» лагере наставника с шевронами СС

В
украинском «патриотическом» лагере, организованном морской пехотой в
Черкассах, журналисты обнаружили у одного из наставников на форме шеврон
дивизии СС «Мертвая голова».

Нацист был замечен в сюжете «5 канала», принадлежащего экс-президенту Украины Порошенко.

Напомним,
в ноябре прошлого года украинский пропагандист назвал пребывание детей в
нацистских лагерях «патриотическим воспитанием».
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