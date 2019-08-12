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Все про:Гидрометцентр (588) штормовое предупреждение (106)

 Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ряде областей на 13-14 августа

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ряде украинских областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении гидрометцентра в Фейсбуке. 

"В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13–14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с. Днем 13 августа в течение суток 14 августа на западе страны – значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25–28 м/с", – говорится в сообщении.

Также 14 августа в западных областях ожидается снижение температуры воздуха днем до +20...+25 ºC.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142525
 
 
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А я ні. На морі вже був і спека набридла.
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