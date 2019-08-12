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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2454) Львовщина (1712) увольнение (1641) РГА (175)

 Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав 11 районных государственных администраций во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уволены с занимаемых должностей главы Бродовской РГА Игорь Крыськив, Буской РГА Петр Мороз , Жидачевской РГА Василий Татарин, Золочевской РГА Владимир Недзельский, Николаевской РГА Андрей Коса, Перемышлянской РГА Владимир Танчин, Радеховской РГА Сергей Ивах, Сколевской РГА Богдан Янко, Сокальской РГА Андрей Дяченко, Старосамборской РГА Иван Грысь , Яворовской РГА Игорь Самардак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции

Все чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3142522
 
   
 Топ комментарии
 
Дави їх Зе! У нас уже в ці дні і бурштин перестали мити. Бояться!
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А в чём интрига ?

Они автоматом должны были быть уволены.

Или это иллюстрация грозного руководства ?
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Порошенко просрав Революцію гідності
(люди)
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А в чём интрига ?

Они автоматом должны были быть уволены.

Или это иллюстрация грозного руководства ?
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Автоматом??? Гм...Хорошая идея! А патронов хватит? Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области - Цензор.НЕТ 1349
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Він хоче стріляти в потилицю українцям у фільтраційних таборах. Чому? Вважає такі дії демократією і чекає на розуміння заходу з підвищенними кредитами.
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Как легко делать умные выводы, сидя в уютном баре, потягивая пивко, когда в это время мужики в окопах защищают Страну.
Кстати, а кто ж это сделал такую комфортную жизнь в Украине, не смотря на то, что страна находится в войне?

Ах да, Порошенко. Но он же барыга и мародёр.
Именно такие вот выводы и характерны для клинических идиотов.
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ти з якого окопа виліз? з Панамського чи Мальдивського?
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Ну, вот, господа, вот вам и типичный пример клинического идиотизма.
Прошу, не надо оваций. Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області - Цензор.НЕТ 8561
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Альо!!!Свідки вартості борщового набору,де ви??!??!?!
Чого закрили смердючі роти з гнилими зубами?!? Нормуль?Клас?Усьо пучком?
Чи як ви ще висловлюєте стан радості від життя?
Чи цифра в 300% збільшення вартості вам POHUY?!?!
То як там ,зробили самі себе в дупу разом? Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області - Цензор.НЕТ 8232
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вы бьёте по самому больному месту зеградантов - по жратве.
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ХММММММ, а почему все так плохо было когда Порох стал президентом? Нужно наверное спросить у тогдашнего министра экономики времен Януковича почему все так плохо было , кто им был не подскажете?
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Мабуть той хто готовив для Януковича документи по асоціації з ЄС.
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Дави їх Зе! У нас уже в ці дні і бурштин перестали мити. Бояться!
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Как мыли так и моют.
Даже внимания не обратили.
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А ви звідки? Принаймні у нашій місцевості помпи замовкли...
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Напевно. А то щось на моє питання відповідати не хоче...
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Только в вашем районе моют и больше нигде?
Любезнейший, вы так наивны. Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області - Цензор.НЕТ 7640
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Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области - Цензор.НЕТ 6645

ага аж лісника крайнім зробили, що там з Розенблатом, не підкажеш зелібоба?
Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области - Цензор.НЕТ 539
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и на львовской таможне перестали контрабас гонять.
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😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Поржал с этого идиотского комментария
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Очищение от соевой мрази и сепаров, это первое что надо сделать в Украине.
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первым делом было бы хорошо сократить поголовье скудоумных зебилов
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Я надеюсь после открытия сессии в новой ВР, порохоботов все меньш и меньше будет. Петя будет банкрот, потому что новый генпрокурор добъется, чтобы его все счета были заморожены.
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Страшно, петики? Придется переквалифицироваться в управдомы.
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от соевой мрази почему-то именно сепары очищают
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У Порошенко до сих пор бизнес на рашке, в Крыму и на лугандоне, он и есть главный сепаратюга.
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что там со сватами? бизнес на крови, не? или что вы там мычали про Пороха?
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У Порошенко бизнес в Кацапии возник задолго до войны,

а Зеленский переоформил квартиру в Ялте по кацапским законам уже после оккупации
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Славчик, ти все ж приймай фезам, бо я бачу твій інсульт дуже пошкодив твій мозок.
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Очищение от сепаров путем назначения во власть. Гениально
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Летите голуби,летите....Пока на кичу не улетели! Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области - Цензор.НЕТ 4277
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это не ты для 95 квартала шутки пишешь ?
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Видимо решил, что не нужная должность "глава райгосадминистрации". )))
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Звільнив! ☺ Радість-то яка!!! Оце тепер райони "піднімуться"! Оце заживемо!!!
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Зебобик везде ставит чуваков и чувих лояльных к паРаше.... а всех кто против паРаши увольняет....
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И это главный для зебобика критерий для выбора...оставить...снять...назначить....
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ще б їх пересаджати або в двірники перевести.. хай спокутують гріхи
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Це звичайна заміна кадрів на угодних. А на кого хоч міняти - вже знайшов?
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Нужно спросить у партии ЕС , там много ценных кадров , может нам зебилам парочку подкинут чтобы спасти страну Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области - Цензор.НЕТ 6482
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Не надо напоминать. Мы помним что это боевой резерв ЗЕкоманды.
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Всего 1 человек с 12 на картинки поддерживает зе , то есть как всегда правды 1/12 или приблизительно 8% как и у твоего владельца
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ти вже себе зебілом обзиваєш - типова єврейська клініка - вихвалятися поразками.
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от и я все думаю как спасти страну от вас зебилов
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Не нравится, то едь на свою рашку, ты там будешь среди своих.
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с вами зебилами рашка здесь наступит за год два, и ехать никуда не прийдется
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Те, що звільнив ми почули. Лише не чуємо про наступників, які мають досвід так керувати.
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Нормальні і порядні до них не йдуть.
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Фотографів і нянь у кожному районі можна знайти.
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Не забув, що мені писав? Тепер тобі не відповідаю.
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Как рассказал собеседник, все выжившие получили «комбинированные ранения» различной степени тяжести, а также дозу радиации, которая 60-кратно превышает предельную норму и ведет к неизбежной смерти.
60 x 500 рентген/год = 3000 рентген/год.- рівень радіації в епіцентрі вибуху в сєвєродвінску.
(для порівняння в чорнобилі - 12000 рентген/год)
http://rusjev.net/2019/08/11/pochemu-vzorvalas-sekretnaya-raketa-putina-i-ustroila-chernobyil-2-primernyiy-stsenariy-sobyitiy/


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як діє Вища Сила проти кацапів які намагаються засрати планету? Вона зробила їх рукожопами, тому каци засруть вялікую і ніабятную і заспокояться.
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Многовато будет рентген , медики назьівают такую дозу " смерть под лучом".
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Ще як буде! Не бачили ви смаленого вовка.
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Какие есть, такими и изображал. Причём, очень точно! Бгг...
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А не пробував ліцензії прозоро видавати на видобування? Розуму нема - вважай каліка. Петро також лементував про бурштин на початку свого президентства. Поки не поставив своїх людей. Те саме робить Зеленський. Нормально?
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Це усі нормальні передбачали, бо міняють одних крадіїв на інших. Єдине, що красти будуть більше.
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так скільки це вже проходили, вже соромно на то дивитись на початку кожен президент мафію під себе перебудовує.
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Звичайно, що це проходили багато разів. Знаєте як говорять про тих, які повторюють дурість кілька разів?
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Людина не повторює ту саму помилку двічи. У другий раз - це не помилка, а вибір.
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Естественно! Из за бабок пороха и травят. А 73% помогли прийти к власти новую более мощную мафию. Всё просто.
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Скоро и до Начальников ЖЕКов дойдет.
А СМЫСЛ?
"Выхлоп" где? Каков РЕЗУЛЬТАТ?!
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результат таков, зебилам очень нравится суровый такой хозяйственник аля Лукашенко, у зебилов все никак не пройдут фантомные боли о совке, зеля им дает возможность вспомнить то время
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Зелёные---начинайте с Востока страны! По Харьковс, Днепру, Запоржс, Одесской областям итд! Там 5 колона! Рубите всё и всех! Пока вам верят! Меняйте на любых, но 35-40 летних! Иначе вчухаются к весне проигравшие в Раду, купят совков за паски, гречку, сгущёнку и на местных выборах победят по 75% как с куста! И не стёб это. Когда в 1988г произошла 19 всесоюзная партконференция где смелые вслух сказали что тут сидят воры, твари и негодяи с партбилетами---то мудро-шустрые и моложавые из райкомов партии стали перебегать в райисполкомы! И выжили твари, и детки их, и из влксм-а тоже перебёгли и по сей день гульбасят. И первый это сказал В. Черновол в своей предвыборной кампании в 1991 году когда категорически предлагал муниципальную систему---знал он отлично где твари окопались-закопались! Но мы выбрали коммуняшку---до сих пор бэкает-мэкает нас поучает! А мы и слушаем!
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"Меняйте на любых, но 35-40 летних"
Щухрич підійде?
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а на западе вороватая вышивата окопалась.. эти гниды ничем не лучше сепарских ублюдков.. но те хоть открыто ненавидят Украину, а эти доморощенные паскуды ненавидят ее тихо
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Сипящий зелемойский мальчик примеряет роль ёськи сталина. Косит корупционеров на лево и право ,шашку уже затупил только своих не трогает-наоборот продвигает обрастает своими людьми .Глупые бабки и мужички в восторге , наконец то отец родной вернулся -порядок дескать наведёт.Смотрим дальше чем закончится это действо.
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а шо вам, соевым, остается теперь.. 5 лет в наблюдалками заниматься.. вы теперь никто и звать вас никак Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області - Цензор.НЕТ 8734
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Надо во власть привести новых не запятнанных коррупцией людей! И набирать надо с детских садов, со школы уже поздно!
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Цікавий момент з сьогоднішнього засідання підготовчої групи у Верховній Раді. Один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук диктує свій номер мобільного Сергію Льовочкіну з "Опоплатформи - За життя". Ну, може треба буде колись подзвонити...

Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області - Цензор.НЕТ 814
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