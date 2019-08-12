 Зеленский уволил 11 глав райгосадминистраций во Львовской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Уволены с занимаемых должностей главы Бродовской РГА Игорь Крыськив, Буской РГА Петр Мороз , Жидачевской РГА Василий Татарин, Золочевской РГА Владимир Недзельский, Николаевской РГА Андрей Коса, Перемышлянской РГА Владимир Танчин, Радеховской РГА Сергей Ивах, Сколевской РГА Богдан Янко, Сокальской РГА Андрей Дяченко, Старосамборской РГА Иван Грысь , Яворовской РГА Игорь Самардак.
Все чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Они автоматом должны были быть уволены.
Или это иллюстрация грозного руководства ?
(люди)
Кстати, а кто ж это сделал такую комфортную жизнь в Украине, не смотря на то, что страна находится в войне?
Ах да, Порошенко. Но он же барыга и мародёр.
Именно такие вот выводы и характерны для клинических идиотов.
Прошу, не надо оваций.
Чого закрили смердючі роти з гнилими зубами?!? Нормуль?Клас?Усьо пучком?
Чи як ви ще висловлюєте стан радості від життя?
Чи цифра в 300% збільшення вартості вам POHUY?!?!
То як там ,зробили самі себе в дупу разом?
Даже внимания не обратили.
Любезнейший, вы так наивны.
ага аж лісника крайнім зробили, що там з Розенблатом, не підкажеш зелібоба?
Поржал с этого идиотского комментария
дурень думкою багатіє, як то люди кажуть
а Зеленский переоформил квартиру в Ялте по кацапским законам уже после оккупации
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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...э.
60 x 500 рентген/год = 3000 рентген/год.- рівень радіації в епіцентрі вибуху в сєвєродвінску.
(для порівняння в чорнобилі - 12000 рентген/год)
http://rusjev.net/2019/08/11/pochemu-vzorvalas-sekretnaya-raketa-putina-i-ustroila-chernobyil-2-primernyiy-stsenariy-sobyitiy/
А СМЫСЛ?
"Выхлоп" где? Каков РЕЗУЛЬТАТ?!
Щухрич підійде?