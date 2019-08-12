 С начала суток 12 августа один украинский воин ранен. Враг 5 раз нарушил режим перемирия, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Пищевика со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево из снайперского оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение".
в районе Зайцево чужой снайпер...
это звенья одной цепи?