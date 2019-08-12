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 С начала суток 12 августа один украинский воин ранен. Враг 5 раз нарушил режим перемирия, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Пищевика со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево из снайперского оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение".

Также читайте: За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3142520
 
 
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Одужання всім пораненим українцям.
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наш Воин ранен..
в районе Зайцево чужой снайпер...
это звенья одной цепи?
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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Российские наемники разгоняют информацию о , якобьі , обстреле Пищевика из 122мм гаубиц ВСУ. Пишут о разрушенньіх домах и т.п. Думаю , что обстрел , действительно , бьіл , но не со стороньі ВСУ. В таких случаях нужно не молчать , а вьікладьівать свои разведданньіе. Имхо
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