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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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Все про:Госпогранслужба (3411) Цигикал (91)

 Зеленский уточнил формулировку увольнения со службы экс-главы Госпогранслужбы Цигикала

Президент Владимир Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Петра Цигикала с военной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента № 346, размещенном 12 августа на сайте президента. 

В тексте указа отмечается: "Внести в Указ Президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об освобождении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 мая Зеленский освободил Цигикала не только с военной службы, но и с должности председателя Государственной пограничной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников

Источник: https://censor.net.ua/n3142519
 
 
 Топ комментарии
 
в жопу себе засунь и порохоботы ночью исчезнут из-под твоей кровати и перестанут хватать тебя за ноги
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высшый степени бред Богдан видимо такой юрист как Янукович астронавт.... ЛЮБОЙ СУД ЧЕРЕЗ коленку сломаен Зеле хребет ...даже без взяток.... Зеленский уточнил формулировку увольнения со службы экс-главы Госпогранслужбы Цигикала - Цензор.НЕТ 4538
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Якщо будуть всі суди зеленими та кишеньковими, то все відбудеться.
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ЄСПЛ таким не буде, але Зе не буде виконувати його рішення.
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эти черти со стороны темной силы оказались сильнее светлой силы ЗЕ Зеленский уточнил формулировку увольнения со службы экс-главы Госпогранслужбы Цигикала - Цензор.НЕТ 7106
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ЗЕ - не светлая сила, а политический авантюрист, исполняющий главную роль в проекте Бени Коломойского. Первая часть проекта называется "Слуга народа", а вторая, продолжение первой, - "Зе президент".
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Там пиар на первом месте.
Для зебиков нормально.
Главное что картинка в телевизоре была.
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Заміна військових на тих, хто ухилявся від служби.
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так бы и писал:
"Дизертиров в генералы !"
ну и в Главнокомандующие тоже. разумеется....... Зеленский уточнил формулировку увольнения со службы экс-главы Госпогранслужбы Цигикала - Цензор.НЕТ 9185
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"Но подумала и вернулась.
Как бы хуже не обернулось...."
(С) Баба Яга
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Мабуть НЛО
Ні сіло, ні впало, по небу пливло.
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Зеленский сказал, Зеленский уточнил, Зеленский считает, Зеленский спросил, Зеленский уволил, Зеленский назначил, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский, Зеленский......
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Барига вкрав,барига не заплатив,барига втік,барига забув....баригабарига,барига,барига,барига.....Вже краще хай буде Зеленський! Зеленський уточнив формулювання звільнення зі служби ексглави Держприкордонслужби Цигикала - Цензор.НЕТ 9983
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Петя вкрав
Петя краде
Петя буде красти

Припев из гимна зеботов.
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То може ім ще добавити слова про те що саме вкрав Порошенко?
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Крадёшь, ведь это тоже дело -
Тебе на пользу всё идёт.
Но расскажи - не зепупело,
За просто так тарифы Бене он введёт?..
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хотя задача Трубы - не отвечать прямым текстом, а доказывать состав преступления.

Пока что ...бол - это Труба.
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Та не , про "рейдерский захват" ответил Труба правильно. Порошенко не отвьік еще обвинять ? Пройдет...
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Труба может ответить только о результатах проведённого расследования.

А если он, не проводя никакого расследования, что-то вякает, то это попахивает коррупцией
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Я все равно не пойму.
Почему они за забором с колючей проволокой?
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стрёмно с наркоманом вплотную общаться
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Першими зе знищують або привчають до рабства своїх прихильників, бо коли прозріють почнуть кидатися на свого кумира.
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Типа "общение с благодарным народом", только желательно на расс
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Я как-то на маршрутке ехал из Минска в Могилёв и вдоль дороги стояли непрозрачные заборы, метра три высотой, напротив деревень и отдельных домов... Лукашенко по этой дороге ехал...
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в жопу себе засунь и порохоботы ночью исчезнут из-под твоей кровати и перестанут хватать тебя за ноги
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меня порохоботы по ночам не истязают,
мне смысла нет испытывать.

это спешл фор ю
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Так именно там и находятся эти анти-порохоботы и количества мозгов указано - 75 мг...
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Это нужно принимать только в комплексе с лоботомией, иначе рецедив, припадки, агрессия на зеленый цвет, бред.
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Только дуст избавит украинское общество от этой брехливой и вороватой коричневой чумы. Зеленський уточнив формулювання звільнення зі служби ексглави Держприкордонслужби Цигикала - Цензор.НЕТ 1806
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У тебя шахта продвинутая с интернетом.
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я уже писал, что Богдан как менеджер - полный ноль!.. и вот мы видим позорные про%бы в делопроизводстве и в организации работы ОПЫ преЗЕдента..
Богдан обычный коррупционер и "решала со связями", который завалит работу офиса Зеленскавага..
вот и живите теперь с этим!
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Что вы напраслину на челавека возводите? Сразу вишь-ли коррупционер, решала... может они просто любовники!
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а может и не просто любовники.

может там серьёзные отношения
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До сих пор не могу понять - а увольнение Цигикала и назначение нового Главы ДПСУ разве не епархия Министра МВД, в составе которой находится ДПСУ? Или Чуваку не дают покоя "лавры" ВВХ, который лично снимает и назначает бояр?
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Ну наконец то вы угадали.
Именно под путина он косит что бы привести в восторг зебилов.
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Четыре раза сегодня заглядывал новости почитать, а ты всё строчишь без устали. Чем на хлеб зарабатываешь, беженец?
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Ты прямо из шахты заглядываешь сюда уже четыре раза?
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Ну что не отвечаешь шахтер ты наш луковый?
У тебя в шахте интернет есть?
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у него в интернете есть шахта.

он - потомственный карбонарий
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Да какой он карбонарий.
Штатный бот обыкновенный.
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Все время удивляюсь.
Сидит человек 24 на 365 на цензоре.
Скринит кто что сказал и раскладывает по папочкам и в шахте работает.
Может эта та шахта где оружие растет?
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Как би там гебило но совкодрочери недолжни командовать в армии точкаї
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главный совкодрочер сказал, что он никому ничего не должен,
хоть и является верховным главнокомандующим
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типа "сократили", а не "по собственному".
"сокращенные" работники имеют больше прав
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