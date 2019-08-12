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 Политика Украины
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 В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ

По состоянию на 30.06.19 детективы НАБУ направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, в августе прошлого года НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении служителей Фемиды. Три из них - по факту получения взятки. Речь идет о судьях ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда Днепропетровска.

За год ни по одному из этих дел не вынесено решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья из Одессы, пойманный на взятке в $2,5 тыс., предстанет перед судом, - САП

Причинами такой ситуации являются: 

1. Отпуска, болезни, занятость коллегии судей. Ведь для рассмотрения дел необходимо коллегия из трех судов с опытом работы от 5 лет.
2. Неявка сторон дела.
3. Рассмотрение большого количества ходатайств.

В НАБУ выразили надежду, что с началом работыв сентябре Антикоррупционного суда в каждой из дел будет поставлена "точка".

Также читайте: НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142518
 
   
 Топ комментарии
 
будете писати коли замінять,бабо-ванго В суды направлены дела относительно коррупционных действий 38 судей, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4166
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Придёт ещё более антикоррупционный! Не дождётесь упада Украины, соево-ольгинские!
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а якщо не буде ви будете вибачатися за шмарклі,зебілів та інший бруд?
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А потім старих корупціонерів замінять новими.
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Після того, як Зе не буде президентом.
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Не знаю, але мабуть стільки не втримається. Навіть зебіли дають максимум 2 роки.
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приватбанк коли віддадуть і гривня обвалиться? До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7687
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Це тепер у своїх питай, але це буде.
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а якщо не буде ви будете вибачатися за шмарклі,зебілів та інший бруд?
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Після того, як ви вибачитеся за всю свою брехню про Томс, порноактрису, порохоботів, фільтраційні табори...
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Коли знижують ціни на комуналку і продукти? Де зарплата 4000 євро?
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а для чого це порохоботам? вам пеця за 5 років гетьманування вже забезпечив гідне життя До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4880 доллар по 25 на зло дякулам До судів направлено справи щодо корупційних дій 38 суддів, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9580
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Запитання на запитання? Так ви теж з них🤔 Тоді прощавай, зебіл смердючий.
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Придёт ещё более антикоррупционный! Не дождётесь упада Украины, соево-ольгинские!
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38 - это капля в море.Как говорится хорошо,но мало.
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До кінця каденції зніме усіх, а потім будуть знімати тих, яких Зе поставив...
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