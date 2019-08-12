 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за выдачу разрешительных документов одному из частных предприятий начальник управления требовал от руководителя коммерческой структуры взятку в сумме 300 долларов.

12 августа во время получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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