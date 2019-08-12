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Все про:взятка (4664) Днепропетровщина (1400) Военная прокуратура (767) Госпродпотребслужба (133)

 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт получения взятки начальником одного из управлений ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов 01

Установлено, что за выдачу разрешительных документов одному из частных предприятий начальник управления требовал от руководителя коммерческой структуры взятку в сумме 300 долларов.

12 августа во время получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов 02

Смотрите: Чиновница Госпродпотребслужбы задержана в Киеве на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов 03

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала чиновника Госпродпотребслужбы Львовщины на взятках на 50 тысяч гривен. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142515
 
   
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А для чего такую службу создали?только взятки собирать.
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Да ладно, только недавно зебилы распалялись против Супрун за то, что она из-за тотальной коррупции санэпидслужбу убрала )))
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До речі, прізвище керівника Держпродспоживслужби України - Лапа.. Хто стикався з цією службою - той знає, що це не просто співпадіння..
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Клептомания.
Это болезнь.
Количество деградантов на Земле зашкаливает.
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Иконка не помогла . Паленка наверное от МП.
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Только за недобор, сажать следует...Явно, чиновническую орду позорит...Такой мизер брать... Чиновника Держпродспоживслужби затримано на Дніпропетровщині на хабарі 300 дол. за видачу дозвільних документів - Цензор.НЕТ 1248
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Это не служба а шарашкина контора с девизом "Дай на лапу"... и ничего у них не изменилось люди в этой службе живут в ожидании кто принесет кусок мяса или пару сотен баксов ...Работы прокуратуре непочатый край!
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