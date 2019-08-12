 Зеленский уволил 7 глав РГА в Донецкой области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Уволены с занимаемых должностей главы Бойковской РГА Александр Романюк, Добропольской РГА Дмитрий Кирносов, Константиновской РГА Наталия Винниченко, Никольской РГА Олег Решетняк, Покровской РГА Анатолий Шишко, Славянской РГА Евгений Данилюк, Ясиноватской РГА Николай Коваленко.
Все чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Никто не видел???
https://ru.krymr.com/a/andrej-piontkovskij-o-vladimire-zelenskom/30104095.html
Тем не менее Андрей Пионтковский вновь подчеркивает, что Владимир Зеленский пока не предпринял усилий для исправления той «чудовищной ошибки», которую он совершил во время своей предвыборной кампании.
«Объявив своих политических противников «партией войны», он тем самым дословно воспринял стандартный дискурс кремлевской пропаганды, возлагающей вину за развязывание войны не просто на Порошенко, но на Украину как государство. В результате пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были фактически объявлены Зеленским войной, развязанной Украиной.
Во-вторых, борясь с так называемой «партией войны», Зеленский назвал эту войну не агрессией России против Украины, а «гражданским конфликтом», который надо разрешить самим украинцам.
Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар
Андрей Пионтковский
В-третьих, ключевой фразой Зеленского во время его дебатов с Порошенко был призыв «просто перестать стрелять». 6 августа он получил гибель четырех украинских военных - даже не в перестрелке, а в ходе демонстративного убийства этих военнослужащих. Когда после гибели украинцев Зеленский позвонил Путину, тот повторил ему дословно его же собственные слова из его предвыборной кампании о том, что ему нужно самому договариваться с «повстанцами». К слову, исходный посыл Зеленского, когда он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», также прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы. Это значит, что украинский президент до сих пор находится в рамках подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине происходит «гражданский конфликт», а Владимир Путин - это некий «добрый миротворец», который поможет уладить этот конфликт. Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар.
Оставаясь в рамках кремлевского дискурса об украинской «партии войны» и «внутреннем конфликте», Зеленский неизбежно ставит себя в переговорах с Путиным в такое же унизительное положение, как «украинские эксперты» в московских телестудиях, которые бесконечно оправдываются, и о которых с наслаждением вытирают ноги шейнины, соловьевы и прочие скабеевы.
Чи це для імітації роботи?
Сейчас таких поназначает,что останется только для кацапни коврами дороги застелить до границ донецкой области.
Хорошо если до границ донецкой...а то ведь ковры и до самого Киева могут застелить...ну или до середины....
За наявності таких "громадян" - не має потреби у ворогах...
Моря...водопады..пляжи...шаурма..... и ВСЕ???
84 дня зебобик у власти...до окончания 100-го периода осталось менее двух недель....а что сделано??
Моря...водопады..пляжи...шаурма..... и ВСЕ???
А ці щось бачать...
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/