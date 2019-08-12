 Зеленский уволил 7 глав РГА в Донецкой области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Уволены с занимаемых должностей главы Бойковской РГА Александр Романюк, Добропольской РГА Дмитрий Кирносов, Константиновской РГА Наталия Винниченко, Никольской РГА Олег Решетняк, Покровской РГА Анатолий Шишко, Славянской РГА Евгений Данилюк, Ясиноватской РГА Николай Коваленко.

Все чиновники уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

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