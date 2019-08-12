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 Минздрав призвал сделать прививку от кори до начала учебного года

Министерство здравоохранения Украины призывает сделать прививку от кори до начала учебного года.

"Временное падение заболевания корью летом происходит всегда в связи с уменьшением времени пребывания людей в больших коллективах. С началом учебного года заболевание снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения ", - заявили в Минздраве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

В период с 28 декабря 2018 по 9 августа 2019-му корью заболели 57107 человек - 26910 взрослых и 30197 детей. В частности, 261 больной наблюдался в период с 28 июля в 9 августа.

В министерстве напомнили, что от осложнений кори умерли 18 человек.

Также читайте: Заболеваемость корью опять растет, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3142509
 
 
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