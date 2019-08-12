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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5692) Киев (17802) патрульная полиция (1309)

 С начала года в Киеве зарегистрировано 22,3 тыс. ДТП, из них 1,2 тыс. - с пострадавшими, - патрульная полиция

За семь месяцев 2019 году в Киеве зарегистрировано 22 343 дорожно-транспортных происшествия, из них 1 241 с пострадавшими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Киева.

В среднем за день в столице на дорогу выезжает более 750 тыс. автомобилей.

С начала года в Киеве зарегистрировано 22,3 тыс. ДТП, из них 1,2 тыс. - с пострадавшими, - патрульная полиция 01

Чаще всего ДТП происходят по пятницам, в период с 17 по 18 часов. Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше ДТП происходит в выходные дни.

По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%, наезд на велосипедиста - 0,3%.

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Основные причины ДТП - нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%). Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков.

За I полугодие текущего года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6 083 водителя за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142504
 
 
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Судя по обилию новостей скорость хотят снизить до 20км в час.
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і правильно.
якщо швидка їзда не для наших водіїв.
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Только обычно дтп происходит с теми кому насрать на пдд.
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