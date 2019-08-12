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 Украина не будет отправлять в Россию официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу, - ФБУ

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург. В ФБУ заявляют, что спортсмены имеют право поехать на эти соревнования за свой счет.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на эти соревнования за свой счет, то они имеют на это право.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины - точно участвовать в России не будут", - пояснил Подаваленко.

Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142502
 
   
 Топ комментарии
 
Виважене рішення. І вірне.
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Бажаючі можуть їхати під прапором Малоросії в зелених споднях.
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та вони чудово знають, що ніде і ніколи кацапів не принижували і не нищили більше, ніж в самій росії.
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Смешно. Буквально вчера Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду. В Киеве. Так в чем смысл в предолимпийский год отказываться от участич в такрм турнире.
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Дійсно "смешно", ті підараси вбили 13 тис. громадян України, а ми такі неблагодарні відказуємся їхати до них на змагання. Гандон ти, використаний (і зовсім не фантаст).
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вусик з цвяшком мироточать праваславнимі слязамі...
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