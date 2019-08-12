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 Украина не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Россию, - ФБУ

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в российский Екатеринбург. В ФБУ заявляют, что спортсмены имеют право поехать на эти соревнования за свой счет.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на эти соревнования за свой счет, то они имеют на это право.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины - точно участвовать в России не будут", - пояснил Подаваленко.

Чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142502
 
 
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Бажаючі можуть їхати під прапором Малоросії в зелених споднях.
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Орда це зона небезпеки, все палає все потопає, все вибухає, все світиться від радіації.
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А ось паРаша відправила до Києва на ЧЄ по стрибкам у воду свою команду.
Відправили до фашистів на вірну смерть. Украина не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Россию, - ФБУ - Цензор.НЕТ 7163
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та вони чудово знають, що ніде і ніколи кацапів не принижували і не нищили більше, ніж в самій росії.
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пусть едут, выигрывают и после победы в микрофон вместо интервью потребуют свободу политзаключённым украинцам и военным морякам.
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зе голосистий. нехай з Києва свободу політв'язням вимагає.
а з рашкою в нас не може бути ніяких спільних заходів.
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головне поставити питання на рівні мирової преси.
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АУ!
Чемпионат мира по боксу в Расии - это по какой версии?
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Нехай їдуть до Лугандона, там горілка дешева.
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А этот, любитель рпц, усик вроде. Ещё не выразил обеспокоенность?
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