EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
  570  2
Все про:кино (1242) Оскар (54) фильмы (278)

 Фильм режиссера-дебютанта Алиева "Домой" может представить Украину на "Оскар-2020"

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Украинский оскаровский комитет".

В этом году в национальном отборе будет участвовать фильм украинского режиссера Наримана Алиева "Домой".

Сюжет фильма таков: потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

По словам комитета, заседание комитета и пресс-конференция о делегировании участника от Украины на Оскар состоится 23 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственное финансирование получит 101 фильм, - Совет по господдержке кинематографии

Фильм режиссера-дебютанта Алиева Домой может представить Украину на Оскар-2020 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142494
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Така тема вже неактуальна.
Висувайте «Слугу народу». І усі керівники світу будуть проукраїнськими.
Зебілам слава!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх