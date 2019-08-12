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 Подполковник налоговой милиции попался на взятке 300 тыс. грн в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства и получения взятки старшим оперуполномоченным ГУ Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подполковник налоговой милиции попался на взятке 300 тыс. грн в Запорожской области, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя 300 тысяч гривен за неоткрытие уголовного производства по факту выявленных при проверке нарушений финансового законодательства. Для передачи взятки налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого жителя Мелитополя.

Сотрудники СБУ задокументировали передачу через посредника первой части "транша" в сумме 4 тысячи долларов и 26 тысяч гривен. После этого правоохранители задержали налоговика, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в одном из кафе Мелитополя.

Подполковник налоговой милиции попался на взятке 300 тыс. грн в Запорожской области, - СБУ 02

Смотрите: Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

Подполковник налоговой милиции попался на взятке 300 тыс. грн в Запорожской области, - СБУ 03

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте: Чиновник Госэкоинспекции задержан при получении 100 тыс. грн взятки за положительный результат проверки, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142493
 
   
 Топ комментарии
 
Податкова міліція має бути ліквідована, а всі її співробітники звільнені з органів назавжди! Це не правоохоронний орган, а кримінальна банда!
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Чувак думал: и борщеца на@бну и 5К баксов домой принесу. Не так сталося, як гадалося.
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Ні, прийдеться тепер 500 тисяч збирати прокурору..
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З такими темпами жодних президентів не вистачить, щоби кожного хабарника знімати з посади.
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Податкова міліція має бути ліквідована, а всі її співробітники звільнені з органів назавжди! Це не правоохоронний орган, а кримінальна банда!
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де же это видано что таких опытных кадров ломают. да соя!?
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так , шоколадниця , це явно політичне переслідування попередників !Пєтя , вєрнісь і віднови схеми !11
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ведь у полковника все признаки соевого патриота... то що багато краде то таке... головне що борщ їсть і вишиванку іноді одягає
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а чего это налоговую милицию еще неразогнали нах
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Нах - это куда? По нашим дурацким законам упырей сначала нужно где-то трудоустроить
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ну надо же....неужели такое есть в нашей стране((((((((((((я думал, сегодня сайт ограничится полсотнею дтп, а тут - нежданчик....какой кошмар!!!!!!!!!!!!!!
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Круто!
Атошника СБУ за 100 долл."взятки" задержала...
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Чувак думал: и борщеца на@бну и 5К баксов домой принесу. Не так сталося, як гадалося.
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Интересно, а предпринимателя освободят от ответственности за "выявленные при проверке нарушения финансового законодательства"?
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Ні, прийдеться тепер 500 тисяч збирати прокурору..
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Думаю нет. Ему же светит уголовное дело. Вот и осудят, что-то конфискуют, дадут условный срок, штраф... В общем это не в его пользу в любом случае. И денег этих он тоже долго не увидит... Это вещдок. Будет храниться где надо, пока тот, другой, будет под следствием, потом срок мотать, потом апелляция...
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В принципі розвели підприємця, за 300 000 він в судах довго би воював з податковою.
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і може навіть виграв би і за меншу суму.
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Шурпу не дали порубать, волки позорные!
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а як гарно починався день...кафе, смачний борщик, свіжі грошенята так і просилися до кишені.
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А яким "підполком" він командував в податковій?
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Только дело шито белыми нитками, бабки лежали гдето в кустах, а подполковник их в руки не брал. Остаются слова посредника и заявителя против милиционера. По факту сбу пришли в кафе, когда тот борщ собирался есть и сказали что он получил взятку, а тот в ответ сказал что делов не знает. В принципе так можно любого человека за взяку закрыть.
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а може скинути намагався, а може й так. тут непочатий край роботи.
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