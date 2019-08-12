 Подполковник налоговой милиции попался на взятке 300 тыс. грн в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя 300 тысяч гривен за неоткрытие уголовного производства по факту выявленных при проверке нарушений финансового законодательства. Для передачи взятки налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого жителя Мелитополя.

Сотрудники СБУ задокументировали передачу через посредника первой части "транша" в сумме 4 тысячи долларов и 26 тысяч гривен. После этого правоохранители задержали налоговика, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в одном из кафе Мелитополя.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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