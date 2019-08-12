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 СБУ блокировала деятельность торговцев людьми за границу в Ривном

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы выяснили, что в состав группы входило трое жительниц областного центра. Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения "кредитов" фигуранты производства предлагали женщинам "высокооплачиваемую" работу в одной из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одну из злоумышленниц в аэропорту Львова во время отправки очередной "должницы" за границу. Одновременно в Ривном задержали еще двух участниц группы торговцев людьми.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142488
 
 
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