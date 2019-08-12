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Все про:ВР (23273) парламент (864) Арахамия (17) Слуга народа (221)

 Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"

С первого заседания Рады, 29 августа, в Верховной Раде должна заработать система мониторинга голосований депутатов "Большой брат". С ее помощью в "Слуге народа" хотят отслеживать появление неформальных депутатских групп и минимизировать политическую коррупцию.

Об этом рассказал в блиц-интервью theБабелю потенциальный глава фракции "СН" в парламенте Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, систему разработали "ребята-активисты, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта".

"Они изучали, как с помощью технологий можно минимизировать коррупционные риски, и придумали такой алгоритм. Я эту идею поддержал и рассказал о ней", - отметил Арахамия.

Технология базируется на открытых данных с сайта Верховной Рады.

"Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. К примеру - закон о налогах, сельском хозяйстве или земле. Дальше эту информацию анализируют стандартные программы - такие есть у Microsoft и IBM. В процессе программа обучается: чем больше данных мы загрузим - тем точнее будет система. После анализа данных машина может обнаружить аномалию и оповестить о ней. Природу аномалии идентифицирует уже человек", - рассказал нардеп от "СН".

Арахамия отметил, что "эта программа будет анализировать работу всех депутатов парламента", не только фракции "Слуга народа". По его словам, она может выявлять синхронное голосование депутатов с другими депутатскими группами.

"Подсвечивается аномалия - это просто сигнал. Дальше нужен человек, который будет это анализировать. Условно, без программы человеку пришлось бы проверить тысячу голосований, а с машиной - только 20 "странных", - рассказал Арахамия.

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Он подчеркнул, что это система информирования.

"Так же, как в ProZorro есть система, которая анализирует коррупционные риски тендеров. Это будет общедоступная информация, и ее сможет анализировать кто угодно. Хотите - вы, или могу я", - рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, что будет, если подозрения в коррупции подтвердятся, политик сказал:

"Будем работать с этими депутатами, вести воспитательные беседы. Если есть существенные доказательства - подавать жалобы в правоохранительные органы. Будем всеми законными методами пытаться это предотвращать, информировать общественность, журналистов-расследователей".

Он отметил, что эта система не поможет бороться с кнопкодавством.

"Для этого нужна сенсорная кнопка (работает по отпечатку пальца, - Ред.). IT департамент Рады говорит, что кнопка существует уже восемь лет, но ею не пользуются, потому что не хватает каких-то бумаг. Я хочу внедрить еще Face ID при голосовании, как у нас в телефонах. Но это дополнительные деньги и много бюрократических процедур. Плюс ко всему за кнопкодавство мы хотим ввести уголовную ответственность. С ним нужно бороться жестче, не просто ретроспективным анализом данных", - заявил потенциальный глава фракции "СН" в парламенте Давид Арахамия.

Как отмечает издание, против "Большого брата" уже высказались двое мажоритарщиков от "СН" - Александр Дубинский и Макс Бужанский. Мониторинг они считают ограничением свободы депутатов и началом партийной диктатуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142484
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро на экранах канала "Рада" - "Зебилы в матрице"
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Скоро на экранах канала "Рада" - "Зебилы в матрице"
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Порохоботы , а как это так получилось что ваш владелец после 5 лет потужных реформ и покращень , с несколькими тв каналами , с кучей купленных блогеров , с кучей рекламы , с кучей ботоферм типа тебя , с вирой , армией , мовою и томосом набрал в 10 раз меньше мест в раде чем ЗЕ и меньше мест чем Тимошенко?
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"против "Большого брата" уже высказались двое мажоритарщиков от "СН" - Александр Дубинский и Макс Бужанский. Мониторинг они считают ограничением свободы депутатов и началом партийной диктатурыИсточник: https://censor.net.ua/n3142484" Тогда, и балотироваться нужно было как самовыдвиженцам, тогда б и партии были ничего не должны
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отслеживать появление неформальных депутатских групп...капец,зебильо - самым упоротым ,их вас, нельзя дать выжить
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Рассматривайте голосование по отпечатку пальца. Эта система лежит на складах рады
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а кто сертифицирует программу слежки за депутатами, это же развед. данные
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я хз, конечно, но вроде депутаты на то там и сидят, чтобы думать, принимать решения, в т.ч. и идущие вразрез с линией партии. или партия не ошибается? такое ощущение, что депутатам собственно законотворческую деятельность привьют на уровне рефлексов - свисток - зеленая кнопка, щелчок - красная. на хер их тогда там держать?
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"Арахамия в Трускавце прочитал Оруэлла". Зачем соратнику Зеленского "Большой брат" "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента", - Арахамия рассказал как будет работать система "Большой брат" - Цензор.НЕТ 7134
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простите, но уж слишком умнО для зебилов.
клинических идиотов это не интересует.
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Это сбор открытой информации, её сравнение и анализ. Вспомните, как часто, например, Ляжко рубил правду-матку за одно, а голосовал совсем противоположно) Ну? Что не понятно? Так и в коалиции будет, найдутся продажные шкуры. Вот их система и поможет выловить.
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А шо тут верить? Ты сомневаешься в возможностях современных электронно-вычислительных машин и статистической науки? Большой брат не будет ни в чём обвинять. Он просто покажет, что поведение Иванова, скажем, изменилось и зачастую совпадает с поведением Медведчука. А вот что привело к такому изменению - убеждения или политическая коррупция, это уже другой вопрос, который следует изучить...
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Как же ты Ляшко ещё без "системы" обнаружишь, правда?
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Зебилы зафигачили концлагерь для самих себя.
мда, еще раз, господа, на Планете Земля 80% клинических идиотов.
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Paul Petrovach
Зебилы зафигачили концлагерь для самих себя...

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Ну, почему нет? Скажем депутат всегда голосовал по земле с одной обоснованной им позицией. И резолюция не проходила. И вдруг резко поменял позицию, все прошло, кто-то уже доволен. Нет вопросов?
Помнится Ляшко с удивлением своих допрашивал: " Ну скажи, сколько ты взял?"
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Да нет, просто иногда цензор ролики выкладывает. Вы уже не знаете как комментировать?
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Дело в том, что не бывает однотипных законов.

даже по одному и тому же закону может быть десять законопроектов, отличающихся лишь одной строчкой.
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Може краще було б у такому випадку... Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента" - Цензор.НЕТ 6351

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Арахамія розповів як працюватиме система "Великий брат": "Програма аналізуватиме роботу всіх депутатів парламенту" - Цензор.НЕТ 7717
с роялем и на кресле стоя смотрелся бы лучше.
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"должна заработать..."

Чому у зебобіков все очикуєтьсяу майбутньому, а винні попередники?
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С первого заседания Рады, 29 августа, в Верховной Раде должна заработать система мониторинга голосований депутатов "Большой брат". С ее помощью в "Слуге народа" хотят отслеживать появление неформальных депутатских групп и минимизировать политическую коррупцию....

Зебіли, які ж ви тупі... Нова влада буде вас пачками до в'язниці саджати!

Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України,...з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради1. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації -
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Назва системи вибрана так ніби Коломойша і Ко збираються бути при владі назавжди.
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Господа, просто спамте зебилов и заблудших сюда кацапердалаф.
Не вступайте с ними в разговор, помните - это клинические идиоты.
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В чергу "слуги урода", в чергу сучі діти! Видача талону на відвідування кльозету верховної ради здійснюється лише після поцілунку в дупу пріЗєрватіва Вофкі Сцикуна
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Фигня, а не система старший брат...
Так и скажи ,что я порохобот и работаю на пецу
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