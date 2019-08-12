 Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"

Об этом рассказал в блиц-интервью theБабелю потенциальный глава фракции "СН" в парламенте Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, систему разработали "ребята-активисты, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта".

"Они изучали, как с помощью технологий можно минимизировать коррупционные риски, и придумали такой алгоритм. Я эту идею поддержал и рассказал о ней", - отметил Арахамия.

Технология базируется на открытых данных с сайта Верховной Рады.

"Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. К примеру - закон о налогах, сельском хозяйстве или земле. Дальше эту информацию анализируют стандартные программы - такие есть у Microsoft и IBM. В процессе программа обучается: чем больше данных мы загрузим - тем точнее будет система. После анализа данных машина может обнаружить аномалию и оповестить о ней. Природу аномалии идентифицирует уже человек", - рассказал нардеп от "СН".

Арахамия отметил, что "эта программа будет анализировать работу всех депутатов парламента", не только фракции "Слуга народа". По его словам, она может выявлять синхронное голосование депутатов с другими депутатскими группами.

"Подсвечивается аномалия - это просто сигнал. Дальше нужен человек, который будет это анализировать. Условно, без программы человеку пришлось бы проверить тысячу голосований, а с машиной - только 20 "странных", - рассказал Арахамия.

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Он подчеркнул, что это система информирования.

"Так же, как в ProZorro есть система, которая анализирует коррупционные риски тендеров. Это будет общедоступная информация, и ее сможет анализировать кто угодно. Хотите - вы, или могу я", - рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, что будет, если подозрения в коррупции подтвердятся, политик сказал:

"Будем работать с этими депутатами, вести воспитательные беседы. Если есть существенные доказательства - подавать жалобы в правоохранительные органы. Будем всеми законными методами пытаться это предотвращать, информировать общественность, журналистов-расследователей".

Он отметил, что эта система не поможет бороться с кнопкодавством.

"Для этого нужна сенсорная кнопка (работает по отпечатку пальца, - Ред.). IT департамент Рады говорит, что кнопка существует уже восемь лет, но ею не пользуются, потому что не хватает каких-то бумаг. Я хочу внедрить еще Face ID при голосовании, как у нас в телефонах. Но это дополнительные деньги и много бюрократических процедур. Плюс ко всему за кнопкодавство мы хотим ввести уголовную ответственность. С ним нужно бороться жестче, не просто ретроспективным анализом данных", - заявил потенциальный глава фракции "СН" в парламенте Давид Арахамия.

Как отмечает издание, против "Большого брата" уже высказались двое мажоритарщиков от "СН" - Александр Дубинский и Макс Бужанский. Мониторинг они считают ограничением свободы депутатов и началом партийной диктатуры.

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