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 Политика Украины
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 Посольство США: "Недавние поездки чиновников РФ в оккупированный Крым являются неприемлемыми"

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило посещение 10 августа российскими чиновниками оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посольство написало в своем Twitter.

"Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа Президент России Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополь, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым.

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Посольство США: Недавние поездки чиновников РФ в оккупированный Крым являются неприемлемыми 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142480
 
   
 Топ комментарии
 
А чи є офіційна заява зє-шмарклі, стосовно перебування пуйла у Криму??? До цього разу завжди були...
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Він його боїться, які заяви?))))
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Я понял , не переживай . Я от души .
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Уроды . Россияне , вам не противно ?
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Зеля , позвони путлу . Народ ещё верит в тебя .
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Слабо, петики. Больше драйва!
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свиньи, вас отпускает после таких речей хозяев?
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А чи є офіційна заява зє-шмарклі, стосовно перебування пуйла у Криму??? До цього разу завжди були...
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можно сказать при встрече с Макроном и Меркель о неадекватном поведении Путина
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из такого заявления звучит, что оккупант не россия, а инопланетяне, ибо странно просить оккупанта согласовывать визит на им же оккупированные территории.....
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зеля звони баканову нужно щемить етих чертил на мопеде !
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