 Посольство США: "Недавние поездки чиновников РФ в оккупированный Крым являются неприемлемыми"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посольство написало в своем Twitter.

"Министерство иностранных дел Украины право: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа Президент России Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополь, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым.

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