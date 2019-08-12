 ГБР проводит 7 обысков на таможнях в рамках дела транзитно-конвертационной группы, к которой причастны волынские налоговики, - Варченко

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.
"Имею свежую информацию об обысках в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен. Коротко напомню: в начале июля сообщала, что следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн", - написала она.
"Итак, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости. Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления", - добавила Варченко.
"Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа), частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), частью 2 статьи 366 Уголовного коде КСУ Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия). Досудебное расследование продолжается", - резюмировала она.
12.08.2019, 15:54 • 574 • 0
Максим Нефедов
Смена власти на украинской таможне принесла хорошие новости для предводителя организованной преступной группировки Вадима Альперина, именуемого "Королем одесской контрабанды"
Как и пророчили эксперты, очередная таможенная реформа с изменением структуры ГФСУ и кадровой перезагрузкой, свелась к банальной смене смотрящих от власти за контрабандными потоками. Преступные схемы и главные контрабандисты остались прежними, пишет Народная правда.
По информации информированного источника из центрального аппарата ГФСУ, "Король одесской контрабанды" Вадим Альперин сменил своего давнего партнера Сергея Тупальского, утратившего былое влияние и рычаги административного ресурса. Долю в контрабандном бизнесе Альперин предложил новому руководителю Таможенной службы Украины Максиму Нефедову.
"Как известно, Нефедов пролоббировал назначение исполняющим обязанности начальника ГФСУ своего бывшего подчиненного из Минэкономразвития Дениса Гутенко. Это назначение было предварительно согласовано с Вадимом Альпериным", - говорит источник.
Он отметил также, что в соответствии с договоренностями, Гутенко будет закрывать глаза на контрабандные схемы Альперина, реализуемые через Одесскую таможню. А в качестве гарантий "честного партнерства" Нефедов продлил на месяц полномочия давнего партнера контрабандиста Владимира Передерия в качестве и.о. начальника Одесской таможни.
"Если Альперин будет четко выполнять свою часть обязательств, Гутенко назначит Передерия полноправным начальником Одесской таможни. Такое назначение сегодня рассматривается в центральном аппарате ведомства", - свидетельствует информатор.
По его словам, Нефедов с Альпериным договорились еще об одной важной детали сотрудничества - создании эффективной информационной ширмы, которая должна скрыть новые контрабандные потоки от глаз широкой общественности. С этой целью планируется массированная пиар-кампания в информационном пространстве о прозрачности работы Одесской таможни. Одной из составляющих информационной стратегии станет создание Владимиром Передерием страницы в Facebook, которая будет заполняться позитивными новостями о работе структуры.
"Для достижения максимального информационного эффекта к сотрудничеству с Передерием привлекли главу Ассоциации международных экспортеров Украины Виктора Берестенко. Его роль - всячески восхвалять работу Передерия, как самого лучшего и наиболее эффективного начальника Одесской таможни за все время независимости Украины", - резюмировал источник.
Напомним, до недавнего времени структура ОПГ Одесской таможни выглядела так.
Обновленный состав ОПГ Одесской таможни теперь таков:
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Кстати, создание информационной ширмы уже началось. В последнем интервью ведущему программы "От воно як" Денису Бигушу, Максим Нефедов сконцентрировал все свое внимание именно на Альперине, назвав его контрабандистом №1 в Украине.
По словам источника, этим интервью Нефедов создал "подушку безопасности" на случай непредвиденных сбоев новой системы координат в работе с "Королем одесской контрабанды".
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Народная правда