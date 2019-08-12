EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  770  36
Все про:Порошенко (17728) Труба (125) ГБР (486) Прямой_канал (8)

 Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой"

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в бюро нет ни одного дела, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, отвечая на упреки пятого президента Украины Петра Порошенко о "рейдерском захвате телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

Труба заверил, что в ГБР нет ни одного дела, которое бы касалось деятельности телеканала, его редакционной политики, уплаты налогов, работы журналистов.

"У нас есть расследования относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна", - пояснил директор ГБР.

Он также отметил, что следственные действия в рамках производства "не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что его допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке канала "Прямой" является давлением на журналистов и попыткой рейдерского захвата телеканала, инициатором которого, по мнению пятого президента Украины является Андрей Портнов.

Источник: https://censor.net.ua/n3142474
 
 
 Топ комментарии
 
Самый брехливый и лицемерный президент Украины , непревзойденный . Войдет в историю.
 показать весь комментарий
 
Саме за несплату податків потрапив до Алькатрасу легендарний Аль Капоне.. Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 1586
 показать весь комментарий
 
Пущай теперь Петья на допросы ходит как на работу если это чмо прошедшие 5 лет просто срок мотало.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пусть пройдет полиграф что не оказывает давление
 показать весь комментарий
 
 
Вот я совсем не психолог. Но я через 10 секунд общения вижу, кто передо мной - укроп или колорад. Директора ГБР выбирали несколько месяцев, различные фильтры выставляли, анкеты заполняли, конкурсы устраивали. И тем не менее на эту должность попал кореш Портного!
Ну ни ёлки-ж-палки, а?!
 показать весь комментарий
 
 
Саме за несплату податків потрапив до Алькатрасу легендарний Аль Капоне.. Труба отверг обвинения Порошенко о давлении ГБР на журналистов телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 1586
 показать весь комментарий
 
 
Там ще можна згадати виплату зарплатні в конвертах років зо три тому на одному з телеканалів найпотужніших новин.. Теж - усвідомлене ухиляння від сплати податків і військового збору під час війни.. Труба відкинув звинувачення Порошенко про тиск ДБР на журналістів телеканалу "Прямий" - Цензор.НЕТ 6688
 показать весь комментарий
 
 
Было бы странно, если бы признал... труба признала давление...
 показать весь комментарий
 
 
- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Знатоки! Убивать надо таких знатоков!(с)
 показать весь комментарий
 
 
так у пЭти теперь всё что касается его грязных делишек будет : давление. на ... дальше будут варианты : журналистов , оппозицию , патриотов ...всё что угодно , чтобы прикрыть свой обделанный зад
 показать весь комментарий
 
 
молодец, оправдывайся.
если оправдываешься - значит виноват.
 показать весь комментарий
 
 
«Группа Портнова» сложилась в Раде еще в 2006-2008 г.г. и объединила четырех нардепов-юристов из БЮТ: самого Портнова, Валерия Писаренко, а также Святослава Олейника и Владимира Пилипенко. Впервые СМИ заговорили о ней осенью 2008 года, когда они с помощью суда заблокировали указ президента Ющенко о роспуске парламента, тем самым спасая правительство Тимошенко. Так же СМИ сообщали, что это именно «группа Портнова» разрабатывала юридическую базу войны между Тимошенко и «РосУкрЭнерго» Фирташа, в ходе которой у последнего арестовали 11 миллиардов кубометров газа. Но вот о чем не говорили СМИ, так это о том, что перебежавший на службу к Януковичу Портнов приложил руку к возвращению этого газа Фирташу (что причинило убытки державе) и посадке Тимошенко в тюрьму
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/303962-pisarenko_valerij_maljchik_gubskogo_partner_portnova_brelok_kernesa._chastj_2
 показать весь комментарий
 
 
Опа...страсти накаляются
Следующий выход портнова и луценка
 показать весь комментарий
 
 
Самый брехливый и лицемерный президент Украины , непревзойденный . Войдет в историю.
 показать весь комментарий
 
 
бггг)))переиграл,труба - теперь размазывай сопли
 показать весь комментарий
 
Сомневаюсь, что петики оценят эту разницу. Петя сказал "рейдерский захват", - ату Трубу!
 показать весь комментарий
 
 
Тю, та нехай доведе, що це брехня, перевірить своїх співробітників, хто ж йому разом з Портнов ми таку свиню підкладає. Хоча є ризик у процесі перевірки вийти на самого себе, але то таке...
 показать весь комментарий
 
 
Пущай теперь Петья на допросы ходит как на работу если это чмо прошедшие 5 лет просто срок мотало.
 показать весь комментарий
 
 
да как-то пофиг на проблемы этого трубы.
 показать весь комментарий
 
судя по тому, что оправдывается уже некто труба.... это уже проблемы трубы.
Вы, главное, помните, что вы из 80% …… на Планете Земля.
 показать весь комментарий
 
Всё правильно сказал. У соевых со страху дрисня.
 показать весь комментарий
 
 
"Сегодня мы перевыполнили план, поскольку еще были вопросы по делу "Кузни на Рыбальском". Мы дали дополнительные ответы... и допросились дополнительно... Порошенко является свидетелем в двух производствах (по телеканалу "Прямой" и по заводу "Кузня на Рыбальском". - Ред.) сегодня нам сказали еще об одном".Источник: https://censor.net.ua/n3142428

Обыски на "Прямом" проводил тоже Труба и тоже по иску Портнова.
Януковский прокурор Труба, судивший майдановцев, свистит, как дышит.
 показать весь комментарий
 
Помилка у заголовку. Потрібно - "звинувачення ПорошенкА", а не так як є (укрмовна версія).
 показать весь комментарий
 
 
кваліфікація редакторів відсутня .Спеціально псують мову , паскуди безграмотні.
 показать весь комментарий
 
Помню как по приказу Порошенко "щимили" Саакашвили и Корбана.Вот на них точно повесили "политическую стряпуху".В особенности на Саакашвили(приплели ему сотрудничество с ФСБ и Курченко).А тут все "чинно и благородно".Купил Пэтя канал у бывших регионалов-ответь,куда налоги подевал.Да таких дел на Петюню можно пачками откывать,один "слепой траст" чего стоит и Панамские Петины оборуткы.Так что к Свынячему Петиному визгу можно привыкать и особо не реагировать.Визжать будет как молочный поросенок перед забоем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх