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 Политика Украины
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 Горбатюк заявляет, что ГПУ рушит отлаженный механизм расследования дел Майдана. Генпрокуратура отрицает. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 8 августа подписал приказ №39 о ликвидации в структуре и штатном расписании управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины отдела криминалистического сопровождения предварительного расследования и информационно-аналитической работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Согласно приказу будет создано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что в новосозданном управлении не будет нынешнего руководителя группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексея Донского. Вместе с тем заместитель генпрокурора Сергей Кизь планирует назначить на руководящие должности в управление подконтрольных ему людей, которые не занимались делами Майдана.

"Это разрушает существующий отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований. Это все постепенные шаги для этого. Сначала Луценко ликвидировал департамент, разделив следователей и прокуроров. Теперь выведет из руководства Донского и меня или кого-то из наших прокуроров и следователей не назначит. А потом можно влиять на эти расследования как угодно. Кроме того, двигаться те производства не будут", - отметил Горбатюк.

В ГПУ слова Горбатюка отрицают.

"Сергей Горбатюк сливает документы. Где результаты работы? Для Генерального прокурора Украины Юрия Луценко завершения расследования по делам Майдана является срочным. Луценко добился приговора Януковича. Почему Горбатюк не начал процедуру заочного осуждения Кусюка? (Сергей Кусюк - экс-беркутовец, который сбежал в Россию, руководил штурмом Майдана в декабре 2013 года. - Ред.)", - прокомментировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Горбатюк заявляет, что ГПУ рушит отлаженный механизм расследования дел Майдана. Генпрокуратура отрицает 01
Горбатюк заявляет, что ГПУ рушит отлаженный механизм расследования дел Майдана. Генпрокуратура отрицает 02
Горбатюк заявляет, что ГПУ рушит отлаженный механизм расследования дел Майдана. Генпрокуратура отрицает 03

Источник: https://censor.net.ua/n3142469
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет этому тупому нытику ,что то мешает.
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"отлаженный механизм расследования"?

Тут, скоріше за все, відлажений механізм розпилу грошей...
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Предсмертные конвульсии югика на посту генпрокурора.
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5 лет этому тупому нытику ,что то мешает.
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"отлаженный механизм расследования"?

Тут, скоріше за все, відлажений механізм розпилу грошей...
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вот ано чьо ГПУ руйнує налагоджений механізм розслідування справ Майдану, — Горбатюк - Цензор.НЕТ 1096 а шо там беніто баблоойский роділ кандідатуру новага прокурора ?
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имхо что Луценко что Горбатюк оба должны уйти
Обое рябое
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"отлаженный механизм расследования"?)))))унылое дерьмо ты,горбатюк
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Нескромньій вопрос, а сколько Горбатюку лет до пенсии, что бьі знать когда следствие закончится.
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Отлаженный механизм есть
Дела есть
Расследования за 5,5 лет нет
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Горбатюк створив вічний двигун розслідування справи вбивства Майдану
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горбатюк умри, тебе дали задание расследовать дела майдана - ты не сделал за 5 лет ничего, и своих продвигал лещенго и найома с собой захвати в могилу
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Хреновому танцору всегда что-то мешает, еще сколько лет нужно, чтобы расследовать...
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горбатюк за 5 лет расследования дел майдана показал нулевой результат, а сейчас говорит что это был отлаженный механизм
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В ЭТОМ 100% что то есть. может наконец узнаем что происходило на самом деле на майдане
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горбатюка за 5 лет бездействия первого надо посадить
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У петиков в методичке мочить Горба и выгораживать Луцика. Ничего, недолго осталось...
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Для Генерального прокурора Украины Юрия Луценко завершения расследования по делам Майдана является срочнымИсточник: https://censor.net.ua/n3142469 - какой поражающий воображение цинизм....срочным!

Нидерландские прокуроры, в более чем затрудняющих условиях за это время выяснили всю подноготную сбития Боинга рашистами, на территории другой страны, Луценко же с такой срочностью внутри своей страны, имея тысячи свидетелей так и не добился ничего....Какая срочность!
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...Отлаженный механизм расследования дел Майдана... Беркут сбежал в Россию, Титушуки на свободе, сепаратисты в Раде, никто не арестован, никто не посажен... Всё отлажено!
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