 Новый тип российской военной техники с защитой от ядерного удара обнаружен на Донбассе, - InformNapalm

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает международное разведывательное сообщество "InformNapalm".

"7 августа 2019 года был опубликован очередной отчет СММ ОБСЕ, который содержит информацию, поступившую по состоянию на 6 августа 2019 года. В отчете сказано, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 возле н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

В 2017 году на сайте ТРК "Звезда" вышла статья, в которой сказано, что ИМР-3 - это российский "терминатор", которому якобы нет равных при наступлении и экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.

ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (г. Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высоким уровнем радиоактивного заражения местности.

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"Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности. В систему жизнеобеспечения екипажа входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность самоокапывания. Время самоокапывания 12-30 минут", - информирует сообщество.

"Инженерная машина разграждения ИМР-3 - это относительно новый тип техники, который стоит на вооружении ВС РФ с 1999 года. На вооружении ВС Украины он никогда не был, поэтому это очередное доказательство поставки вооружения и военной техники Российской Федерацией в зону боевых действий на Донбассе. Всего на Донбассе зафиксировано уже более 50 типов вооружения и техники РФ, которая не могла стать трофейной и является прямым доказательством участия РФ в войне против Украины", - подытожили волонтеры.

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