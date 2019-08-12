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 Новый тип российской военной техники с защитой от ядерного удара обнаружен на Донбассе, - InformNapalm

На Донбассе зафиксировали новый тип российской военной техники, который имеет защиту экипажа на случай ядерного удара и используется при наступлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает международное разведывательное сообщество "InformNapalm".

"7 августа 2019 года был опубликован очередной отчет СММ ОБСЕ, который содержит информацию, поступившую по состоянию на 6 августа 2019 года. В отчете сказано, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 возле н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

В 2017 году на сайте ТРК "Звезда" вышла статья, в которой сказано, что ИМР-3 - это российский "терминатор", которому якобы нет равных при наступлении и экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.

ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (г. Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высоким уровнем радиоактивного заражения местности.

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"Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности. В систему жизнеобеспечения екипажа входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность самоокапывания. Время самоокапывания 12-30 минут", - информирует сообщество.

"Инженерная машина разграждения ИМР-3 - это относительно новый тип техники, который стоит на вооружении ВС РФ с 1999 года. На вооружении ВС Украины он никогда не был, поэтому это очередное доказательство поставки вооружения и военной техники Российской Федерацией в зону боевых действий на Донбассе. Всего на Донбассе зафиксировано уже более 50 типов вооружения и техники РФ, которая не могла стать трофейной и является прямым доказательством участия РФ в войне против Украины", - подытожили волонтеры. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3142467
 
   
 Топ комментарии
 
Ви ще забули сказати, що ми всі 5 років випробовували страшні борошна та зубожіння і ялини стать вареника, забувши про паляницю з вершковою олією.
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Значит не все шахты затопило, откопали таки ироды...
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Я конечно не военный специалист, но офигенный тактический эффект от радиационной защиты могу себе представить, особенно когда ты сидишь в этом стальном самоваро-тракторе и знаешь, что всех накрыла ядерная бомба, но ты ещё можешь три дня спокойно пить горячий чаёк из собственной мочи!
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хоть какая-то страна развивается. а то у нас новости состоят только из дтп, раненых и убитых. ВСЁ!!! Ось и весь розвиток держави. Аминь
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Ви ще забули сказати, що ми всі 5 років випробовували страшні борошна та зубожіння і ялини стать вареника, забувши про паляницю з вершковою олією.
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)))) пришло, шо есть такой продукт как топлёное масло, интиресно как будет в переводе - топлена вершкова олія?
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Якщо правильною українською мовою - "топлене вершкове масло"... але якщо перекладач зламається, то може й "вершкове мастило" видати Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5040
Лесь Подерв'янський - Дох-я масла
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нормально. но топленою вершковою олією, мона багатёх таких як мій омський камрад, жостко на хвилин 5 озадачить )))) доречі про масло. принцип синхронності, - два тижня тому були в Україні й жінка дала пару пачок звичайного ширпотребовського тутошнього вершкового масла з "лідля" своїй старій колєжанці. на другий день розказує мну, шо та позвонила й німа сцена з елочкой людоєдкой та пачкой папірос з іншой наклейкой повторилась вже в словах )))))) такого масла, та не їла навіть в дитинстві, про щас взагалі не йде мова )))
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До речі, про Омськ - згадав оце фото.
Омська маршрутка 66(6).
Перелік зупинок можна назвати ЖИЗНЬ - БОЛЬ. Весь життєвий шлях оміча в одному кадрі.

Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1190
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и водитель - старый маразматик Володя Ножнов... Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8463
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путін готується нанести по Україні ядерний удар і для цього вийшов з договору про обмеження РСМД, щоб розмістити ці ракети біля українського кордону! А наявність спеціальної захищеної від радіації техніки на Донбасі в підрозділах терористів лише говорить про те як плануєтсья наносити ядерні удари - по позиціям ЗСУ на Донбасі!!!! Тут ще потрібно додати що за час роботи зрадника порошенка військові заводи Укроборонпрому чомусь відмовились від модернізації танків Т-64Б до рівня Т-64БВ, який передбачає захист екіпажу від радіації, хімічної та бактеріологічної зброї і почали робити неповну модернізацію танків, без захисту від радіації та інших факторів! Вже тоді було зрозуміло що влада порошенка робить злочин за вказівками путіна, а тепер ми бачимо для чого це робилось - щоб ЗСУ не могли чинити спротив після нанесення ядерного удару! Маніяк путін системно готується вже 5 років розв'язати ядерну війну в Європі!
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Оце ще сподобалося (зі статті на лурці).

Число улиц Северных в Омске достигает 36, и по этому показателю Омск - первый город в России, а то и в мире. Кроме того, Омск лидирует по числу улиц Рабочих (34 шт.), Линий (27 шт.), Марьяновских (23 шт.) и Амурских (21 шт.). Также было замечено: 20 Электровозных, 14 Судоремонтных, 14 Чередовых, 14 Заозёрных, 13 Балтийских, 13 Комсомольских, 13 Пролетарских, 12 Любинских, 11 Солнечных, 11 Восточных, 11 Ремесленных, 10 Ленинских. Есть версии, что так троллят приезжих и местных почтальонов или это призвано символизировать богатую фантазию и выдумку омичей.
Примечательна также улица с могучим названием РВ-49. Длиной в колоссальные 120 метров. Аж с одним домом… нумер три. Равно как и не менее эпичная улица Красных Орлов, которая ещё короче и вообще без домов.
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))))) не удивлюсь если он пойдёт проверять.
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P.S.: не знаю, де це - але теж такий собі "екзистенційний ґавтобус"...

Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7297
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родился
потерпел
умер
Жизнь свиноруса в трёх ключевых словах
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ИМР (Инженерная машина разграждения) выпускалась в 1969-1991 годах. Производитель - Новокраматорский машиностроительный завод.
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написано **новый тип российской военной техники, который имеет защиту экипажа на случай ядерного удара Источник: https://censor.net.ua/n3142467**
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По поводу защиты от ядерного удара кто и как определил?
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Капец) На..х такое писать)) Хотите сойти "за умных"? Лучше помолчите(( ВСЕ БОЕВЫЕ МАШИНЫ СССР оснащены системой ПАЗ (противоатомной защиты). ВСЕ Танки и другие бронеобъекты оснащены такой системой(((((((((( Если кому будет интересно-могу расшифровать((( ИМРки, делаются на базе танков.... Поэтому-тут нет никаких "Открытий"(((
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поверьте, мне один х...й....я просто процитировал название новости....это не я их размещал..так что нех париться...мне фиолетово
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интересно на таком проверить "джавелин"
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После поподания экипаж превратится в отходы жизнедеятельности! Для этого он и создавался
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та харе нагнетать ...всё те же «трактора» родом из 20 века
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но...
но с ведром-унитазом, кипятильником, печкой...и усиленной саперной лопаткой (2шт) для самоокапывания )))) всей этой... хрени...
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Коли генератор поезії ще працював - якось вискочило отаке пейзажне... "Зморщені мандати" договорняків - і як результат серед пилу донбаського степу засихає труп танкіста-їхтамнета... Особливо приємно, що українську зброю генератор порівняв з Мьйоллніром - молотом Тора:

Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2500
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Мені ще сподобалось, що цей штучний інтелект видав цієї весни перед вироком харківській наркоманці. І дійсно, хто ж вона? "Автозайчиха" - це зрозуміло... Щодо порнотурбіни - я з нею сексом не трахався, тож хз, наскільки вона гаряча... А ось "рибоподруга" та "нейропаркан" - це точно... там емоцій та совісті якось не спостерігається. Але вирок таки накрив...

Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6711
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Рыботурбина? Нейрозайчиха?
Автоподруга? Порнозабор?
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Они чё там хобитов в экипаж набирают ? танк без башни. с кухней . туалетом и душем для дезактивации да ещё с кучей дополнительных рычагов управления навесным
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Ну чтож жители домбаса ждите, скоро правый сектор скинет на вас ядерную бомбу, а русские будут вас защищать.
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Я конечно не военный специалист, но офигенный тактический эффект от радиационной защиты могу себе представить, особенно когда ты сидишь в этом стальном самоваро-тракторе и знаешь, что всех накрыла ядерная бомба, но ты ещё можешь три дня спокойно пить горячий чаёк из собственной мочи!
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Ну кацапам, что в нем, главное доехать до остатков этой скульптуры. Там еще и покушают.
Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5202
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шо за бред, этим хламом хаты валили в 1986 в Припяти.....
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Значит не все шахты затопило, откопали таки ироды...
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так мордовцы скажут, шо это шахтный комбайн и буряты откопали его в той шахте где ядрёный взрыв проводили.
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_С защитой от ЯО стало быть... Вскоре и в Европе. Встречайте, спонсоры, кого сами выкормили. Тупые ублюдки!
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Іран звинуватив США в перетворенні Перської затоки на "порохову бочку"
Ситуація в Перській затоці загострилася з вини США і їх союзників, які активно закуповують озброєння. Таку заяву зробив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, пише УНН.
"Якщо говорити про загрози, що виходять з регіону, то вони виходять від США і їх союзників, які поширюють зброю в регіоні, перетворюючи його в готову вибухнути порохову бочку", - сказав Заріф.
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это для наступления когда зеля войска отведет
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Я тока не понял, оно стреляет чем-то или только копает и чай в туалете готовит?
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И через три дня вылезут оттуда, обмазанные туалетным чаем)). А там - опа! Радиация! Но они, умники, успели заренее обмазаться. Потом самоокопаются.... Или самоокАкаются))
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Опять "повстанцы" заблудились. Такая машина под Северодвинском нужнее, ядерное дерьмо кацапо-буревестника убирать
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Так даже древний бмп 1 имел защиту от ядерного излучения. В СССР эту защиту в любой трактор с пушкой пихали.
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Я к тому что "имеет защиту от яо" это ничего особенного. Её любой советский постсоветский военный "панцер" имеет. Вот только зачем московитам ИМР на Донбасском фронте сейчас не совсем понятно.
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Ну если "звезда" вещает про защиту от ядерного удара,значит развалится этот "терминатор" от любого гранатомёта.
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Шапкозакидательство. Недооценка врага.
Так по-детски. Так глупо. Так опасно.
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Очко на нычку. Так по-взрослому. Так разумно. Так безопасно.
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интересно сколько еще всякой вундервафли хранят донбасские шахты
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Ух ты как донбасские трактористы ЮМЗ-6 затюнинговали! американское реалити-шоу "Крутой тюнинг" нервно курит
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Самзакапывание при ядерном взрыве...это актуальная фишка...нужная...что бы потом не мучаться и не хоронить єкипаж..😀
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Горшок внутри этого карыта...на трое суток....можно подумать...что за трое суток оно сможет выполнить задачу...и покинуть зону поражения ядерного взрыва...😀
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Совок всегда был горазд изобретать бесполезную хрень. Роися не отстает.
Бульдозер, защищенный от ядерного удара - это пяць.

Осталось найти бульдозериста, которому радиация, световая волна, ЕМИ и ударная волна нипочем.
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А зачем заshitа от ядерного удара??? Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6713
Это что бы взрыв ядерного реактора под Архангельском не повредил аппарат??? Новий тип російської військової техніки із захистом від ядерного удару виявлено на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2261
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_Ясно что Запад категорически не готов применять ЯО. Но главное - шизик и маньяк путлер готов. Как минимум - тактическое (но я не такой оптимист).
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Так вроде все танки и производные имеют фильтровентиляционные установки для защиты от ядерного заражения, а броня выдержит удар. Это технологии времён совка.
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Короче совсем плохо в *********, если так много новостей появилось про оружие возмездия.
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с защитой от ядерного удара...

походу кацапська пропаганда почала діяти в середині РФ... вони нас явно переоцінюють
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с появлением ЯО в 1945 бронированная техника разрабатывается с такой защитой. новына ни о чём.
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Как там Жуки пели:
Да у тебя же мама - педагог
Да у тебя же папа - пианист
Да у тебя же всё наоборот
Какой ты на фиг танкист.
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Кислород перекрыть джавелином и все дела
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Вся советская бронетехника проектировалась для войньі с применением ЯО и другого ОМП. Такова бьіла концепция наступательной сухопутной войньі в СССР , РФ-ия ничего нового не придумала. Кстати , у танка коєффициент ослабления проникающей радиации равен 10 , за счет более толстой гетерогенной брони с разньіми прослойками , типа бора и т.п.
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