 Новый тип российской военной техники с защитой от ядерного удара обнаружен на Донбассе, - InformNapalm

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает международное разведывательное сообщество "InformNapalm".
"7 августа 2019 года был опубликован очередной отчет СММ ОБСЕ, который содержит информацию, поступившую по состоянию на 6 августа 2019 года. В отчете сказано, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 возле н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.
В 2017 году на сайте ТРК "Звезда" вышла статья, в которой сказано, что ИМР-3 - это российский "терминатор", которому якобы нет равных при наступлении и экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.
ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (г. Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высоким уровнем радиоактивного заражения местности.
"Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности. В систему жизнеобеспечения екипажа входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность самоокапывания. Время самоокапывания 12-30 минут", - информирует сообщество.
"Инженерная машина разграждения ИМР-3 - это относительно новый тип техники, который стоит на вооружении ВС РФ с 1999 года. На вооружении ВС Украины он никогда не был, поэтому это очередное доказательство поставки вооружения и военной техники Российской Федерацией в зону боевых действий на Донбассе. Всего на Донбассе зафиксировано уже более 50 типов вооружения и техники РФ, которая не могла стать трофейной и является прямым доказательством участия РФ в войне против Украины", - подытожили волонтеры.
Лесь Подерв'янський - Дох-я масла
Омська маршрутка 66(6).
Перелік зупинок можна назвати ЖИЗНЬ - БОЛЬ. Весь життєвий шлях оміча в одному кадрі.
Число улиц Северных в Омске достигает 36, и по этому показателю Омск - первый город в России, а то и в мире. Кроме того, Омск лидирует по числу улиц Рабочих (34 шт.), Линий (27 шт.), Марьяновских (23 шт.) и Амурских (21 шт.). Также было замечено: 20 Электровозных, 14 Судоремонтных, 14 Чередовых, 14 Заозёрных, 13 Балтийских, 13 Комсомольских, 13 Пролетарских, 12 Любинских, 11 Солнечных, 11 Восточных, 11 Ремесленных, 10 Ленинских. Есть версии, что так троллят приезжих и местных почтальонов или это призвано символизировать богатую фантазию и выдумку омичей.
Примечательна также улица с могучим названием РВ-49. Длиной в колоссальные 120 метров. Аж с одним домом… нумер три. Равно как и не менее эпичная улица Красных Орлов, которая ещё короче и вообще без домов.
потерпел
умер
Жизнь свиноруса в трёх ключевых словах
но с ведром-унитазом, кипятильником, печкой...и усиленной саперной лопаткой (2шт) для самоокапывания )))) всей этой... хрени...
Автоподруга? Порнозабор?
Ситуація в Перській затоці загострилася з вини США і їх союзників, які активно закуповують озброєння. Таку заяву зробив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, пише УНН.
"Якщо говорити про загрози, що виходять з регіону, то вони виходять від США і їх союзників, які поширюють зброю в регіоні, перетворюючи його в готову вибухнути порохову бочку", - сказав Заріф.
Так по-детски. Так глупо. Так опасно.
Бульдозер, защищенный от ядерного удара - это пяць.
Осталось найти бульдозериста, которому радиация, световая волна, ЕМИ и ударная волна нипочем.
Это что бы взрыв ядерного реактора под Архангельском не повредил аппарат???
походу кацапська пропаганда почала діяти в середині РФ... вони нас явно переоцінюють
Да у тебя же мама - педагог
Да у тебя же папа - пианист
Да у тебя же всё наоборот
Какой ты на фиг танкист.