 Для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, - Князев

Так ответил глава Нацполиции Сергей Князев на критику президента Владимира Зеленского в адрес полиции, которая, по мнению главы государства, "прикрывала" криминальных авторитетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигабизнесинформ.
Князев рассказал, что в городе Сарны создано подразделение Нацгвардии для борьбы с незаконной добычей янтаря.
"А мне говорят, что Нацгвардия тоже в этой схеме… Мне говорят, что они считают машины, сколько машин выезжает", - перебил Князева президент.
"Возможно, и так, господин президент", - ответил глава Нацполиции.
"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это", - продолжил Князев.
При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил.
Глава Нацполиции также заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил охраны недр, так как сейчас это преступление, по его словам, не относится к категории тяжких. Это, как уверяет чиновник, "существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса".
"Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", - сказал Князев.
Кроме того глава Нацполиции заявил, что за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря, уголовная ответственность "на сегодняшний день вообще не предусмотрена".
Таким образом сейчас, как признался Князев, к ответственности привлекаются рядовые исполнители, "а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, ответственности избегают".
После этого Зеленский спросил Князева, кто такой "Пират" Виктор Олийнык. Князев ответил, что это "какой-то представитель соответствующего криминалитета". Президент поручил Князеву совместно с СБУ заняться организаторами незаконной добычи янтаря.
При этом Зеленский заявил, что руководители областных управлений полиции и СБУ должны быть уволены. Ни к главе Нацполиции, ни к главе МВД он такого требования не выдвинул.
Зє!біли, вони такі зє!біли!
КПК змінює ВР, якщо на те будуть глоси. У БПП було 122 голоси. Треба 226.
Надо УЗАКОНИТЬ добычу янтаря, только цивилизованными а не варварскими методами.
Правда после этого менты, СБУ, прокуратура, таможня без "заработка" останутся.
Чем "лицензирование№ будет отличаться от современного мародёрства??? Только тем, что чинушам нужно взятки заносить
Эти ублюдки-копатели за несколько тысяч баксов наносят вреда на миллионы.
Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні по галузі - експерт
Після введення формули "Роттердам+" прибуток "ДТЕК Енерго" був нижчим за середній по галузі. Про це пише Борис Кушнірук, аналізуючи результати дослідження провідної світової аудиторської і консалтингової компанії KPMG за фінансовими показниками енергокомпаній.
"Розповіді про отримання надприбутку українських ТЕС і вугільних підприємств (і не тільки ДТЕК), після введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля на базі Роттердам+ - це міф, створений агресивною піар-кампанією в публічній площині. В першу чергу це є результатом міжолігархічної боротьби. Певні групи олігархів, орієнтовані на виробництво і експорт сировини і напівфабрикатів, ведуть боротьбу за здешевлення факторів виробництва".
За словами Кушнірука, компанія KPMG аналізувала діяльність 25 інтегрованих компаній, 20 генеруючих і 21 видобувних компаній, серед них 13 провідних міжнародних диверсифікованих компаній енергетичного сектору. Дослідження охопило компанії, штаб-квартири яких розташовані в 23 країнах Північної і Південної Америки, Африки, Європи та Азії.
"Якщо порівнювати "формульну" (на базі Роттердам+) прибутковість шахт і ТЕС з періодом до 2013 року, то вона істотно не змінилася. Тільки найкращі шахти досягають середніх показників прибутковості світового вуглевидобутку. Середні ж показники прибутковості по галузі вуглевидобутку в Україні істотно нижчі за середні індикатори схожих іноземних компаній. Рентабельність інтегрованих компаній… в 2016-2018 роках склала в середньому 18%.
ахметка продавал тепловую генерацию по 7 евроцентов
ты лучше напиши что у наших шахтеров и энергетиков такие самые как и в голландських?
сколько миллионов тонн украинского угля было поставлено в Роттердам что потребители эл.энергии оплатили транспортировку угля с Павлограда в Роттердам, разгрузку и погрузку в Роттердаме и опять транспортировку в Кривой Рог на ТЭС ахметки?
Мдааа
А то давайте еще и наркотики легализуем, и заказные убийства - ну а что, тоже найдутся "люди" которые будут "просить".
Одних поддерживает власть местная, других - власть центральная в лице Арсения Петровича. Да, да, того самого, Премьер-министра Украины, который засунул свои ручонки во все криминальные делишки в стране. Здесь, в Житомирской области он действует совместно с легендарным Игорем Фадеевым («Москва»), который уже давно ассимилировался и контролирует нелегальную добычу янтаря и торфа. Вместе с «Москвой» в Овручском районе Житомирской области «работает» Виктор Олейник по кличке «Пират». А также назначенный по протекции Яценюка и.о. руководителя Госгеокадастра Житомисркой области Владимир Ясан.
Так вот группировка «Москва»-Яценюк вступила в бой с представителями батальона «Айдар», которыми руководит нардеп Борислав Розенблат (БПП). Около 50 человек из этого батальона 25 декабря вломились в помещение Госгеокадастра и попытались снять Владимира Ясана. Дело в том, что именно человек, находящийся на данной должности, является ключевой фигурой в распределении районов - где можно добывать янтарь, а где нет. Поэтому за должность воюют не на шутку.
Осенью т.г. в это кресло посадили Максима Глушаницу, который представляет Борислава Розенблата, пытающегося взять добычу под контроль. Но тут же «Москва» добился у Яценюка смещения Глушаницы и назначения 29-летнего юнца Ясана, абсолютно подконтрольного мальчика, заявляющего о своей незаангажированности и об отсутствии связей с криминалитетом.
Так что, на данном этапе Яценюк совместно с местными житомирскими уголовными авторитетами побеждает в борьбе за янтарь. При этом, остается высокой вероятность серьезных уголовно-огнестрельных конфликтов. Помимо уголовников и батальона «Айдар» на арену в Овручском районе Житомирской области вышел Семен Семенченко со своим батальоном «Донбасс». Он борется за добычу янтаря в селах Выступовичи и Гусаровичи Овручского района.
Премьер-министр Яценюк, уголовные авторитеты, нелегальная добыча полезных ископаемых, коррупция, вооруженные группировки под видом «батальонов» - вот что мы имеем в одном флаконе на сегодняшний день вместо ЕС.
М.Капустин
віигнали (чи мо ні) якихось "шісток" (без покарання...так як школяриків) і це весь ...пук?
вангую - першу неділю заварять кашу, повилучають у деяких (скоріше у своїх конкурентів) помпи та машини... люд для картинки погаласує-побунтує-стрільне...на другу-третю неділю ще трохи побуде тиша... а далі...потихеньку, полигеньку все вернеться на круги своя...
ну хіба "смотрящих" поміняюють ))) і то...нє факт!!!
Дурдом！
Помнится он Баканову поручил за 2 недели выдать на гора громкие дела. Где они?
Интересно бы у Князева узнать, какая статья в Криминальном Кодексе мешала это сделать?
В первую очередь: "Компенсация причиненного ущерба", а потом еще и наказание!
Садить в тюрьму не обязательно, достаточно 10-кратного штрафа (от ущерба).