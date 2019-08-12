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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (713) Зеленский (2454) Нацполиция (9883) янтарь (498) Полесье (6) Князев (366)

 Для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, - Князев

Для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря в Украине усилий полиции недостаточно. Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс.

Так ответил глава Нацполиции Сергей Князев на критику президента Владимира Зеленского в адрес полиции, которая, по мнению главы государства, "прикрывала" криминальных авторитетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигабизнесинформ.

Князев рассказал, что в городе Сарны создано подразделение Нацгвардии для борьбы с незаконной добычей янтаря.

"А мне говорят, что Нацгвардия тоже в этой схеме… Мне говорят, что они считают машины, сколько машин выезжает", - перебил Князева президент.

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"Возможно, и так, господин президент", - ответил глава Нацполиции.

"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это", - продолжил Князев.

При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил.

Глава Нацполиции также заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил охраны недр, так как сейчас это преступление, по его словам, не относится к категории тяжких. Это, как уверяет чиновник, "существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса".

"Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", - сказал Князев.

Кроме того глава Нацполиции заявил, что за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря, уголовная ответственность "на сегодняшний день вообще не предусмотрена".

Таким образом сейчас, как признался Князев, к ответственности привлекаются рядовые исполнители, "а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, ответственности избегают".

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После этого Зеленский спросил Князева, кто такой "Пират" Виктор Олийнык. Князев ответил, что это "какой-то представитель соответствующего криминалитета". Президент поручил Князеву совместно с СБУ заняться организаторами незаконной добычи янтаря.

При этом Зеленский заявил, что руководители областных управлений полиции и СБУ должны быть уволены. Ни к главе Нацполиции, ни к главе МВД он такого требования не выдвинул.

Источник: https://censor.net.ua/n3142466
 
 
 Топ комментарии
 
Які зміни в конституцію? зе сьогодні викрив головного злодія -лісника, так що тепер з бурштинокопачами покінчено Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 9453
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Та ні, це він так звільнив вакансію дл працавлаштування ще одного єврея!
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Зміняться "смотрящі" і все знову затихне.
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Подарунок ригів і Портнова КК взагалі потрібно переробити. Самий демократичний у світі КК і КПК це дарунок для багатих і злодюг. Тому його Петруха і не міняв.
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КПК змінює ВР, якщо на те будуть глоси.
Зє!біли, вони такі зє!біли!
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Зебіл, так тебе влаштовує, що корупціонери та казнокради виходять під заставу?
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Чукча нє чітатєль? Чукча пісятєль?
КПК змінює ВР, якщо на те будуть глоси. У БПП було 122 голоси. Треба 226.
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Зато у СН теперь будет 250 мест и закон примут.
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- Сто шестнадцатая статья, - наизусть сказал Козлевич. - Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового земледельческого и скотоводческого населения. (с)
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Чукча, а як же "коаліція"?)) ЇЇ не було виходить?
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А як же голосування проходило ? Чого не давали місяць на створення нової кааліціі, коли не було старої ?
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Тільки зміною законів нічого не зробиш, бо гроші там величезні
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У нас на заводе неэффективным не платят и увольняют. Чем менты лучше?
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неа, начальник точно знает еффективний ти чи ні . Не віриш ? Сходи запитай!
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Ну дебил, изменения не в уголовный кодекс надо вносить а лицензирование деятельности.
Надо УЗАКОНИТЬ добычу янтаря, только цивилизованными а не варварскими методами.
Правда после этого менты, СБУ, прокуратура, таможня без "заработка" останутся.
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Сдохни гнида
Чем "лицензирование№ будет отличаться от современного мародёрства??? Только тем, что чинушам нужно взятки заносить
Эти ублюдки-копатели за несколько тысяч баксов наносят вреда на миллионы.
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А може той "Клондайк" краще узаконити? Ті що видобувають бурштин- полатять патент щодня і здають бурштин лише в державні пункти прийому за нормальною ціною. При порушенні правил - патент анулюється і штраф на непідйомні гроші ( років на 10 із щомісячним внеском - за умови відсутності доступу до бурштину- замість в'язниці). Питання рекультивації можна вирішити створенням окремої організації що фінансується із бурштинових прибутків.
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Точно. Был уже клондайк, как то то золото добывали... А мы, с нашим янтарем, как будто идем дорогой где никто раньше не ходил
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Між іншим...
Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні по галузі - експерт

Після введення формули "Роттердам+" прибуток "ДТЕК Енерго" був нижчим за середній по галузі. Про це пише Борис Кушнірук, аналізуючи результати дослідження провідної світової аудиторської і консалтингової компанії KPMG за фінансовими показниками енергокомпаній.
"Розповіді про отримання надприбутку українських ТЕС і вугільних підприємств (і не тільки ДТЕК), після введення формульного ціноутворення на енергетичне вугілля на базі Роттердам+ - це міф, створений агресивною піар-кампанією в публічній площині. В першу чергу це є результатом міжолігархічної боротьби. Певні групи олігархів, орієнтовані на виробництво і експорт сировини і напівфабрикатів, ведуть боротьбу за здешевлення факторів виробництва".
За словами Кушнірука, компанія KPMG аналізувала діяльність 25 інтегрованих компаній, 20 генеруючих і 21 видобувних компаній, серед них 13 провідних міжнародних диверсифікованих компаній енергетичного сектору. Дослідження охопило компанії, штаб-квартири яких розташовані в 23 країнах Північної і Південної Америки, Африки, Європи та Азії.
"Якщо порівнювати "формульну" (на базі Роттердам+) прибутковість шахт і ТЕС з періодом до 2013 року, то вона істотно не змінилася. Тільки найкращі шахти досягають середніх показників прибутковості світового вуглевидобутку. Середні ж показники прибутковості по галузі вуглевидобутку в Україні істотно нижчі за середні індикатори схожих іноземних компаній. Рентабельність інтегрованих компаній… в 2016-2018 роках склала в середньому 18%.
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Ринат Леонідович, зроби цьому соево-бобовому особисті тарифи разів в п"ять вищі за ті, що ти по Україні зробив - він згоден!))Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 2047
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Теплова генерація скрізь має більш високі тарифи. Скрізь вони у кілька рахів вищі за електрику від АЕС. ТЕС це маневрові потужності, що покривають пікові навантаження, через "рваний" режим роботи собівартість у них значно вища, що і враховує "піковий" тариф для споживачів.
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в Германии стоимость атомной генерации 4,5 евроцента, тепловой 5 евроцента.
ахметка продавал тепловую генерацию по 7 евроцентов
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стоимость атомной генерации - среднегодовая цена продажи эл.энергии на рынке
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так для этого и существуют офшоры чтобы не платить налоги в Украине.
ты лучше напиши что у наших шахтеров и энергетиков такие самые как и в голландських?
сколько миллионов тонн украинского угля было поставлено в Роттердам что потребители эл.энергии оплатили транспортировку угля с Павлограда в Роттердам, разгрузку и погрузку в Роттердаме и опять транспортировку в Кривой Рог на ТЭС ахметки?
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Откуда ты это переписал, придурок? Из сообщения пресс-службы ДТЕК?
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При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил. Источник: https://censor.net.ua/n3142466

Мдааа
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Які зміни в конституцію? зе сьогодні викрив головного злодія -лісника, так що тепер з бурштинокопачами покінчено
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Та ні, це він так звільнив вакансію дл працавлаштування ще одного єврея!
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Не факт, тот спокойно пошёл работать дальше, преЗЕдент не имеет полномочий увольнять лесников.
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Так і є. А епоху бідності і брехні він ще у квітні подолав
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Розстріляти на місці пару-трійку десятків цих копателів і проблему буде вирішено.
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Вместо того , чтобы легализовать добычу янтаря, ввести налоги и пополнять казну государства это правительство как бы борется с незаконной добычей янтаря. Так сделайте его законным. Что-то не слышно о принятии такого закона, хотя люди давно просят.
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Легализовать??? Нет !!! Может этим заниматься только государство, а не какие-то частные лавочки, которые после себя оставляют лунный пейзаж.
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"люди давно просят" - пусть эти "люди" идут лесом.
А то давайте еще и наркотики легализуем, и заказные убийства - ну а что, тоже найдутся "люди" которые будут "просить".
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Треба пересаджати всіх мусарів,прокурорів та суддів,і набрати нових.
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А где уверенность, что новые не такими же окажутся?
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краще Україні набрати нових громадян, бо нинішні нікуди не годяться
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Батальоны «Айдар», «Донбасс», уголовники всех мастей вплоть до легендарного авторитета «Москвы», ротозеи и милиция - где, по-вашему, могут одновременно встретиться все эти персонажи? В АТО, в учебнике по истории Украины? Нет. Они активно встречаются в Житомирской области и ведут войну за добычу янтаря и торфа. Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 7858

Одних поддерживает власть местная, других - власть центральная в лице Арсения Петровича. Да, да, того самого, Премьер-министра Украины, который засунул свои ручонки во все криминальные делишки в стране. Здесь, в Житомирской области он действует совместно с легендарным Игорем Фадеевым («Москва»), который уже давно ассимилировался и контролирует нелегальную добычу янтаря и торфа. Вместе с «Москвой» в Овручском районе Житомирской области «работает» Виктор Олейник по кличке «Пират». А также назначенный по протекции Яценюка и.о. руководителя Госгеокадастра Житомисркой области Владимир Ясан.

Так вот группировка «Москва»-Яценюк вступила в бой с представителями батальона «Айдар», которыми руководит нардеп Борислав Розенблат (БПП). Около 50 человек из этого батальона 25 декабря вломились в помещение Госгеокадастра и попытались снять Владимира Ясана. Дело в том, что именно человек, находящийся на данной должности, является ключевой фигурой в распределении районов - где можно добывать янтарь, а где нет. Поэтому за должность воюют не на шутку.

Осенью т.г. в это кресло посадили Максима Глушаницу, который представляет Борислава Розенблата, пытающегося взять добычу под контроль. Но тут же «Москва» добился у Яценюка смещения Глушаницы и назначения 29-летнего юнца Ясана, абсолютно подконтрольного мальчика, заявляющего о своей незаангажированности и об отсутствии связей с криминалитетом.

Так что, на данном этапе Яценюк совместно с местными житомирскими уголовными авторитетами побеждает в борьбе за янтарь. При этом, остается высокой вероятность серьезных уголовно-огнестрельных конфликтов. Помимо уголовников и батальона «Айдар» на арену в Овручском районе Житомирской области вышел Семен Семенченко со своим батальоном «Донбасс». Он борется за добычу янтаря в селах Выступовичи и Гусаровичи Овручского района.

Премьер-министр Яценюк, уголовные авторитеты, нелегальная добыча полезных ископаемых, коррупция, вооруженные группировки под видом «батальонов» - вот что мы имеем в одном флаконе на сегодняшний день вместо ЕС.

М.Капустин
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Скотов, которые копали, надо сажать.
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Зато слышно о снятии моратория на продажу земель. И то, что будет разрешено продавать ее не только физическим лицам, но и юридическим. Интересно, кому достанутся земли Житомирщины с янтарем? Уж не из-за этого ли срочно пориехал Нетаньяху впервые за 20 лет? Ведь иностранцам похоже тоже Зеленский обещал землю продать. Вон в Турции приглашал всех.
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долбое..ы в принципе не могут ничего делать эфективно .... при чем тут законодательство Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 4909
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Я цю фразу чую вже багато років від різних посадових осіб. Так, так - вже несуть підготовлені зміни ... в домовині... Для ефективної боротьби з незаконним видобутком бурштину необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, - Князєв - Цензор.НЕТ 8197
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Зміняться "смотрящі" і все знову затихне.
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скільки нам почекати щоб там був лад? коли покінчать з бурштиновою мафією?
віигнали (чи мо ні) якихось "шісток" (без покарання...так як школяриків) і це весь ...пук?
вангую - першу неділю заварять кашу, повилучають у деяких (скоріше у своїх конкурентів) помпи та машини... люд для картинки погаласує-побунтує-стрільне...на другу-третю неділю ще трохи побуде тиша... а далі...потихеньку, полигеньку все вернеться на круги своя...
ну хіба "смотрящих" поміняюють ))) і то...нє факт!!!
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Блд, князев, может еще и библию переписать нужно, шоб воров варваров рэформована палиция арестовывала, а потужно рэформованый суд сажал?
Дурдом！
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Не можешь предотвратить пьянку, значит нужно ее возглавить... Государству уже давно надо было... но видно не выгодно доходы с янтаря государству иметь, в карманы вороватых чиновников лучше...
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А зачем с этим бороться?покупай участок и добывай,а государство обеспечит безопасность.Почему всякие мрази типа фуксов,шуфричей и фирташей могут безнаказанно выкачивать из украинских недр газ,а нормальным людям поднять с земли янтарь запрещено.
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Вот поэтому наверно снимут мораторий с продажи земли. Но продавать ее собираются не только физическим лицам, но и юридическим. Как ты думаешь, у кого денег больше? И у кого окажутся земли с янтарем? ....Против олигархов говорите?
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земля с янтарем ни у кого не окажется. Продавать собираются земли под посев.
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нет-нет, зачем усиление законов? Тогда The Ленский не сможет устраивать показательные порки с выездом на места )) но без последствий.
Помнится он Баканову поручил за 2 недели выдать на гора громкие дела. Где они?
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Да все уже забыли, но плебс доволен, остались приятные эмоции, шоу..,
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К главе МВД претензий нет - все! Вопросов больше нет. Главы областей, областные силовики и лесники просто назначены стрелочниками, им отдуваться. И поверьте, это так
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для решения проблемы надо п3дить местных халявщиков познавших вкус наживы (местных жителей), запасаюсь попкорном как популист зеля будет это делать, он же за нарід типа всегда печется
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то есть, это законодательство не давало полиции прийти туда где среди бела дня копается янтарь, и арестовать преступников?
Интересно бы у Князева узнать, какая статья в Криминальном Кодексе мешала это сделать?
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Прийди с лопатой и выкопайтесь яму перед УВД, сразу среагируют, а вот в лесу не могут..,
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Нужно изменять не кодекс а подход. И не только с янтарем.
В первую очередь: "Компенсация причиненного ущерба", а потом еще и наказание!
Садить в тюрьму не обязательно, достаточно 10-кратного штрафа (от ущерба).
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Бомжу платить нечем. Судить будут бомжей)))
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Огласите сумму откатов пожалуйста, таварисч Князев.
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