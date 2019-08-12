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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (9883) санкции (7447) Таможенный кодекс (48) евробляхи (135)

 "Каникулы заканчиваются": Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г.

Владельцам "евроблях" напомнили, что с 22 августа 2019 за нарушения при ввозе автомобилей в режимах "транзит" и "временный ввоз" их ждут новые санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовый курьер".

"Таможни и Национальная полиция объединят свои усилия по соблюдению законодательства такими водителями. В частности, винницкие таможенники и полицейские во время совещания обменялись информацией и определили порядок совместных действий по этому вопросу", - говорится в сообщении.

На нарушителей будут составляться административные протоколы (предусмотренные частями 8 и 9 статьи 121 КУоАП) и протоколы о нарушении таможенных правил (по признакам статей 469, 470 и 481 Таможенного кодекса).

Отмечается, что с момента действия законов Украины № 2611-VIII и № 2612-VIII многие водители воспользовались возможностью оформить свое авто.Так, Винницкой таможней ГФС за этот период оформлено 13 934 транспортных средства. В частности, граждане легализовали 6879 автомобилей, от чего в бюджет поступило 418 млн гривен.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 г. введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почему люди узнают о размере пошлины на границе? - Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142463
 
   
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Ии закон при пєті прийняли...
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не заважай боту кидати гівно на вентилятор))
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Зеленский про евробляхи. В.Зеленский о доступной растаможке автомобилей :
https://www.youtube.com/watch?v=g-qtGJxlwXA
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Зебелятко, а чому ж "всемогущий" ЗЕбіл не відмінив його? - адже йому закони не писані... Во скільки законів пороха відмінив (силку не даю, сам знайдеш) - правельно! вас в стойло потрібно заганяти, нефіг машинами кататися!
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За то за день до парламентських виборів пісюніст вносив "законопроект" про покращення для ївробляхєрів і вони радісно кувікали. "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 5770
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Ви нормальний? Голова не пече?
Ви думали, що пєтьо рада скасує за поданням Зеленського пєтьо закон?)
Про позицію Зе з цього питання ми дізнаємось на перших пленарних засіданнях...
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так у меня знакомые евробляхеры за зебобу голосовали - уверенны были,что тот им все отменит "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 7466реально прям праздник какой то
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Тобто мали голосувати за пєтю який їм закони 8487 і 8488 придумав і підписав?)
Що твориться з людьми??? Невже у нас і правда стадо....
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в мене теж пару знайомих за нього віддали голоси і вони теж мають бляхи..... совпаденіє - ні недумаю!
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Зу 8487 і 8488 прийняті більшістю пєті підписані пєтьою, а ви фотки Зе скидаєте...
Гебельс нервово курить...
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До чого тут Зєля?
Закон добре обмізкований - стимулює привозити нові автівки або до п'яти років. Тридцяти літній мотлох теж можна привезти, але за дорого.
Ну і понад десять мільярдів гривень податку також стимулюють державу ні чого не змінювати в цьому законі.
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Закон не просто хороший, он - нужный. Но это Зеля с Данилюком перед выборами играли в тупой популизм с его отменой. Лохи поверили.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал законы 8487 и 8488 о "евробляхах", которые предусматривают уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на иностранной регистрации, а также штрафы за нарушение срока пребывания авто в режиме транзита
....
пєтьо тролі... ви варті свого господаря ...
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сделайте доступную растаможку авто как в прибалтике. сколько можна людей ошкуривать-2000-3000 уе за оформление ! одну авто себе другую для дяди оплачиваем где еще люди ездят на газахвазах и прочем говне. мы же европа или придаток совка с совковым доступным автопромом
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Вы что,статью не прочитали?Там же от зеленских почти дословно написано "Хрен вам!"
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куда бы бляхеры не пошли протестовать, везде зеля, разрыв шаблона
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Запрацює нова Рада, це гівно скасують у перші ж дні...
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Зелебоби такі мрійники. А, ні, вони просто тупі...
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мало того, всех бляхеров наградят, $4000 и бесплатная путевка в трускавец
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Долго Украина будет выхаркивать пэтькины рэформы, ой как долго
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так чего ваш царь батюшка зе штрафы не отменил? "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 3260
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Потому, шо ты долбодятел😀
Ты тупое пэбыдло на зарплате😀
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так петя снизил растаможку и отсрочку сделал
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Реально *************... и арабам-студиотам сообщите, дескать, холас, араби садыки, ракам маф моуджюд, саяра му рох...бо дрифтеры перепутали свои пустыни с верблюдами и харьковские улочки...
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а где забастовки евробляхеров? или теперь норм стало - даже учителя по 4к получают
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Надо трошки подождать, сейчас евробляхуяхеры как взбунтуются, что всем чертям будет тошно. Ну, а папизже будут евробляхи жечь. Главное, чтоб не Порох же.
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А что растаможки по 200 баксов не будет? Зебилы ведь так свято верили в это "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 8145
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ну чта зебляхері прольом пєрвую кровушку на брущаточку за правоє дєло за свойо радноє "Канікули закінчуються": Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року - Цензор.НЕТ 4317 пусть сабаковские пси откроют счьот
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