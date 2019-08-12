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 "Укрзализныця" намерена запустить поезд Киев-Берлин в 2020 году, - Кравцов

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует в 2020 году вернуть поезд Киев-Берлин.

Об этом сообщил врио главы перевозчика Евгений Кравцов в интервью агентству "УНИАН", передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится со следующего года", - сказал он.

Кравцов также отметил, что "Укрзализныця" в прошлом году перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году. Поскольку есть спрос со стороны пассажиров, превозчик планирует и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вода с потолка льется как из ведра. В вагоне воды по косточки. По билетам это наши места", - пассажиры пожаловались на "дождь" в поезде "Николаев-Москва". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142462
 
 
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І що, він складе конкуренцію німецькому Фліксбусу?
Уявіть, Фліксбув везе з Мілана у Верону за 8 євро, а якщо бронюватися за пів року то і за 5, а квиток на італійську електричку 13 євро!
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до чого тут Фликсбас? По українським дорогам, з багатогодинним проходженням кордону, на таку відстань, будь який бус буде недоречний. Райнер вже вирішив усі проблеми. Потяг потрібен хіба тим хто боїться літати
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"Укрзализныця" намерена запустить поезд Киев-Берлин в 2020 году, - Кравцов



меркиль приняла новый закон - разрешила 1 миллиону украрбайтеров ехеть на работу в немецию официально.

а вот и поезд подоспелллл!!!

давайте на луну стройте поезд.
актуально.

ахаха





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девиз укрзалізниці - все для настоящих мазохистов
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надеюсь, не тот, в котором в вагоне льет ведрами вода (Николаев-Москва). Перед Россией опозорились, давайте еще и в Европе. Мало ржут с Украины в мире? Купите новые вагоны, коль дерете три шкуры за проезд, а потом запускайте составы. На нынешних вагонах только трупы возить - им уже ничего не страшно....ну и народ, блин....
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У 2020 році при такій політиці буде ліквідована Асоціація з ЄС і необхідно буде чекати 3 місяці на отримання візи. Всім причетним до репресій візи не будуть давати.
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нє понял а ми уже нє хфашиськая хунта а че так поздно ?
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Сомневаюсь что при всех этих лоукостерах это выгодно
Ещё и на границе стоять пока переобувают из-за колеи
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Так він був раніше я ним їздив до Берліну коли навчався.. А де він дівся?
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