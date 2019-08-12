 "Укрзализныця" намерена запустить поезд Киев-Берлин в 2020 году, - Кравцов

Об этом сообщил врио главы перевозчика Евгений Кравцов в интервью агентству "УНИАН", передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится со следующего года", - сказал он.
Кравцов также отметил, что "Укрзализныця" в прошлом году перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году. Поскольку есть спрос со стороны пассажиров, превозчик планирует и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение.
Уявіть, Фліксбув везе з Мілана у Верону за 8 євро, а якщо бронюватися за пів року то і за 5, а квиток на італійську електричку 13 євро!
меркиль приняла новый закон - разрешила 1 миллиону украрбайтеров ехеть на работу в немецию официально.
а вот и поезд подоспелллл!!!
давайте на луну стройте поезд.
актуально.
ахаха
Ещё и на границе стоять пока переобувают из-за колеи