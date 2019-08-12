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 Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство. ДОКУМЕНТ

В деле виновников смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова наметился новый поворот.

Это следует из сообщения журналистки Татьяна Доцяк, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ранее специалисты заявляли, что для установления того, была ли Зайцева в состоянии вызванном употреблением наркотических средств, им нужно знать количество опиатов.

"Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые из двух раз не смогли определить находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба", – написала она.

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Журналистка рассказала, что представитель потерпевших Лариса Матвеева будет инициировать против них уголовное производство, основой которого станет заключение психиатра-нарколога Бориса Михайлова.

"Он изучил документы дела и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не нужно знать количество опиатов – достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ в Украине не существует", – подчеркнула Доцяк.

По ее словам, позиция Матвеевой заключается в том, что эксперты должны быть уволены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно – понести уголовную ответственность.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство 01
Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство 02
Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство 03
Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство 04
Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство 05
Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство 06

Источник: https://censor.net.ua/n3142457
 
 
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Зайцева с Дроновым так потихоньку весь срок там и просидят.
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Да... гадюка савченко с новым лицом пришла и подсуетилась... этим октябрем уже 4 года зайка отмантулит при 2 фактических...
Так уже и забывать стали. Смотрю, на желто-красный скорость прибавляют, а на красно-желтый стартуют... такое впечатление, шо у 70% водил хронический понос, и вода в жопе не держится...но это в Харькове... как там в других местах, мне неизвестно... хотя нет.. недавно проезжал Запорожье, Шевченковский, по Чаривной, так я, как нормальный шОфер, на долгом желтом зеленого дожидался, а сзади умные запорожане давай свистеть в клаксоны... не всех больных диарея покосила...
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правильно! нах такие эксперты на воле нужны?
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" Смертельное ДТП в Харькове: Защита потерпевших будет инициировать производство против экспертов, которые не смогли установить была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения "

Хотите результата ? Будь ласка . Надо наступить кованым сапогом на горло этим икспердам и тогда дело наладится . В Украине ничего по другому работать не будет , только сапогом на горлянку , таковы текущие реалии .
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Так наступайте, ****... можете еще кованными яйцами по роялю... надо, надо, надо... ты не заметил? Ты сам стал великим х-пердом... надо...трускавецкий риксос, поди, окончил?
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по любому...за подделку экспертиз сильно хитрож*пым экспердам надо бы врезать...
сможет ли это повлиять на срок? думаю что разве что на апелляцию Дронова, ну чтоб чуть-чуть скостили.... а для зайцевой...навряд ли что-то добавят...там же вроде по-максимуму обоим?
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Так завертілося що забули що судять не за опіати, а за вбивство людей... Скоро посадять експертів, а Зайцеву виправдають..
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Зайцева должна сидеть за проезд на красный и за превышение скорости, потому что это повлекло гибель людей.
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для меня загадка, как у нас вообще осуществляется судопроизводство, любое звено в этой цепочке может быть слабым или вовсе отсутствовать..., следователь не расследует, эксперты не проводят экспертизу, обвинители не строят доказательную базу, судьи не судят, хорошо работают только адвокаты, большинство за хорошие деньги, редко - по совести...
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Кодеин с анальгином - это вообще смешно; его при простуде в СССР выписывали.
А вот фенобарбитал - уже серьёзнее. Вопрос в дозе.
Речь о другом. Морфий, герыч, кокс - в крови нашли ?
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если начнут раскручивать этих "экспертов" то какая то тварь полюбому запоет - мне угрожали дали денег и т.д. и самое интересное по закону ГЫроя Нади опиатная ***** уже отсидела 6 лет , я думаю через годик будет опять летать по Харькову.
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Наверное, за время этого вялотекущего расследования у Зайцевой произойдут необходимые для неё мутации - из зайчика пока что пушистого она просто превратится в кенгуру, который так же красиво и изящно упрыгает в неизвестном направлении. Браво, следователи и иже с ними!
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