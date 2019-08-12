 Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство. ДОКУМЕНТ

Это следует из сообщения журналистки Татьяна Доцяк, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что ранее специалисты заявляли, что для установления того, была ли Зайцева в состоянии вызванном употреблением наркотических средств, им нужно знать количество опиатов.
"Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые из двух раз не смогли определить находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба", – написала она.
Журналистка рассказала, что представитель потерпевших Лариса Матвеева будет инициировать против них уголовное производство, основой которого станет заключение психиатра-нарколога Бориса Михайлова.
"Он изучил документы дела и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не нужно знать количество опиатов – достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ в Украине не существует", – подчеркнула Доцяк.
По ее словам, позиция Матвеевой заключается в том, что эксперты должны быть уволены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно – понести уголовную ответственность.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
Так уже и забывать стали. Смотрю, на желто-красный скорость прибавляют, а на красно-желтый стартуют... такое впечатление, шо у 70% водил хронический понос, и вода в жопе не держится...но это в Харькове... как там в других местах, мне неизвестно... хотя нет.. недавно проезжал Запорожье, Шевченковский, по Чаривной, так я, как нормальный шОфер, на долгом желтом зеленого дожидался, а сзади умные запорожане давай свистеть в клаксоны... не всех больных диарея покосила...
Хотите результата ? Будь ласка . Надо наступить кованым сапогом на горло этим икспердам и тогда дело наладится . В Украине ничего по другому работать не будет , только сапогом на горлянку , таковы текущие реалии .
сможет ли это повлиять на срок? думаю что разве что на апелляцию Дронова, ну чтоб чуть-чуть скостили.... а для зайцевой...навряд ли что-то добавят...там же вроде по-максимуму обоим?
А вот фенобарбитал - уже серьёзнее. Вопрос в дозе.
Речь о другом. Морфий, герыч, кокс - в крови нашли ?