 Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С 2016 по 2018 год при финансовой поддержке правительств США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии, Европейского Союза и Чехии группы разминирования HALO Trast завершили очистку от взрывоопасных предметов 11 участков в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области общей площадью 66 гектаров, что эквивалентно 92 футбольным полям. Группа внешнего контроля качества от Каменец-Подольского Центра разминирования Вооруженных Сил Украины провела инспектирование этих участков для подтверждения их соответствия нормам международных и национальных стандартов противоминной деятельности", - сказано в сообщении.

8 августа неправительственной организацией HALO Trast в Станице Луганской при участии председателя Луганской областной государственной администрации и представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, была осуществлена ​​передача 11 разминированных участков представителям местных органов власти.

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В результате конфликта, население на Востоке Украины не просто сталкивается с угрозой травм, вызванных минами и другими взрывоопасными предметами, жители также потеряли доступ к своей земле, которая могла использоваться для сельского хозяйства, развития инфраструктуры. Поэтому разминирование земель, не только способствует повышению уровня безопасности, но и восстанавливает возможности для восстановления мирной жизни, возвращая землю к использованию по назначению", - сказано в сообщении.







Фото: пресс-служба Минобороны