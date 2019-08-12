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Все про:Минобороны (5871) разминирование (295)

 Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине

Во исполнение плана гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2019 г., утвержденного министром обороны Украины, под общей координацией Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины продолжается очистка земель, загрязненных вследствие вооруженной агрессии РФ взрывоопасными предметами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С 2016 по 2018 год при финансовой поддержке правительств США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии, Европейского Союза и Чехии группы разминирования HALO Trast завершили очистку от взрывоопасных предметов 11 участков в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области общей площадью 66 гектаров, что эквивалентно 92 футбольным полям. Группа внешнего контроля качества от Каменец-Подольского Центра разминирования Вооруженных Сил Украины провела инспектирование этих участков для подтверждения их соответствия нормам международных и национальных стандартов противоминной деятельности", - сказано в сообщении.

Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине 01

8 августа неправительственной организацией HALO Trast в Станице Луганской при участии председателя Луганской областной государственной администрации и представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, была осуществлена ​​передача 11 разминированных участков представителям местных органов власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста возле Станицы Луганской, - ОБСЕ

Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине 02

В результате конфликта, население на Востоке Украины не просто сталкивается с угрозой травм, вызванных минами и другими взрывоопасными предметами, жители также потеряли доступ к своей земле, которая могла использоваться для сельского хозяйства, развития инфраструктуры. Поэтому разминирование земель, не только способствует повышению уровня безопасности, но и восстанавливает возможности для восстановления мирной жизни, возвращая землю к использованию по назначению", - сказано в сообщении.

Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине 03
Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине 04
Первая официальная передача территорий, разминированных международной организацией, состоялась на Луганщине 05
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3142454
 
 
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2 года и 66 гектаров..., а сколько еще осталось этих "футбольных полей"..., будьте прокляты, оккупанты!
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На раисє всі просто в захваті! Це майже як сралін розмінував і роззброїв укріпрайони на західному кордоні в травні-червні 1941-го.
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Багато тексту, написали би просто "Станицю передали сепарам".
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неа там нг стоит из кадровиков которые в 2014- 15 м воевали
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сколько народу погибло при разминироании ентом??

ахметка заплатил за разминирование??
с прибылей от ротердама +++??

конченые дебилы, теперь вас будут мочить еще и с тыла.

живые щиты из данецкого быдла весной 2014 и засады с опорвещением от местных
ничего не научили укрармию.

но главное - енто хохот в данецком инете - тупые хахлы дохнут,
шоб в данецк было проще возить гуманитарку.

ахахаха
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То есть разминирование прошло только с украинской стороны?
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яка гарна дівчинка на останньому фото...така серьйозна... ділова... ))))
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