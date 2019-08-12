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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:СМИ (3208) цензура (1139) Слуга народа (221) Корниенко (15)

 "Речь идет о выдерживании определенных рамок для журналистов", - Корниенко о предложении принять закон о правилах работы СМИ в условиях войны

Закон о правилах работы СМИ в условиях гибридной войны на Донбассе, который предложил один из депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Швец, нужен для выдерживания определенных рамок для журналистов.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы", - отметил Корниенко.

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"Я разделяю идею, что Украине надо усилиться информационно в этой войне, потому что информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал. Поэтому у нас сейчас назревает концепция реформирования этой сферы, возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой. У нас будет единый гуманитарный комитет, и мы хотим, чтобы туда также вошла информационная политика, комитет свободы слова останется отдельно как раз для того, чтобы не ограничивали свободу слова", - объяснил Корниенко.

"Есть много способов. Один из способов уже предложил Кирилл Тимошенко (заместитель главы Офиса президента. — Ред.) – это создавать свой информационный продукт на русском языке, который будет транслироваться на оккупированных территориях и весь мир. Но это больше стратегия нападения. А война – это также защита. Еще один из путей заключается в защите себя – выстраивании каких-то рамок, рамок относительно концентрации телеканалов, чем будет как раз заниматься гуманитарный комитет, рамок относительно структурирования подачи информации о войне, о чем как раз говорит Сергей. Это для того, чтобы мы находились в едином понимании и больше могли защитить себя как страну от внешних медиа-манипуляций", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что поэтому сейчас назревает концепция реформирования этой сферы. "Возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой, - уточнил Корниенко, добавив. - Мы надеемся, что будет структурная реформа. Мы уже говорили о том, что надо уменьшить количество министерств. Возможно, будет такое гуманитарное "супер-министерство", которое будет включать несколько министерств".

Источник: https://censor.net.ua/n3142446
 
   
 Топ комментарии
 
Ввести цензуру и славить царя.
Вы чего то другого ожидали от тоталитарного государства?
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И шо бы было если бы это сказал Порох??? Всю канез!!! Дермократию зажимают, свобода слова!!! Журнашлюшки от анала Г+Г уже бы кипятком писали! Мосейчук в эхфире бы кончала!!!
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Процесс пошёл :Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция / ОП инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины.
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Наши зебилы, на пути в совок (Северную Корею?), пытаются обогнать кацапстан.
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Не знаю, как ограничения для СМИ, а вот ограничения для порохоботов и троллей минстеця просто необходимы. Очевидно, что они за деньги Порро, целенаправленно развернули кампанию против действующего президента и его команды. Мафия - она такая.
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бггг. скоро "не всех дурных война убила" станет актуальной присказкой.
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Вам треба було це вимагати тоді, коли ви кидали лайном у Порошенка. Тепер вас ніхто не буде слухати.
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Цікава інформація щодо візиту Вови Термрса на Фанар.
Мова йшла про визнання рівності між УПЦ України і і РПЦ, а не про екологію.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2478720179037325&set=a.1495947603981259&type=3&eid=ARAhqxJ4ANdUmHM6qRvO2OV7whCJZA2xKc5a8PRKA4B6dLfdmzKyIo76T87E8mkadoOLMat5kNUDuFlG
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От чому був непідписаний екологічний договір!
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какійє окупанти??? пріЗЄдєнт сказал та сторона
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Какие ополченцы!? Презедент сказал - повстанцы...
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О, порохоботня ГРУДЬЮ ВСТАЛА в защиту мертвечуковских СМИ и подобных им прокацапленных журнашлюх в Украине! Как это показательно! Браво! "Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни - Цензор.НЕТ 1119
Теперь даже сомнений не возникает в том, что передача мертвечуку украинских СМИ и отсутствие/не принятие (за 5 ЛЕТ!!!) законов, запрещающих это делать, как и поход мертвечука во власть- не случайность, а продуманная диверсия против Украины, одним из архитекторов которой был барыга-мародер-ахент Лотита!
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Может ты не только в сказочную Лолиту, но и в Деда Мороза веришь?
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Неплохо бы медведчуковские каналы отправить за поребрик
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Почему когда к власти приходит малоросская нечисть всегда им нужно журналистов в какие то рамки впихнуть, а 5 лет без рамок сколько ЗЕповстанец гадости на Порошенко вылил?
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а скільки гадості вилив Порошенко на всю країну?
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Смотря где...в воспаленных мощнах зрадоботни...нене перекрасившияся в щеленый цвет...много...в реалиях...мало...
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А може почати з того що, перестанете використовувати термін "гібридна війна"? Тоді не буде і "гібридної оборони", коли тут боронимо Україну, а тут розвиваємо відносини з окупантом.
Якщо, є агресор, який напав на Україну то, може почнете судити не тільки тих, хто співпрацює з агресором, а і тих, хто шкодить обороноздатності країни? Реально судити, а не відмазувати від відповідальності.
Якщо інформаційна складова війни настільки важлива то, може розберетеся куди пішли мільярди виділені Стецю?
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он чьо, в Слуге народа и уже в опозиции к Слуге народа? )) Если Зе сказал "та сторона" значит никак не оккупационная власть ))
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Правильно, оставить только Г+Г , славить маленького ЗЕсцарика"Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни - Цензор.НЕТ 2705
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