 Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов ", - сказал Порошенко.
Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".
"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.
Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.
"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - заявил Порошенко.
По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.
"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".
По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".
Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
Порошенко назначил директором ГБР Трубу - iPress.ua
пэпа со стэцьком на стороне *****!
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.
Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
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