 Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - заявил Порошенко.

По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.

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"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".

Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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