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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17728) Портнов (425) рейдерство (820) Прямой_канал (8)

 Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов инициировал попытку рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Об этом сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - заявил Порошенко.

По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба

"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".

Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142441
 
   
 Топ комментарии
 
А с тех самых пор,как дебилы выбрали управлять государством зебилов.
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ЗЕлепузили еще новость с полиграфом не переварили... Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2493
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Порошенко винен в тому що потурав корупціонерам, відвертим зрадникам України, і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок, волошиних порнових.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. А коли вже Зе візьметься за зрадників і грабіжників України типу Портнова? Чи на нього табу? А Хто обслуговував злочину владу Яника,? А Хто разом з ним розкрадав Україну? А Хто поправ Конституцію і зека зробив царем? А Хто підготував репресивні закони 16 січня і впроваджував їх ? А Хто погрожував майданівцям розстрілами? А Хто сьогодні погрожує захисникам України репресіями? Можна продовжити. Тільки за це тебе треба не судити а просто закопати. І закопаємо. Прийде час. Ваші соратники по крадіжках Порох і Луцик пожалів вас зрадників а ми не пожаліємо. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву і змете цю погань з України.
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Тут справа не в Пороху а тому що зроблять нинішні більшовики ,Слуги Московії з Україною і українцями ? . Ось в чому проблема . Капітуляцію ми бачим , так званий "мир будь-якою ціною" , розпродаж всього і вся окупанту не за горами. Стрічки новин доречі вже йдуть з реченнями - з боку ЗСУ -один загиблий , один поранений , з боку сепаратистів 8 обстрілів. Дзвінок до хана Московії з закликом вплинути на колаборантів , означає одне - окупанта немає є внутрішній конфлікт. Ось де проблема .
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Труба внештатный сотрудник ФСБ. Вот ГБР и будет выполнять руками дурны...х хо..в заказ кацап...в и жи..в про..кацап..ских на разрушение всего украинского в Украине. Поздравляю 73%.
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А носити рожеві окуляри 8%-і(не бачити,як грабували банки,та депортували опозицію) породротам не надоїло?
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Для путіна -кадри рєшают всьо.Тобто йому потрібен СВІЙ кадр на посту прем'єра,який вирішуватиме всьо.Медведчук.Це ще видно з 2004,а в 2013р путін хотів замість азарова поставити медведчука.Хто дасть серйозний опір путіну,ЗЄ у ВР? Порошенко.Так як всі інші політики належать каламойскаму і путіну .Тому портнова озадачили розправитись,дискредитувати Порошенка,прибрати його з політики.
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шо-шо сделать, дискредитировать порошенко? аха-ха-ха
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Поросяку в клітці мають возити по місту,аби 73% народу на нього плювали,проклинаючи до сьомого коліна за 13 тисяч жертв,котрі вони з путлером понищили заради грошей та влади.
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портнОв вместе с зелеНой падалью скоро будет на ростове.дело времени
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У тебя картинка не правильная. Это ваЗЕлина с богданом пошлют на хной, когда просится начнут. Вы ЗЕбилы пойдёте воевать за ваЗЕлина? Нет. Вы даже за свою семью воевать не пойдёте.
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А вы заметили идеологию сепароф соевых*** (на деле это ольгинские парашефилы) - они орут не *Мариуполь*, но жданАФ**! Они орут, что Донбасс уже весь серапский. А кто против, тот *не украинец*.
пэпа со стэцьком на стороне *****!
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как обычно текст не вполне связный. профессионально воняешь, кацапа. Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3085
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говно не нужно вынюхивать - смердит на километр. держи талончик, убогий.
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СБУ! АУ! ЧОМУ портнов і досі не в буцигарні за зраду і розстріл Майдану?!
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Осел на троні

Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.

Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
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"«Группа Портнова» сложилась в Раде еще в 2006-2008 г.г. и объединила четырех нардепов-юристов из БЮТ: самого Портнова, Валерия Писаренко, а также Святослава Олейника и Владимира Пилипенко. Впервые СМИ заговорили о ней осенью 2008 года, когда они с помощью суда заблокировали указ президента Ющенко о роспуске парламента, тем самым спасая правительство Тимошенко. Так же СМИ сообщали, что это именно «группа Портнова» разрабатывала юридическую базу войны между Тимошенко и «РосУкрЭнерго» Фирташа, в ходе которой у последнего арестовали 11 миллиардов кубометров газа. Но вот о чем не говорили СМИ, так это о том, что перебежавший на службу к Януковичу Портнов приложил руку к возвращению этого газа Фирташу (что причинило убытки державе) и посадке Тимошенко в тюрьму
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/303962-pisarenko_valerij_maljchik_gubskogo_partner_portnova_brelok_kernesa._chastj_2
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кому нужна эта помойка в виде прямого, да еще и с зарплатами ведущих типа оленя гавнапольского и вересня в 50 косарей в месяц? дешевле новый канал создать и раскрутить
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