 Организатору "референдума" в Луганской области дали 5 лет условно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве, начатом по материалам управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, в отношении гражданина Украины по факту совершения уголовного преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.

Прокурор доказал, что в мае 2014 года житель пгт Камышеваха Попаснянского района предоставил добровольное согласие на назначение себя "председателем избирательной комиссии" по организации и проведению так называемого референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР"" на территории населенного пункта.

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Согласно отведенной ему роли в псевдореферендуме, мужчина координировал работу "членов комиссии" и предоставлял им указания, консультировал местных жителей, предоставлял информацию в районную "избирательную комиссию" о ходе проведения "голосования" и количество проголосовавших, а также занимался решением других организационных вопросов о проведении "волеизъявления" на указанном "избирательном участке".

По завершении незаконного "референдума", мужчина вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, доставил подсчитаные "бюллетени" и "протокол" в так называемую Центральную избирательную комиссию в г. Попасная.

Поскольку во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Попаснянский районный суд Луганской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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