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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4149) прокуратура (3596) референдум (1234) Донбасс (19134)

 Организатору "референдума" в Луганской области дали 5 лет условно

Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение организатору незаконного "референдума" 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве, начатом по материалам управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, в отношении гражданина Украины по факту совершения уголовного преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.

Прокурор доказал, что в мае 2014 года житель пгт Камышеваха Попаснянского района предоставил добровольное согласие на назначение себя "председателем избирательной комиссии" по организации и проведению так называемого референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР"" на территории населенного пункта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин

Согласно отведенной ему роли в псевдореферендуме, мужчина координировал работу "членов комиссии" и предоставлял им указания, консультировал местных жителей, предоставлял информацию в районную "избирательную комиссию" о ходе проведения "голосования" и количество проголосовавших, а также занимался решением других организационных вопросов о проведении "волеизъявления" на указанном "избирательном участке".

По завершении незаконного "референдума", мужчина вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, доставил подсчитаные "бюллетени" и "протокол" в так называемую Центральную избирательную комиссию в г. Попасная.

Поскольку во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Попаснянский районный суд Луганской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142438
 
 
 Топ комментарии
 
Ну правильно. Сепаратизм -это ж не преступление, более того, их, с..ка "ждут дома"...
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Если кто не в курсе, в США за подобный "референдум" максимальное предусмотренное наказание - смертная казнь.
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Клоун и сваты это приговор, а это уже послдествия приговора.
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а разве не потужна судова рэхворма от головсвина соевого и уйма пидоров-свиноботов, срущих где только можно?
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угу...на слідуючих виборах у Верховну Раду--як жертва режиму
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а что было при Порохе?
вертолеты?
и организатор ОРДЛО друг Пороха?
три года не мог посадить сидельца из Старобельска или эту ********* сучку из Славянска?
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ага при порохе вообще них..я не было
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может еще один помогать проводить страну разваливать((((((((((
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сепар зеле лучший друг и ополченец, он им мосты строит, амнистию и условку
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Сначала сажали, сейчас условно, потом клоун амнистирует, а потом их сделают жертвами политических репрессий и назначат досрочные пенсии и стипендии, приравняют к участникам боевых действий.
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Прокуратура и суды - это петино наследие. Ты не передергивай и не считай вокруг себя всех идиотами. Это ты идиот.
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Как раз наоборот идиот ты и тебе подобные слизняки. Суды и прокуратура переобулись под наркомана, потому что в Украине полным ходом идет возврат к коррупции. При Порохе подонков сажали и суды знали, что за такие решения их вытурят из судов. Это при наркомане сепары все повылазили из нор и вернулись из-за границы.
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иди ты на пуй. А по дороге послушай АС/DC
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Не нужно незнакомым людям предлагать свои любимые места. Не все же ******.
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а ну в студию список приговоров сепарам при петре )
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Штепу ще в 2017 відпустили під домашній арешт. Так справа і заглохла.
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там и менты в роисю сбежавшие и сепары отпущеные и ни одного приговора лнрднрастам ,зато масса добровольцев и зсуушников по тюрьмам , а гандоны продолжают петь говну осаны
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Набери в поиске - "суд над сепаратистом"
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Ну вот и не удивляйтесь почему Украина разваливается. Преступность здесь ненаказуема.
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Ну правильно. Сепаратизм -это ж не преступление, более того, их, с..ка "ждут дома"...
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Ну не сажать же такого ценного екземпляра, зе ему счас быстренько сладкое место предоставит
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Если кто не в курсе, в США за подобный "референдум" максимальное предусмотренное наказание - смертная казнь.
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Ну, це ж не добровольці та захистники України. Дивно що, взагалі справа дійшла до суду.
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Позорище скотское! И как это сопоставить с приговором торнадовцам??? Судью и прокуроров - на карандаш!
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Какая нежная к сепарам у нас прокурватура и ворье судейское. У кацапов за Украинский язык животы вспарывают, а тут нежности какие.
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"Прокуратура Луганской области вынесла приговор"... Редакторы выдают))) Прям как в фантазиях зебилов)))
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Судье -за такой приговор 5 лет без права переписки.
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