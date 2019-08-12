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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (713) Зеленский (2454) лес (417) увольнение (1641)

 Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского "не полезным государству" и заставил написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом он заявил во время совещания с участием руководства Житомирской области 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Зеленский заявил, что по его данным, Куринский один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

"Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?", - спросил Зеленский.

Куринский спросил: "Когда надо?" На что президент ответил: "Надо 5 лет тому назад. Поэтому, если можно, завтра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3142437
 
   
 Топ комментарии
 
Это тупой популизм расчитан на дебилов. Этому телу кто-нибудь расскажет основы менеджмента и корпоративного управления? Или он так всей страной будет пытаться управлять в ручном режиме. У нас на ж.д. вокзале сантехники плохо работают. Подскажите Зеле, пусть приедет и уволит несчастных.
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Одесские таможенники "уволенные" Зелей работают себе и дальше, как ни в чем не бывало, закарпатские тоже. Так-же будет и здесь. Есть такая странная штука, как КЗОТ и законы. Он не просто восстановится, а еще и сдерет нехилую компенсацию за нарушение его прав.
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Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - Цензор.НЕТ 6083 хавают...- на них это и рассчитано...

Стиль грозного Пана-Царя.....- холопам нравится.., когда мелкого пана, крупный Пан унижает...
Легче им холопам от этого....
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галимый популизм типа лукашенко 1995года ума на реформы нету только дишевые шоу
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шоу... а вечером... в одном закрытом кабаке.... вместе поржут
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Після рейдів кварталу по Україні судді радісно труть долоні, треба в бюджет на наступний рік вводити плату за незаконне звільнення сотен людей.
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так через суду поновлется) а лохі хай далі хавають Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 8564
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"Поновляться" с отметкой "уволен за служебное несоответствие".
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Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?" - ещё бы куда-то убрать Ахметова, Коломойского, Пинчука и других таких же. От них не то, что никакой пользы государству, а они всю свою сознательную жизнь только вредят государству и будут заниматься вредительством пока на умрут.
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Зе-интеллектуал

Понимаете, проблема ж ведь даже не в том, что к власти дорвались малограмотные кухарки и лакеи. Проблема в том, что даже случайно затесавшиеся среди записной челяди интеллектуалы и профессионалы - форменные, калиброванные, отборнейшие эталоннейшие идиоты.

Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 5359

Из интервью Богдана Яременко.

Зеленский, грит, высококлассный менеджер. Это вот этот вот его неоднократно продемонстрированный "быдло-чайка-менеджмент" - высокий класс? Прилетел, наорал, насрал, улетел?

Он, грит, имеет опыт экономической деятельности за рубежом. Это, я так понимаю, корпоративы на московских дачах - опыт экономической деятельности за рубежом?

Он, грит, понимает, как работает креативная экономика. Это он когда понял? Когда крепкую связь между "хорошо ******* по рояльке постучал - больше купюр в трусиках обнаружил" экспериментальным путем вывел?

И понимаете, ведь это интеллектуал говорит, ведь остальные тела в сервант-партии - они ж еще тупее! У них там говорящий бобёр в партии есть, понимаете?

Галя, Галя, горе-горе ©

Алла Комарова
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ШОК Зеленский «разберется с бурштиновой мафией» так же, как «разобрался с Закарпатской таможней» и «астанавил вайну» Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
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Приснился Ад мне. Бес верховный
К чертям-истопникам пришел:
- Эй, ты! Стащи сухих поленьев!
- Вот ты! достань большой котел!

Вослед приснилась Украина:
Пшеница, вишни - Божий рай!
И ПреЗЕдент: "Смотри, мужчина,
Дороги в ямах. Денег дай!"
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Яку другую работу ?! Та його садити треба... Клоун, нє гані!
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Цирк поїхав,ЗЄлупенський залишився.І бидлопіпл поки що продовжує хавати.
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Тот спокойно крал пять лет? и тут опа просто уволиться... почему не арестовать и влепить реальный срок...
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а есть хоть какие то доказательства того что он крал? или только твои фантазии?
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так у нього не має і доказів що завтра щось зміниться... Їм докази не потрібні, їм ШОУ потрібне.
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Конечно он не крал. Это абсолютно честный человек. Стоял за Порошенко. Так, соевый?
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ну если он крал где доказательства? или вам зелибобам это не надо? если работал при Порохе по умолчанию вор?
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Доказательства у Соевой команды на банковских счетах!
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Вообще-то это конфиденциальная!
Ты про свои счета сильно афишируешь??? Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 2867
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ну тогда чего про счета пишешь если ты о них не знаешь ничего?
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Можна звісно і в суд. Років 5 будуть щось розглядувати, досліджувати, поки влада знову не поміняється, а чиновник буде ці всі 5 років сидіти і красти.
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И у порохоботов запылало ниже поясницы. Как так на святое покусились. При порошенко такого не було! Де же мы будемо харчуваться?
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ну а вас зелибобов не заполыхает, вы с удовольствием хаваете всю эту дичь, которая рассчитана на безмозглых дегенератов
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Ну вот очередной порохобот. В его представлении защита экологии Украины -- это расчёт на безмозглых дегенератов. И о чём с ним говорить?
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какая защита экологии? о чем ты? зе поставил своего человека для для контроля, а то бабки мимо проходят, как там дела на таможнях? После назначений зе поток котрабанды прекратился? Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 8302
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Мы посмотрим что будет с незаконной добычей янтаря и разрушением экологии. Если всё это продолжится -- мы начнём мочить Зеленского.

Абгемахт?
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Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 7601

ты действительно веришь что после его назначений что то поменяется? Это все показуха
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это у кремлевских от радости , что зеля ********** у нас и сдает Украину полным ходом, пердак радостно полыхает бенгальскими огнями. При чем тут Порох? Вы точно дебильнутые, так его боитесь, что он скоро снесет вашего вазелина, что к месту и не к месту срете.
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Восемь (8) процентов кого-то снесут? Очнись, твой Порошенко слил по всем фронтам. Может и сядет скоро.
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Я ще не став начальником Житомирського облдержадміністрації...
Де вони беруть цих аматорів?
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Бурштин де? В лісі.Значить винен лєснік.Всьо.Дєло розкрито
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якщо лісник не в долі то, мав би поставити на вуха і мєнтів і СБУ.
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А те шо бурштинники лісову охорону (яка не має права навіть затримувати) пи-дять, а мусора на виклики тупо не приїжджають,ну то такоє)
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может нужно совместить должности Президента Украины и Главы Госагентства лесных ресурсов...пусть ЗЕбыл летает на вертолете и увольняет лесников по всей Украине.

а реальные пацанчики Коломойского будут в это время рулить страной
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У ЗЕизбирателей скоро начнет осыпаться лапша с ушей. На кого расчитаны такие реверансы преЗЕдента, это его полномочия отправлять лесников в отставку? Цирк на дроті!
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Другое дело Порошенко - у того обязанности были крышевать такой бизнес. И долю малую порохоботам отстёгивать и барского плеча.
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При чем здесь Порох? Если ТОП-менеджер будет вникать в то как в каком-то цеху слесарь Николай крутит гайки, то в таком предприятии начнется полнейший бардак. Каждый должен заниматься своим делом, а так это божья роса в глаза ЗЕизбирателей, и дешевый популизм.
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Т.е. Порох крышует нелегальную добычу бурштуна и всё норм, потому что он топ-менеджер? Прикольно.
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Для тупых, он лишь заставил написать заявление об увольнении а не уволил лично.
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Кажется правление Порошенко запомнится как время повсеместной и тотальной коррупции.
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ага, при яныке никакой коррупции вот не было
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кажется, по итогам правления зеленского, порошенко будет причислен к лику святых
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Так Порошенко по-моему уже себя канонизировал и свое семейство
Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 8206
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а кто определил полезность директора лесхоза и по какому принципу с таким же успехом я могу определить полезность Зе она равна 0
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Дайте уже кто-нибудь этой зеленой шмаркле ударную дозу галаперидолу!
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Предлагаю Зелю назначить начальником отдела кадров местного лесхоза. Двойная польза: и местных работничков разгонит, и х*ром на пеньках вместо рояля сыграет.
Ему пора расти над собой и осваивать новый для себя инструмент- барабан. Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 2286
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Зеленський звільнив лісника, бо той вигнав *********** з лісу і забрав помпу, якою той хотів намити бурштин - джерело.
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Це трішки схоже на зачатки гумору. Професор Преображенський похвалив би такі успіхи.
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в далёком 1919м автор собачьего был бит за содомию после чего бежал из Киева а в 1934м был послан с хлестание по лицу тем с кого он рисовал Волоанда Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 2212 Ведь это так скказать человек не человек а животное (ц)Бартини в адрес булагакова Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 5811
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Все правильно робить Зеленський. Часу немає, 5 років пролетить швидко. Треба встигнути зробити максимум можливого, а найголовніше - повичищати мародерські авгієві конюшні Януковича-Порошенка. Бо це і в мирний час - біда, а під час війни...
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Гастер а ты что не принимаешь участие или попка жим жим ещё с 2014 с мобилизации Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 783
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Так Порох приложил все усилия, чтобы в родной стране стало невозможным заработать. Что ж на людей то пенять.
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А чому "авгієві конюшні Януковича-Порошенка"? Попередні президенти були святі і привели Україну до єкономічного процвітання?
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Практично кожний адекватний житель рівненщини вам скаже, що бурштинова мафія під мєнтами. Так було і 10 років тому, так і зараз. А хто в нас головний мєнт, перепрошую, полісмен? О тож. А лісник просто під роздачу попав. Звичайно, він в темі, але ж то лише пішачок. Поставлять іншого, для виду ще хоч з десяток позвільняють, але ж папіки залишаться, пілять. Шоу, звичайне дешеве шоу для зебілів.
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С удовольствием наблюдаю конвульсии свыней и околокорытных паразитов. Зеленский, продолжай!
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Поставил свои людей на козырные места.
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Ну от тепер працевлаштує ще одного єврея.
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В украинском словнику как и в польском нет слова еврей. Говори правильно или сцикотно? или забанят?
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Забанять.
Тут взагалі про євреїв пожна лише постійно озираючись. Панівна нація, одначе!
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И куда теперь пойдут деньги за незаконную добычу янтаря? Неужели государству?
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Сначала кричат почему президент не борется с коррупцией, но при каждом увольнении орут что это пиар и вообще не дело президента, он дескать должен о высоком думать.))
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а что, доказана коррупция лесника?
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Презумция это для обвиняемых в суде , а для должностных лиц достаточно однех подозрений и косвенных фактов . Таких как - полное несоотвествие зарплаты и образу жизни подозреваемого в коррупции .
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Так голова корупції в Києві, а у нього притензії до ніг. Не так, до хвоста ящірки.
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Ща лысого с ружжом туды запиндюрит))
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А не кажется ли вам, что этот, мягко говоря, не совсем психически здоровый человек, уже начинает крайне надоедать социуму?
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Маркиз:
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/12148501/12148501_original.jpg

Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 5911Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 5911

Зеленський змусив головного лісівника Житомирщини Курінського звільнитися: "Ви не корисні державі. Ви можете піти пошукати іншу роботу?" - Цензор.НЕТ 5911
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без звонка Баканову всё это выглядит неубедительно и носит налёт гедонического утилитаризма..
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Вопрос ведь не кого уволить - таких тьмя-тьмущщщщая .
Вопрос , где взять других , шобы не крали ?!

Я предлагаю методу , по которой право на подобную должность иметь может не только и не столько чел с "незапятнанной" биографией , но и лесник , на счету которого несколько пуль браконьеров . Т.е. если в тебя не стреляли браконьеры и контробандисты - какой ты "государственный муж" ?! Ты с ними заодно !
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Як тільки справа торкається схем, порохоботи починають захлинаися від власного лайна.
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Будь-ласка, відходьте від вживання термінів "порохоботи", "зеботи". На більшості "схем" мафія сидить ще з часів Кучми-Кравчука.
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там всё под ментами а кто у нас глав мент ?
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Да ладно ... Вы сурьёзно верити , что даже если и менты , то оне что-то могёт без местных властей ?!
Наивняк !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Каленым железом выжигать эту воровскую человекоплесень! Зеленский все делает верно ибо только жесткая ********* наотмашь заставит беспринципного законченного вора временно заступориться. И судя по количеству каловых масс, извергающихся из глоток воровской навозной кучи и адептов секты "Клептоманов Порошенко" в виде "комментариев" под видео, Зеленский все делает правильно вдвойне.
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ну, тебя и выжгут.
ты лишний на сией Планете.
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Всего лишь уволил? А почему не посадил? А, зебилы?
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Он судья? или 73% д... соскучились за твердой рукой, смотрите чтобы она Вас не зацепила.
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Сегодня над Житомирщиной прошел смерч. Деревья и крыши не пострадали, пострадало все руководство. Областью, как, оказалось, управляли непригодные люди, бесполезные. Теперь назначены новые. Будем надеяться, что пригодные.
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разошлись, посмеялись, покрутили пальцем у виска, высмаркались вслед отъезжающему кортежу с ааафигительной охраной для Неуловимого Джо..... и принялись, как всегда, работать.
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Поклонники ЗЕ...ла вы избрали президента или начальника транспортного отдела, пардон начальника кадров.
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Глупая игра в Лукашенко.
В Харькове после "разноса" о вырубке леса пришли с проверкой к леснику, который докладывал Зеленскому о незаконной рубке. Ну и до кучи спалили машину леснику.

Вот и всё надуваение щёк. Эффект только для недалёких. Им кажется, что барин так наводит порядок.
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