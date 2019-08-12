 Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?". ВИДЕО

Об этом он заявил во время совещания с участием руководства Житомирской области 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Зеленский заявил, что по его данным, Куринский один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский заявил, что это клевета.
"Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?", - спросил Зеленский.
Куринский спросил: "Когда надо?" На что президент ответил: "Надо 5 лет тому назад. Поэтому, если можно, завтра".
Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области.
Понимаете, проблема ж ведь даже не в том, что к власти дорвались малограмотные кухарки и лакеи. Проблема в том, что даже случайно затесавшиеся среди записной челяди интеллектуалы и профессионалы - форменные, калиброванные, отборнейшие эталоннейшие идиоты.
Из интервью Богдана Яременко.
Зеленский, грит, высококлассный менеджер. Это вот этот вот его неоднократно продемонстрированный "быдло-чайка-менеджмент" - высокий класс? Прилетел, наорал, насрал, улетел?
Он, грит, имеет опыт экономической деятельности за рубежом. Это, я так понимаю, корпоративы на московских дачах - опыт экономической деятельности за рубежом?
Он, грит, понимает, как работает креативная экономика. Это он когда понял? Когда крепкую связь между "хорошо ******* по рояльке постучал - больше купюр в трусиках обнаружил" экспериментальным путем вывел?
И понимаете, ведь это интеллектуал говорит, ведь остальные тела в сервант-партии - они ж еще тупее! У них там говорящий бобёр в партии есть, понимаете?
Галя, Галя, горе-горе ©
Алла Комарова
К чертям-истопникам пришел:
- Эй, ты! Стащи сухих поленьев!
- Вот ты! достань большой котел!
Вослед приснилась Украина:
Пшеница, вишни - Божий рай!
И ПреЗЕдент: "Смотри, мужчина,
Дороги в ямах. Денег дай!"
Ты про свои счета сильно афишируешь???
Абгемахт?
ты действительно веришь что после его назначений что то поменяется? Это все показуха
Де вони беруть цих аматорів?
а реальные пацанчики Коломойского будут в это время рулить страной
Ему пора расти над собой и осваивать новый для себя инструмент- барабан.
Тут взагалі про євреїв пожна лише постійно озираючись. Панівна нація, одначе!
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/12148501/12148501_original.jpg
Вопрос , где взять других , шобы не крали ?!
Я предлагаю методу , по которой право на подобную должность иметь может не только и не столько чел с "незапятнанной" биографией , но и лесник , на счету которого несколько пуль браконьеров . Т.е. если в тебя не стреляли браконьеры и контробандисты - какой ты "государственный муж" ?! Ты с ними заодно !
Наивняк !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ты лишний на сией Планете.
В Харькове после "разноса" о вырубке леса пришли с проверкой к леснику, который докладывал Зеленскому о незаконной рубке. Ну и до кучи спалили машину леснику.
Вот и всё надуваение щёк. Эффект только для недалёких. Им кажется, что барин так наводит порядок.
Факт!