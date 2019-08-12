 Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины Куринского уволиться: "Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу?". ВИДЕО

Об этом он заявил во время совещания с участием руководства Житомирской области 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Зеленский заявил, что по его данным, Куринский один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

"Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?", - спросил Зеленский.

Куринский спросил: "Когда надо?" На что президент ответил: "Надо 5 лет тому назад. Поэтому, если можно, завтра".

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Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области.