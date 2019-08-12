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 Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии. ФОТО

Одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии. Финал соревнования по информатике проходил в Баку (Азербайджан), а по астрономии в Кестхей (Венгрия).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Участниками олимпиады по информатике стали 335 школьников из 88 стран мира. Украину представляли четверо учеников Полтавского лицея-интерната при Кременчугском педагогическом колледже им. Макаренко. Каждый наш участник вернулся домой с медалями, в том числе:

"Золото" - Назарий Деньга, ученик 11-го класса;
"Серебро" - София Мельник, ученица 10-го класса;
"Серебро" - Андрей Куц, ученик 10-го класса;
"Бронза" - Максим Зуб, ученик 11-го класса.

Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии 01

Научным руководителем команды стал Виталий Бондаренко, ассистент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Олимпиада по астрономии проходила поэтапно в двух венгерских городах: Хевиз и Кестхей. В общем там соревновались 270 участников из 47 стран.

В состав команды, которая представляла Украину, вошло пятеро учеников. А именно:

- Павел Гилей, ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко; - Андрей Довбуш, ученик 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т.Шевченко;
- Таисия Карасева, ученица 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т.Шевченко;
- Александр Кухар, ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
- Михаил Цисин, ученик 11-го класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".

Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии 02
Фото: пресс-служба Минобразования

Каждый из них получил бронзовую медаль соревнования. Научным руководителем команды стал доцент Киевского национального университета им.Т. Шевченко Владимир Решетник.

Напомним, что на Международной ученической олимпиаде по химии украинская команда завоевала 4 медали.

Источник: https://censor.net.ua/n3142435
 
   
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В Україні за останні роки дуже багато переможців та призерів міжнародних учнівських та студентських олімпіад. Але таку талановиту молодь не побачити у виборчах списках ЖОДНОЇ політичної сили! Зате у списках деяких політичних сил є випускники ПТУ...

P.S. Вата любить розказувати про те, як "угробілі луччую в мірє савєцкую школу". Ну так хай назвуть ХОЧ ОДНОГО переможця чи бодай призера міжнародної олімпіади за часів ссср.
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Украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии - Цензор.НЕТ 9196

вітаємо! дуже добре!
Україна має дбати про талановиту молодь !!! це ж наша гордість, генофонд...
дякуємо, перможці!
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Повага молоді та їх керівникам. Хто в курсі, астрономія ще є обов'язковим предметом в українських школах чи вивчається факультативно?
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РЕСПЕКТ !
Це також і такий шикарний ляпас по рилам ********** і їх хохлошісток!

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Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії - Цензор.НЕТ 7293

= Андрей Станкевич: победа на Олимпиаде по информатике в Баку крайне важна для России
10 августа 2019 г., 18:42
Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії - Цензор.НЕТ 4798

Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії - Цензор.НЕТ 4801Торжественная церемония закрытия Олимпиады по информатике (IOI) прошла в Баку. Россия стала лидером в командном зачете: на счету россиян четыре золотых медали. Корреспондент "Вестника Кавказа" побеседовал с главой российской делегации Андреем Станкевичем. По его словам, четыре "золота" - это большой успех: аналогичный результат российская сборная показала в 2012 году. "Особенно приятно, что абсолютное второе место у Ильдара Гайнуллина. В целом попасть в пятерку, а тем более в тройку или в двойку на такой олимпиаде - редкое и очень приятное событие для любого участника. Ильдар - молодец. Он учится в 10-м классе, поэтому у него еще будет возможность повторить или даже улучшить свой результат", - сказал тренер, отметив, что хороший результат продемонстрировал и участник российской сборной Владимир Романов, также положивший "золото" в копилку россиян.
«Вестник Кавказа»
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= На XIII Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Венгрии московские школьники завоевали золотую и серебряную медали.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.
«Золото» завоевал выпускник лицея «Вторая школа» Дмитрий Царев, «серебро» - выпускница образовательного комплекса «Воробьевы горы» Александра Волкова.
В общей сложности национальная сборная получила пять наград и заняла первое командное место. Гостевую сборную представил ученик лицея «Вторая школа» Руслан Сапаев, он завоевал серебряную медаль.
Олимпиада проходила в венгерском городе Кестхей с 2 по 10 августа. Участие в ней приняли школьники из 47 стран мира.
Росбалт
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