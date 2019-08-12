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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а главе Национальной полиции Сергею Князеву – 9 глав районных отделов полиции в данных областях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в понедельник во время рабочей поездки в Житомирскую область президент поручил руководителю СБУ Баканову: "Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская".

Также президент поручил главе Нацполиции Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю", - Зеленский - начальнику житомирской областной полиции Печененко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142431
 
   
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от перестановки слагаемых - сумма не меняеться - вам этот тупой пиар не надоел? - законы надо менять - а не людей в данном случаи
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не нравиться - не читай - правда она не всем нравиться - я знаю))))))))
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ты искренне веришь, что, сменив начальника райотдела, можно справиться с явлением, в котором задействованы тысячи людей с оружием и миллионы долларов?!
Откуда ты, человек со знаком вопроса?
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Петр Степаненко
Зеленский - красавец.
Петр Степаненко
Все правильно делает.

А прикольно виглядають "діалоги" зеботів...
Нагадує містера Фікса з мультику: "А у Вас є план? У мене аж 2 плани..." (С) Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции - Цензор.НЕТ 7010
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Ти що, сам собі відповідаєшь? Ти ще лайк собі постав, зедебіл!
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І не кажи, за 5 років кожен мешканець Житомирської області побуває начальником райвідділу, а чому бригадирів видобутку бурштина не змінив?
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От бачите, зможете особисто побувати начальником райвідділу і поборотися з бурштинокопачами власноруч. Романтика...
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Ні, я швидше з вирубкою лісів, бурштин далеко, чекаю приїзду Зелі в Чернівці, поки район собі виберу. Зеленський доручив змінити керівників СБУ в Рівненській, Волинській і Житомирській областях, а також 9 голів райвідділів поліції - Цензор.НЕТ 8278
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Опять власть меняется из к ф 'Свадьба в Малиновке'.
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Количество чертей растет . Так Баканову и до белочки не далеко..
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Мародёр ці схеми по обкраданню українців вибудовував роками і не якійсь там зеленій шмарклі ці схеми ламати!!! Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции - Цензор.НЕТ 5325
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он освободил для нового обогащение кучу мест - браво зеля тупи дальше))))
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