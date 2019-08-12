 Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынской и Житомирской областях, а также 9 глав райотделов полиции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в понедельник во время рабочей поездки в Житомирскую область президент поручил руководителю СБУ Баканову: "Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская".
Также президент поручил главе Нацполиции Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.
Откуда ты, человек со знаком вопроса?
Зеленский - красавец.
Петр Степаненко
Все правильно делает.
А прикольно виглядають "діалоги" зеботів...
Нагадує містера Фікса з мультику: "А у Вас є план? У мене аж 2 плани..." (С)