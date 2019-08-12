 Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом рассказал адвокат журналистам после завершения допроса Порошенко в ГБР в понедельник в Киеве.
"Все уголовные производства были открыты без события преступления. Если говорим о сегодняшнем дне, то речь идет о так называемом деле, связанном с телеканалом "Прямой"... Единственное, что могу сказать, мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают. То же касается и так называемого отмывания средств... там вообще не о чем было говорить...свидетель Петр Алексеевич насколько мог, дал исчерпывающие ответы", - рассказал адвокат.
В то же время он отметил, что Госбюро не дало ему разрешения на разглашение данных досудебного расследования.
Головань также выразил мнение, что нет необходимости в проведении этих допросов, а вызовы на допрос делаются "для шоу".
"Мы уверены, что все это (уголовное преследование. - Ред.) инспирируется из государства-агрессора", - добавил адвокат.
Отвечая на уточняющий вопрос, в каких именно делах Порошенко является свидетелем, Головань сказал: "Сегодня мы перевыполнили план, поскольку еще были вопросы по делу "Кузни на Рыбальском". Мы дали дополнительные ответы... и допросились дополнительно... Порошенко является свидетелем в двух производствах (по телеканалу "Прямой" и по заводу "Кузня на Рыбальском". - Ред.) сегодня нам сказали еще об одном".
Адвокат также сообщил, что не может сказать дату следующего допроса, отметив лишь, что это будет не скоро.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
Якщо є склад злочину то у слідства має бути те у чому звинувачують! тобто дані, якільки податку не заплатили, де і коли, інакше це бо-зна що!
Уяви, на тебе образився сусід, що ти на "його" місце машину поставив і накатав заяув, що ти ухиляєшся від сплати податків не вказавши яких та на яку суму. Тебе викликають і питають: "От на вас заява, що ви податків не платите!" Які твої дії?
Ти спитаєш, а про що власне йдеться, привда ж? А слєдак тобі : "А от я тебе на поліграф посажу!"
Абсурд, чи не так?
ЕТА ПЯТЬ!
Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».
Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.
До слова, це зовсім не страшно - всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік.
(С)
Роман Труба
У вас не так?
Среди молодёжи Порошенко-младший
😂😂😂
Там даже дирижёр есть 😁
А в целом по накоплении некоторого количества таких голословных обвинений и дел адвокаты Пети подают в ЕСПЧ заяву о политическом преследовании и Труба влетает в трубу на бабло.