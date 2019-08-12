EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  489  18
Все про:адвокат (1157) допрос (1199) Порошенко (17728) ГБР (486)

 Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань рассказал, что его клиент является свидетелем в трех уголовных производствах, расследуемых Государственным бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом рассказал адвокат журналистам после завершения допроса Порошенко в ГБР в понедельник в Киеве.

"Все уголовные производства были открыты без события преступления. Если говорим о сегодняшнем дне, то речь идет о так называемом деле, связанном с телеканалом "Прямой"... Единственное, что могу сказать, мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают. То же касается и так называемого отмывания средств... там вообще не о чем было говорить...свидетель Петр Алексеевич насколько мог, дал исчерпывающие ответы", - рассказал адвокат.

В то же время он отметил, что Госбюро не дало ему разрешения на разглашение данных досудебного расследования.

Головань также выразил мнение, что нет необходимости в проведении этих допросов, а вызовы на допрос делаются "для шоу".

"Мы уверены, что все это (уголовное преследование. - Ред.) инспирируется из государства-агрессора", - добавил адвокат.

Отвечая на уточняющий вопрос, в каких именно делах Порошенко является свидетелем, Головань сказал: "Сегодня мы перевыполнили план, поскольку еще были вопросы по делу "Кузни на Рыбальском". Мы дали дополнительные ответы... и допросились дополнительно... Порошенко является свидетелем в двух производствах (по телеканалу "Прямой" и по заводу "Кузня на Рыбальском". - Ред.) сегодня нам сказали еще об одном".

Адвокат также сообщил, что не может сказать дату следующего допроса, отметив лишь, что это будет не скоро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/n3142428
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Все уголовные производства были открыты без события преступления. Если говорим о сегодняшнем дне, то речь идет о так называемом деле, связанном с телеканалом "Прямой"... Единственное, что могу сказать, мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают. То же касается и так называемого отмывания средств... там вообще не о чем было говорить...свидетель Петр Алексеевич насколько мог, дал исчерпывающие ответы", - рассказал адвокат. Источник: https://censor.net.ua/n3142428
 показать весь комментарий
 
 
Так у фейсбуці ж все є, що тим юристам ще треба?
 показать весь комментарий
 
Ідіот!
Якщо є склад злочину то у слідства має бути те у чому звинувачують! тобто дані, якільки податку не заплатили, де і коли, інакше це бо-зна що!
Уяви, на тебе образився сусід, що ти на "його" місце машину поставив і накатав заяув, що ти ухиляєшся від сплати податків не вказавши яких та на яку суму. Тебе викликають і питають: "От на вас заява, що ви податків не платите!" Які твої дії?
Ти спитаєш, а про що власне йдеться, привда ж? А слєдак тобі : "А от я тебе на поліграф посажу!"
Абсурд, чи не так?
 показать весь комментарий
 
Вони цього не розуміють, вони ніколи податки не платили.
 показать весь комментарий
 
"мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают."

ЕТА ПЯТЬ! Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 881
 показать весь комментарий
 
 
Другий допит екс-президента в ДБР тривав дві години.

Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.
До слова, це зовсім не страшно - всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік.

(С)

Роман Труба
 показать весь комментарий
 
Ключове у вас "щодо можливого ухилення", по податкам взагалі то треба спочатку написати акт перевірки, вивести суму несплати, від цього залежить частина статті, в Німеччині не так?
 показать весь комментарий
 
А шо должен написать Труба? Все время можливе, вину суд доказывает только

У вас не так?
 показать весь комментарий
 
Десь месяца 4 тому назад сказал , шо Порошенко затаскают по допросам . Порохоботы ржали всей толпой . Подожду пока у мародера начнут майно отжимать и поржу вместе с вами . Порохоботы , Ок
 показать весь комментарий
 
 
Портнов выложил видео где под ГБР стоит 10 молодёжи и типа портнов и фсб
Среди молодёжи Порошенко-младший
😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Згідно з одним-це шоу для пріхільніків вати, Пожалуйста НЕ має Нічого Спільного з юриспруденцією.

 показать весь комментарий
 
 
Ниочем все эти допросы и дела.
А в целом по накоплении некоторого количества таких голословных обвинений и дел адвокаты Пети подают в ЕСПЧ заяву о политическом преследовании и Труба влетает в трубу на бабло.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх