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 С начала суток наемники РФ осуществили два прицельных обстрела позиций ВСУ, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток сегодня, 12 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 прицельных обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Утром с направления от села Верхнешироковское оккупанты целились по нашим защитникам Пищевика из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил он.

По словам Гуцуляка, около 10:30 в районе н.п. Зайцево было зафиксировано ведение огня вражеским снайпером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС

"В результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами наших позиций, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник", - сообщил спикер Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3142424
 
 
 Топ комментарии
 
А командуючий по роялю разбіраіцца чому не заносять за бурштин.
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А пісюніст вже разабрался? В верхньому чи в нижньому регістрі?
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"Надо просто перестать стрелять" (с) 🐸
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А командуючий по роялю разбіраіцца чому не заносять за бурштин.
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Піднімай сраку з дивану та покажи, як треба.
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А зачем зепу-ло лезет туда куда ему ненадо лезьть?
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А пісюніст вже разабрался? В верхньому чи в нижньому регістрі?
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"Надо просто перестать стрелять" (с) 🐸
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чесно кажучи, вже нівіть коментувати не хочеться.вже всьо так написано.розписано.що бракує хіба матюків.які заборонені на цензорі
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Оно так считает что надо просто перестать стрелять и все рассосется само собой. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за сдачу территории, за наших погибших и раненых защитниках и лежит полностью на зепрездоболе - этом представителе пернатого воробьиного народца.

Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5931
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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порошенко тоже перемириями "переболел", - поначалу даже пытались соблюдать. Потом дошло что в козломордыми не о чем говорить и тактика стала другой - насыщение передка снайперами ССО и ПТУРами. Потери орков стали в разы больше а у армеи дыры начался некомплект *********. Но тут пришел зеля и оркам опять пошла масть.
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Закінчився двадцятий, ювілейний день перемир'я імені Зєлєнского-Хомчака.
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Для новообраного президента:
на тому боці проти ЗСУ воюють не "апалчєнцьі", а ***********.
Тому треба не дзвонити *****, а на кожний обстріл влучно відповідати.
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Час вже давати вогонь у відповідь по "офісу пріЗєраватіва". Бо інакше до гавнокомандующєго Вофкі Вафліста не дійде, що будь який його договорняк з ****** не вартий навіть туалетного паперу, на якому він написаний
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