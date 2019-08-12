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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17728) Труба (125) полиграф (35) ГБР (486)

 Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что экс-президента Порошенко еще раз вызовут на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Роман Труба сообщил в своем Telegram.

"Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", - говорится в сообщении.

"К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.

Также глава ГБР сказал, что сегодняшний допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой" длился два часа.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142420
 
   
 Топ комментарии
 
Будуть під поліграф відповідь на Ст. 63 Конституції України питати? Доводити свою провину повинен не Порошенко. Хай Портнова під поліграф допитають. Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 7342
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питання на питання: а хіба Зеленський може брехати?))))
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Я так понимаю, что по документальной части ни чего нет! Я так понмаю, что доказательной части ноль! НО!!!! Нужно сохранить положительный ПИАР для Трубы, Зеленского и главное Коломойского!!!!!!!!
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Так Пэпа вроде уже всех проверил и рехвормы провел и судебные и правохранительные. Или ты не доверяешь Петиным рехвормам?
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Начал проводить еще не значить что провел. Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 3091
После того ка шаурмен свалит к тебе на Ростов Порох продолжит начатое. Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 8885
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он еще ему пресс хатой пригрозит - может кто то и испугается - вот - дворник голимый))))
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Свин таки сядет надолго. Имущество мародера государству отойдет.
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Ты до сих пор живешь в 1917-ом году? Да кацапа?
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Выслуживается перед Портновым.
Жаль что Пётр Алексеевич пробовал с ними поступать по правилам.
Надо было военное положение, и всю эту шваль - на фронт, рядовыми.
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Ага! Только по личному желанию Дона! А он вас пошлёт нах! И правильно сделает, ибо копайте "руками" - 1.Суды данные полиграфа не принимают. 2. Правильно делают, что не принимают - смотрите Investigation Discovery, полиграф часто ошибается! А в случае с патологическим лгуном вообще не работает. Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 7710
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Ще жодного "колишнього" так не тягали за шкірку.. Мабуть, в Бариги все рило в шоколаді Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 5594
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Проведите лучше с применением Саакашвили!!! Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 6304
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А у нас полиграф урегулирован законом?)))
Правильно...НЕТ!))
так шо ПЕПа вас верно пошлет в пешеходное путишествие...
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там походу на полиграф последняя надежда, раз за него начали говорить
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Допросите Парашенка с пристрастием, сколько ему ***** заплатил за поставку електроенергии, воды и газа в окупированный крым и на дамбас по заниженным ценам.
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-зебилы, хватит жрать говно!
-а то шо?
)))))))))
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а давай сначала тебя? проверим стул. ну чтоб наверняка!
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Полиграф - полная фигня. Годится для оценки эмоционального состояния сопливых институток.
Напрасно они так унижают Пороха. Бумеранг прилететь может серьёзный. Не надо шутить с человеком, восстановившим государство из пепла.
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Жалкая попытка мести за испуг, испытанный донецкими и днепровскими.
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Это те, которых Пётр по сути вернул в к жизни? По-моему им бояться было нечего. Сначала конечно очканули, а потом стали опять хозяевами жизни. Ющ и Порох - близнецы и братья. Оба показали своё гнилое нутро.
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Пускай ПОП перечислит свои 144 безальтернативные переможные рехвормы и где они.
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Где, где - в Канаде.
"Уже 30 месяцев реформы успешно реализуются" ((c) Залемойский) :D
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Ох, власть имеет свойство возвращаться. ЗЕ уйдет с поста и уже самого Трубу смогут о многом спросить.
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Этого ни в коем случае допустить низя. Полиграф сломаеццо на первых секундах Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 4541
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Надо было вначале Портнова проверять на полиграфе перед подачей ходатайств,
да и президента перед присягой..
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Nesporiu mozet jest voprosy Porosenko,no izvenajus gde propali 10 miliardov evro s privat banka kogda im vozglovlial Benia?
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Труба - идиот. С полиграфом можно допрашивать только с согласия того, кого допрашивают.
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а мальчик Петя не согласится? тогда он трус и правильно, что народ дал ему волшебного пенделя Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 7321
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А зелёный мальчик согласился сдавать тест на наркотики?
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Он не обязан. Утритесь, зелёные придурки.
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та я знаю шо воно сцикло.. і не нада вашіх даказательств
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Когда Труба заведет дело на Беню по вопросу доведения Привата до банкротства?
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"В Україні застосування поліграфа прямо законодавством не передбачено. Тобто, немає прямого дозволу або заборони на його використання". Тобто, згадка про поліграф - це просто піар-акція або ж виконання замовлення по дискредитації конкретної особи. Рекомендую ще проводити допити в присутності екстрасенсів, астрологів, представників духовенства. Труба, просто роби свою роботу, згідно КПК України - вакантне місце в кварталі вже заняте.
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Вы правы. И допрос с полиграфом - только с согласия допрашиваемого. Типа, его добрая воля. Так что Труба с3,14здел, как обычно, что уже не удивляет.
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Наступний допит труби буде проведений з трубою в дупі.
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все просто.. посадити голову цього спрута а інші частини вже потім, Без голови вони малодіяльні. Почнуть на голову все звалювать.
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да не посадит его никто даже на полиграф, зебилы)
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Мертвечука допросить с полиграфом? нееее. то свой пацан! да, зебилы? Не виключено, що наступний допит Порошенка буде з поліграфом, - Труба - Цензор.НЕТ 4905
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Нужен добрый Жеглов и сердитый Шарапов
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Вообще у Трубы лицо совершенно не обезображенное интеллектом. Как оно вообще оказалось на этой должности?
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Кумисія із патентованих антикорупціонерів та громадсьских активістів обрала черед майже сотні претендентів! Во как!
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Мы все наблюдаем закономерный конец бесславного ублюдка, брехавшего народу все 5 лет своего позорного правления
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Навіки слава! - відгукнулись у офшорній зеко манді
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Цезаря теж посадити хотіли, та не вийшло і довелося зарізати.
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Петя более 20 лет в политике - он врет как дышит.
Полиграф бесполезен - ни один мускул не дрогнет.
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дай бог пете крепкого здоровья что бы он смог выдержать все это и отсидеть.
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"Не виключено, що наступний допит буде з трубою". Поліграф
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