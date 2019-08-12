 Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Роман Труба сообщил в своем Telegram.
"Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", - говорится в сообщении.
"К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.
Также глава ГБР сказал, что сегодняшний допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой" длился два часа.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
После того ка шаурмен свалит к тебе на Ростов Порох продолжит начатое.
Жаль что Пётр Алексеевич пробовал с ними поступать по правилам.
Надо было военное положение, и всю эту шваль - на фронт, рядовыми.
Правильно...НЕТ!))
так шо ПЕПа вас верно пошлет в пешеходное путишествие...
-а то шо?
)))))))))
Напрасно они так унижают Пороха. Бумеранг прилететь может серьёзный. Не надо шутить с человеком, восстановившим государство из пепла.
"Уже 30 месяцев реформы успешно реализуются" ((c) Залемойский) :D
да и президента перед присягой..
Полиграф бесполезен - ни один мускул не дрогнет.