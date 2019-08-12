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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Происшествия
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 Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский

Масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области.

"Эта проблема реально приобрела масштаб экологического бедствия. Действительно тысячи гектаров лесных земель превращены сегодня в пустыни. Мы сегодня облетели это и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь, мы понимаем, что это реальная война - я по-другому не могу сказать - война с государством криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и Службой безопасности Украины, и прокуратурой", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю", - Зеленский - начальнику житомирской областной полиции Печененко. ВИДЕО

Он добавил, что эта война приобрела большие масштабы в 2014 году, и "никто этого не контролировал, кроме группировок и даже госслужащих, которые занимались этой деятельностью".

Зеленский предложил начать совещание с заслушивания представителей правоохранительных органов.

Первому слово было предоставлено главе Нацполиции Сергею Князеву.

Источник: https://censor.net.ua/n3142419
 
 
 Топ комментарии
 
опять мародер накакал зеле в штаны, у зебилов смотрю все стабильно Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8197
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Бурштыновая Народная Республика клала куй на Украину. Мародёр дал добро!
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Бурштыновая Народная Республика клала куй на Украину. Мародёр дал добро!
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щас зелебеньский её как поборет! ну или возглавит. то уже как получится.
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Тут у нас сейчас походу совсем другой президент. Другая Бенина кукла.

Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8253
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Зеленский работает очень эффективно. Поэтому растет его рейтинг.
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Ага, эффективно. Только на Бенин и свой карман.
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опять мародер накакал зеле в штаны, у зебилов смотрю все стабильно
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Глава СБУ свой, глава СНБО свой, глава ГБР свой, глава МВД свой, глава ВККС свой, замы генпрокурора еще до выборов поклялись в верности прямо на 1+1 у Мосейчук. Кто мешает Зеле сейчас наводить порядок так-же, как новодится гэшефт для папы Бени?
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У Зели сейчас абсолютная власть в стране. Но полное отсутствие адекватных мозгов и усиленная работа на состояние хозяина - папы Бени..

Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?

https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html

Ах нет! Это новая формула - "Украина минус в карманы папы Бени и его куклы Зе". Надо успеть набить карманы под прикрытием тупого популизма пока зебилы не очнулись.
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Радуйся, шо не 2,25 или 2,50 как обещал наш главдержатель облэнерго.(с 1 июня).
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Бывший Губернатор Одессы Михаил Николозович Саакашвили,тоже так говорил когда в Одессу он входил Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7833
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Саакашвили нормально потоптал местных одесских ублюдков, если бы порошенко их не прикрыл, сидели бы уже на нарах.
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Саак тогда грозно так, с пеной на губах, воевал с Бениным ставленником Палицей. А теперь-то они сейчас почти закадычные друзья.
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Какой то стажер с квартала. На велике ровере ездит, и грозный такой
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ЗЕля сколько у тебя впереди открытий чудных ! Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5142 познавай мир за счет налогоплатильщиков и телезрителей
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Саакашвили в Одессе даже запутался,когда его маланский мир окружил приятным вниманием, но Миша с грузинским характером чё то не понял намёка ведь при сралине маланцы вроде тихо сидели,а тут к нему даже в трусы смотрят Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1152
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давно уже произошёл апдейт власти и уже не только "государство - это я!". теперь "государство, это мы - криминальные авторитеты!"
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потрібні суди Лінча за ними Піночет! а потім демократія...
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Як казала одна бабця, над кожним чинушею повинен стояти німецький поліцай з дубцем.
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проплачене дурко соєве захищаюче брудні схеми свиноідола!...чортові ви раби свого хозяїна
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це---як в великій корпорації..призначити двох-трьох людей.. .щоб вони організували нижче по посадах.виконувати роботу..а не бігати по полях та заводах звільняючи чинуш..бо скоро теж будуть кричати -Зеленскій памагі
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А шо будет когда коррупцию станут убивать ,сводка будет со всех фронтов Люди полюють на бурштин, це реальна війна - війна кримінальних авторитетів з державою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 245
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Аваков поки на місці - бурштиновій мафії бути.
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Типу до нього ніхто бурштин не копав ?
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Найбільшого поширення це набуло за Авакова. А в того було більше 5 років щоб вирішити цю проблему (вирішується за 2 місяці за нормальних умов).
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Найбільше при Авакові почали за це говорити . Найбільше поширення було при Кучмі , коли були ще дуже жирні пласти, коли вже були добре налаштовані канали збуту на зарубіж, коли на це мало хто звертав уваги, бо ділили заводи і кар'єри
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а) народу срати на екологію, для них бабло то передусім б) клали вони на сбу,нгу та поліцію, тим паче що зі всіма вони домовляться. в населення є зброя, є зв*язки та велика впевнкенність в тому що цю корову вони мають доїти
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Все що може блазень це просто легалізувати і більше нічого.
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да. теперь янтарь можно будет копать только на территории пятизвёздочных отелей житомирщины.
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Клас! А дівчаток на п'ятизіркові будь через медкомісію заводити?
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Ещё надо с черными лесорубами разобраться, которые незаконно вырубают лес и арендаторами прудов и водоемов, которые занимаются вымогательством за рыбную ловлю даже только одной удочкой.
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Надо как в Грузии пересажать всех воров в законе😎
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то-то их в Украине пачками отлавливают, и обратно в Грузию отправляют. а через месяц они снова здесь.
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А ти Авакова посадити не пробував? Може все налагодиться, га?
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то есть ДО 2014 года янтарь у нас не добывали?

феерический дебил.
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ot карошей жизни и зарплат
дайте лицензию на добычу чтобы люди после выплат государству реально могли заработать и себе а яе Польше
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