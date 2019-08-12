 Люди охотятся на янтарь, это реальная война - война криминальных авторитетов с государством, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области.
"Эта проблема реально приобрела масштаб экологического бедствия. Действительно тысячи гектаров лесных земель превращены сегодня в пустыни. Мы сегодня облетели это и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь, мы понимаем, что это реальная война - я по-другому не могу сказать - война с государством криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и Службой безопасности Украины, и прокуратурой", - сказал Зеленский.
Он добавил, что эта война приобрела большие масштабы в 2014 году, и "никто этого не контролировал, кроме группировок и даже госслужащих, которые занимались этой деятельностью".
Зеленский предложил начать совещание с заслушивания представителей правоохранительных органов.
Первому слово было предоставлено главе Нацполиции Сергею Князеву.
Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
Ах нет! Это новая формула - "Украина минус в карманы папы Бени и его куклы Зе". Надо успеть набить карманы под прикрытием тупого популизма пока зебилы не очнулись.
старааашное дело))))
феерический дебил.
дайте лицензию на добычу чтобы люди после выплат государству реально могли заработать и себе а яе Польше