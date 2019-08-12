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 Политика Украины, Общество
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 "Рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю", - Зеленский - начальнику житомирской областной полиции Печененко. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уволиться главе житомирской областной полиции Вячеславу Печененко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предложение начальник облполиции получил от президента во время совещания в Олевской райгосадминистрации по вопросам борьбы с нелегальной добычей янтаря.

В частности, после доклада начальника Нацполиции Сергея Князева по борьбе с незаконной добычей янтаря Зеленский поручил уволить руководителей двух райотделов полиции.

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить (обращаясь к Князеву. - Ред.)", - сказал Зеленский.

После этого он распросил у начальника ГУНП Вячеслава Печененко о результатах борьбы с незаконной добычей янтаря и также предложил ему уволиться.

"Я вам рекомендую очень покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области", - подчеркнул президент.

После этого Зеленский также пообещал сменить главу областного управления СБУ в Житомирской области. Президент хотел услышать и отчет прокурора области Любомира Вийтовича, но ему сообщили, что последний сейчас находится в отпуске.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142416
 
   
 Топ комментарии
 
ти гля какой смелий презедент) Так и куйлом наверно говорил))))
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Человек который хамит и орет на подчиненних и раболепствует перед теми кто может дать сдачи ниче кроме омерзения не вызывает.
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ты бы с пуйлом такой смелый был бы а не на публику играешь с бакланом под рукой
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И запись в трудовой книжке: "уволен по рекомендации президента". Интересно этот гарант конституции когда нибудь о законах слышал? Или как и предыдущие считает что он и сам закон? Или не дают покоя лавры педофильного соседа, который только один может всё решить, а бояре тупы и бестолковы и просто воруют но он их не увольняет.
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