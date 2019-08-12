EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2172  44
Все про:ветераны (537) День независимости (685) марш (521) Офис Президента (48)

 По инициативе ветеранов и волонтеров в День Независимости состоится Марш защитников Украины

Представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Два месяца назад мы обратились тогда еще в администрацию президента Украины с запросом, каким образом будет праздноваться День Независимости и будет ли проведен военный парад. Нам ответили, что указ не издан. Мы этот ответ обнародовали. Патриотическое сообщество по всей Украине начало почти синхронно самоорганизовываться с целью общественного парада. Суть проста – люди, которые защищали, защищают и будут защищать Украину – являются людьми, от которых зависит независимость Украины, соответственно, в День Независимости именно они становятся прицелом общественного внимания", - рассказал член Совета ветеранов при Министерстве по делам ветеранов Украины, представитель оргкомитета Антон Колумбет на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он добавил, что об организованном Офисом президента марше узнали из пресс-релиза на сайте главы государства.

"Инициатива наша аполитична, мы не за конкретного политика, власти или против них. Мы - патриоты страны, которые хотят пройти по центральным улицам города в День Независимости и доказать своим побратимам на фронте, что мы готовы к ним присоединиться в любой момент", - заверил Колумбет.

Читайте также: Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО

Организаторы сообщили, что движение марша начнется от столичного парка имени Тараса Шевченко 24 августа в 9:00. Первыми пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по ул. Крещатик.

Планируется, что в 9:30 колонна выровняет строй у ЦУМа и продолжит движение, чтобы в 10:20 прибыть на Майдан Независимости и начать построение для заключительной части марша.

"Состоится коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия. После окончания официальной части Марша все желающие поднимутся до Михайловской площади, где пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою", - отмечают в оргкомитете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Организаторы указывают, что по завершениb молебна состоится концерт, организованный "Музыкальным батальоном".

Ожидается, что в марше примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.

В свою очередь, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега рассказал, что фонд будет помогать в сборе средств на проведение марша.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию "в новом формате" Дня независимости Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3142412
 
   
 Топ комментарии
 
Наламали все карты зелупенкам, они хотели устроить похороны Украины, а тут такое....
 показать весь комментарий
 
узеленські ненавидять Українську армію не гірше орків...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наламали все карты зелупенкам, они хотели устроить похороны Украины, а тут такое....
 показать весь комментарий
 
 
Причому похорони у кацапському стилі - "с пєснямі і пляскамі" всяких поваліїв
і лораків.
 показать весь комментарий
 
 
Ну Лорак и повалий закидают помидорами - так что пусть в Украину не мылятся. Жто рыговские подстилки. А про Небесную сотню киевляне еще не забыли . И ПРО БУЛЫЖНИК ТОЖЕ
 показать весь комментарий
 
 
какие вы непонятливые!
какиеЛорак-Повалий?

ясно сказано что будет "Марш достоинства" !

на Майдане устанавливают черный рояль.
Исполнять будет сам великий маЗЭстро ! З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України - Цензор.НЕТ 8095
 показать весь комментарий
 
 
Будуть провокації від мєнтів та нацжон Бєлєцково.
 показать весь комментарий
 
 
Він вже заявив що то не правильні ветерани а правильні то він з семенчєнком...
 показать весь комментарий
 
 
он кто - временно выбранное, на определенный срок лицо - если будет дуркавать - время его полномочий резко сократиться - вся полнота власти в Украине - у народа - как то так - а участники АТО это навсегда и это их выбор был
 показать весь комментарий
 
 
Теперь это не в интересах Белецкого, бо ему надо на следующих выборах попасть в парламент. А выборы будут явно скоро
Он сейчас тему украинского национализма и заботы про украинцев будет развивать - и все интервью будут о величии Украины. Понаблюдай.
 показать весь комментарий
 
 
узеленські ненавидять Українську армію не гірше орків...
 показать весь комментарий
 
 
При президент малорос как зе и ватната му команда подбудите са -- да не дразнят путлеристите.

ПОЗОР!
 показать весь комментарий
 
 
Не факт. Зегенераты туда планирую детей нагнать в это же время.
 показать весь комментарий
 
 
всьо по завєтам - "ми будєм стоять позаді женщін і дєтєй"
 показать весь комментарий
 
 
ФАКТЫ В СТУДИЮ- название организаций, финансирование, имена инициаторов.
 показать весь комментарий
 
А в ЗСУ "достоінства" нема! Тому й ніякого параду в них не буде!!! Не заслужили.
 показать весь комментарий
 
 
Звісно, це ж він замість параду ЗСУ, якийсь марш невідомо чийого "достоїнства" придумав. Звідси й висновок - в ЗСУ достойних немає.
 показать весь комментарий
 
 
Вы бы смайлик прикрепили, что ли З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України - Цензор.НЕТ 3092
Ваш сарказм приняла за ( пардон) вы..ер(((
 показать весь комментарий
 
 
Ти вже з палі злізла, мавпочка кацапська? Не треба пісюністу підлизувать, там в нього ціла зєкоманда для цього є.
 показать весь комментарий
 
Казламорді просто поведені на провокаторах, вічно їх хтось намагається на щось спровокувати! Палиться вата... Так що буде? Чи я тебе ще не занадто спровокував?
 показать весь комментарий
 
Да пошел по стрелочке крещатика( если ты знаешь что это) нулёвка , подделка под украинца.
 показать весь комментарий
 
Сцикадора кацапська за Хрещатик знає? Дивина. А скабки в дупі після палі смерикової не заважають? З ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності відбудеться Марш захисників України - Цензор.НЕТ 2119
 показать весь комментарий
 
преЗЕдент боится военных как огня. Когда в Марике был военный парад, что делал наш ЗЕленый вождь? С перепугу прятался в фонтане. Кто-то может представиль, что клоун толкает речь перед военным парадом? Что оно скажет? Тут богданом не прикроешся, надо самому что-то сказать. В общем, ваЗЕлин ищет себе врагов среди военных. Не думаю, что клоуну простят наши воины, защитившие и защищающие Украину от дикой орды.
Сразу вадно, какой у нас новый говнокомандующий. Маленький ЗЕленый дрыщь.
 показать весь комментарий
 
 
Більшовики завжди ненавиділи українців і їх армію , то чому зараз коли при владі їх внуки має бути по іншому : Все закономірно - Україна таке вже проходила в 20-30 роках. Наслідки правда були жахливі.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а ЗЕ В КРАСНЫХ ТРУСЕЛЯХ БУЛЕТ ЗАГОРАТЬ В ТУРЦИИ И ИЗРАИЛЕ ИЛИ ПРИДЕТ НА МАЙДАН И СКАЖЕТ наконец-то" :
СЛАВА УКРАИНЕ !
Героям Слава!
Смерть ворогам!

Или кишка тонка у фронт мэна 95 квартала?
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то, те що не буде військового параду, в деякій мірі і правильно - не прийдеться військовим віддавати честь говнокомандуючому-малоросу.
 показать весь комментарий
 
 
ТАК ПОТОМУ И ОТМЕНИЛИ, что боятся этого ( шо военные откажутся честь отдавать)
 показать весь комментарий
 
 
опять пете-бобики про то,как оно будет плохо.

норм.инициатива от ветеранов.
и вы не оценили (в силу своих ограниченных мозгоспособностей) основной посыл ветеранских организаций-
на передке бойцы воюют и знают шо побратимы с ОР1,2,3...готовы поддержать.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, петики Censor пройдут отдельной колонной? Или их здесь всего десять человек? Ники же не смогут идти...
 показать весь комментарий
 
Марш захисників України і марш "достоинства" пріпєзєдєнта це , як кажуть в Одесі - дві великі різниці.

Вофка , пішов ти в свинячу сраку разом зі своїм "достоинством". І не забудь туди прихопити все своє гомосятське кодло "слуг урода"
 показать весь комментарий
 
 
"Наперекор титаническим усилиям Зеленского и его команды, в День Независимости состоится Марш защитников Украины."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх