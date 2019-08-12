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Все про:Житомирщина (713) Зеленский (2454) ОГА (1487)

 Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", президент представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область 12 августа.

Видео 112

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", - сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

После чего президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня едет на Житомирщину - будет разбираться с незаконной добычей янтаря

Источник: https://censor.net.ua/n3142410
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский «разберется с бурштиновой мафией» так же, как «разобрался с Закарпатской таможней» и «астанавил вайну»

Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
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Что известно про это назаначение:
"Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".

П.С. Свинарчуки в новой команде....
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Дневник Николая 2: Сегодня застрелил 10 ворон...
Дневник ЗЕБЕни 1: Сегодня загонял двух бурштыновых чертей на Житомирщине.... Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 1938
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Зеленский «разберется с бурштиновой мафией» так же, как «разобрался с Закарпатской таможней» и «астанавил вайну»

Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
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на счет войны пока не остановил, но контрабанда вся стоит, поэтому вы только наполовину совравший.
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Люди, які, скажімо так, беруть участь, стверджують, що все залишилось, як було - тільки хабар на 10% виріс. ОПа не горда, їй мніго нє нада)
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А ещё он "вернул" наших моряков из московитских застенков.
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Там потрібен військовий на посаді губернатора, бо цивільні не справляться з бурштиновою мафією! Їх або куплять або вб'ють!
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Мафія! Стаять! Разбєжалась, биссра!Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 2978
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там потрібен закон про приватну концесію на видобуток бурштину:

приватна компанія і бурштин викопає, і налоги заплатить , і землю рекультивує...

а диким зайдам вони самі роги повідшибають
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Сьогодні є можливість видобувати бурштин приватними компаніями - ніхто не бере ліцензії, всі хочуть видобувати дикунським способом, знищуючи ландшафт!
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"это все, что вам нужно знать о нем" добавил?
Или журналисты считают, что это единственное, что Зеля произнес внятно?
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А вот это уже смело и без кавычек можно назвать:
Инцидент.
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Кум, "Сват", брат своей секретарши, квартальщик, "рассмеши комика".....? Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 5930

кто такой, почему из титров Г+Г не знаю?
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Дневник Николая 2: Сегодня застрелил 10 ворон...
Дневник ЗЕБЕни 1: Сегодня загонял двух бурштыновых чертей на Житомирщине.... Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА - Цензор.НЕТ 1938
 показать весь комментарий
 
 
Что известно про это назаначение:
"Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".

П.С. Свинарчуки в новой команде....
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Становится всё очевидней, что "Свинарчуки" это не люди Порошенко, а люди Коломойского...
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И вообще, не Петя был предыдущим президентом, а Зеля...
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Зеб, так и Зелемойский не президент, если его окружают люди Порошенко, даже на люстрах сидят.
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Зеля и президент - понятия не совместимые. В лучшем случае ИО
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теперь у Зелескавага в доме появится "бурштинова кімната"..
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Да ему особенно и трудиться не придется. Он заберет себе петину бурштыновую комнату. А петю посадит.
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Зеб, а зачем ему Петю сажать и наживать проблемы, ему Коломойский отстегнёт за снижение тарифов.
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Ничего не изменится просто теперь деньги будут проходить через правильные для зе руки
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Зелемойский обещал новые лица, вот он и выполняет обещания, но он не обещал, что они сумеют и будут работать...
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Порохнявая ботоферма, что не так?
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