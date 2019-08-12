 Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", президент представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область 12 августа.

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"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", - сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

После чего президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.

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