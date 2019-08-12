 Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", президент представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область 12 августа.
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"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", - сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.
После чего президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.
Т.е результат НУЛЕВОЙ или отрицательный, зато б&дло получило шоу.
приватна компанія і бурштин викопає, і налоги заплатить , і землю рекультивує...
а диким зайдам вони самі роги повідшибають
Или журналисты считают, что это единственное, что Зеля произнес внятно?
Инцидент.
кто такой, почему из титров Г+Г не знаю?
Дневник ЗЕБЕни 1: Сегодня загонял двух бурштыновых чертей на Житомирщине....
"Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения "Укрнафты". Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры "Энергоатома", а также в крышевании компании "Укргазодобыча".
П.С. Свинарчуки в новой команде....